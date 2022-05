Álvaro Ortiz se estrena en el mundo infantil con un libro salido de una lámpara

Contrariamente a lo que suele ser habitual en él, lo nuevo de Álvaro Ortiz (Zaragoza, 1983) nació primero de un dibujo y no de un guion previo. La historia echó a andar a partir de la figura de un genio de esos que cumplen deseos. Bien puede decirse, por tanto, que 'La pequeña genia y la partida de Shatranj' (Astiberri), la primera incursión de este dibujante zaragozano en la literatura infantil, ha salido prácticamente frotando una lámpara.

Muchos años llevaba Ortiz rumiando lo que ahora es una realidad. Ya había ilustrado cuentos y libros para niños escritos por otros, pero nunca se había atrevido a dar el paso a inventar el suyo propio. Y, por fin, lo ha hecho con los mimbres de la tradición cuentista oriental, con los escenarios de esos exóticos mundos imaginados por Washington Irving en 'Las mil y una noches'.

En realidad lo que parece extraño es que el dibujante no hubiera dado antes el paso hacia la literatura para los más pequeños, consciente como es de lo bien que se lleva su estilo con el imaginario de los niños: "Mis trazos infantiles me sirven para jugar al despiste", desliza con media sonrisa. Pero no en esta ocasión, porque en su debut ante lo más pequeños Ortiz se ha desecho de algunos de sus herramientas y guiños habituales. Por ejemplo, ha renunciado a dobles sentidos o a sus viñetas llenas de texto y de innumerables referencias. "He querido ser más sencillo, he simplificado mucho las viñetas, quería que la historia y los dibujos respirasen".

No ha sido fácil. El proyecto se ha alargado dos años, en gran parte por la irrupción de la pandemia -tiempo en el que ha publicado obras como 'Pedro y Maili' o 'El murciélago sale a por birras'-, pero también porque Ortiz decidió hacer borrón y cuenta nueva con medio libro dibujado.

Ha merecido la pena porque ahora se siente plenamente identificado y, asegura, al contrario que en ocasiones anteriores "me lo he pasado muy bien haciendo este libro, he disfrutado mucho".

'La pequeña genia y la partida de Shatranj" cuenta las aventuras de tres pequeños, Amina, la hija de un sultán'; Ayu, la de un genio y Ahmed, un chico del pueblo. La historia comienza cuando un sultán perdido en un naufragio aprende a jugar al shatranj (una antigua forma de ajedrez) enseñado por un genio al que salva, motivo por el que le concede tres deseos. Años más tarde, el sultán se queja de no tener contrincantes a su altura, por lo que decide gastar otro de los deseos (el anterior lo usó para volver a casa) en hallar rival. Pero no aparece su viejo amigo sino la hija de este, Ayu, una genia inexperta que pone todo patas arriba. Por si fuera poco, en el palacio del sultán se 'cuela' Ahmed, un niño que pronto hará amistad con Amina y Ayu y juntos correrán mil aventuras.

Ortiz tenía particular empeño en que su cuento tuviera presencia y protagonismo femeninos. Un afán que no necesita particular justificación, pero que él ilustra con un dato: "¿Sabes que la palabra genia no está admitida en el diccionario de la Real Academia?".

Por lo demás, en 'La pequeña genia y la partida de Shatranj' se pueden disfrutar de constantes en la obra de Ortiz, como la profusión de escenarios y acción. Los protagonistas aparece en palacios, pueblos, desiertos, un hammam, hay luchas contra bandidos, dragones, tesoros escondidos y casi mil y un genios... "Es un universo que me encanta, solo así he podido estar dos años envuelto en esta historia".

El buen sabor de boca le pide una continuación de las aventuras de Amina, Ayu y Ahmed, pero de momento Ortiz no adelanta nada. Sí que tiene nuevo proyecto entre manos, esta vez de vuelta al mundo adulto, pero también como nueva experiencia: como guionista al servicio de otro dibujante.