Daniel Viñuales: "El libro es uno de los mejores inventos de la humanidad y resiste"

¿Qué le dicen las ferias del libro?

Es uno de los momentos del año que con más entusiasmo vivo. Son unos días impagables donde pones cara al trabajo que has hecho durante el año. Es como una revalida.

¿Cómo vive la Feria del Libro de Zaragoza, que acaba el domingo? ¿Qué le agrada y qué le desagrada?

La vivo con mucha felicidad y me da mucha pena que pasen los días tan rápido. El año pasado la feria, por temas de espacio, era solo un largo pasillo. este año se ha solucionado y el aspecto se acercará al de la plaza España. Más que criticar, me gustaría que hubiera más actividades para el público adulto. Se da mucha importancia a las actividades infantiles, que no diga que no lo tenga, pero para el público en general me parece que es sota, caballo y rey.

¿Le convence la ubicación del Parque José Antonio Labordeta?

He de reconocer que era de los que vino al parque refunfuñando, ya que la plaza del Pilar me parecía el sitio más apropiado. pero no puedo más que reconocer lo equivocado que estaba. El parque es un acierto pleno.

¿Tiene una Feria del Libro inolvidable como lector, editor o como guionista de cómics?

La Feria del libro de Guadalajara en México, donde fui en representación de Aeditar y el Gobierno de Aragón, junto a Marina Heredia, José Luis Acín y Quino Guillén. Por el tamaño y dimensiones del evento (800.000 personas pasan por allí) la verdad es que me apabulló.

¿Qué está firmando o presentando como editor de GP?

Voy a firmar ‘13 grados 13 millas. La tragedia del submarino C4’ y ‘TeBeO Labordeta’. Mi nuevo cómic, ‘Adonde vas Labordeta’, donde soy guionista de nuevo, no sale hasta septiembre

Daniel Viñuales dedica uno de sus cómics el pasado Día del Libro. Francisco Jiménez.

¿Desde cuándo le importan los libros?

De toda la vida. He sido impresor antes que editor y autor y me gusta el oficio. Llevo tinta en las venas. El libro me parece uno de los mejores inventos de la humanidad y ver cómo resiste a los libros electrónicos y a las ‘tablet’, me da cierto placer perverso. Yo he crecido leyendo y releyendo los ‘Asterix’, siempre he sido más de cómic.

¿Cómo se convirtió en guionista, dibujante, editor?

Empecé a escribir para hacer los cómics que me apetecía hacer, no fue algo premeditado o que de repente me diera el impulso. Quería hacer cómics y me puse a ello. Luego he dejado de dibujarlos y solo escribo. Me resulta más gratificante, sobre todo porque soy consciente de mis limitaciones y trabajar con otros ilustradores me permite hacer cosas que no podría. No pienso en que me da el cómic ni el qué le voy a dar, hago lo que me apetece hacer sin pensar en mucho más. Me gusta encontrar buenas historias y recuperarlas, pero no pienso en trascender, la verdad.

¿Cuáles son esos autores que siempre tiene cerca?

A diferencia de los entrevistados anteriores, en mi caso son dibujantes de cómic. Mis favoritos son Enrique Breccia, Horacio Altuna, Juan Giménez y Sean Murphy. Siempre vuelvo a ellos.

¿Cómo ve el fenómeno de las letras aragonesas en el siglo XXI, qué le ha conmovido o interesado?

Con otros colegas editores de otras comunidades lo comento mucho. Si Aragón tuviera la población de la Comunidad Valenciana, podríamos vivir solo de lo que vendiéramos aquí. No somos conscientes del caudal creativo que tenemos, que es la traducción del interés que hay por la cultura del público en general. Deberíamos cuidar toda esa energía y potenciarla, pero la cultura sigue siendo la gran olvidada y ya si hablamos del cómic ni te cuento y eso que en ese aspecto, también somos potencia creativa.

Los Premios de las Letras Aragonesas pasaban bastante inadvertidos. Se dice el nombre del premiado y se convoca un acto, y ahí acaba todo. ¿Qué propondría usted, qué podríamos hacer?

Hay veces que la pompa y el boato son necesarios, sobre todo para hacernos creer y crecer en unos valores determinados y en ser conscientes de la riqueza que nuestra comunidad atesora. Dar la debida importancia que tienen los premios y galardones me parece que, además de reconocer la labor de las y los autores, tiene que servir para dar a conocer nuestra cultura. Por eso me parece que, primero, adolecemos de las ceremonias necesarias para dar el premio, deberíamos soltar nuestros complejos y aprender de otros premios, y segundo, debería hacerse una mayor difusión, sobre todo en colegios e institutos, de la trayectoria de la persona premiada. Y a lo mejor hacerlo bienal, tampoco sería descabellado. Y me gustaría hacer una reivindicación, me parece que la novela gráfica debe empezar a valorarse en estos premios. tenemos en nuestra tierra alguno de los mejores guionistas de cómic nacionales y Antonio Altarriba (que también es novelista y ensayista) hace días que se lo merece. No en vano, el año pasado fue él el pregonero de la Feria del Libro.

Daniel Viñuales ha renovado la edición del cómic en Aragón desde GP Ediciones. Toni Galán.

No sé si es mitómano. ¿Quiénes son los personajes de ficción que más le han marcado? ¿Qué busca en la literatura ajena?

Leí ‘El señor de los anillos’ cuando era joven y me entusiasmó. Desde entonces siempre he buscado literatura que me haga evadirme de la realidad, que a veces es muy cansina.

Recomiéndenos de tres a cinco libros más o menos recientes para la Feria.

Pues voy a recomendar ‘Tuper para tres’ de Sara Jotabé, que ha dado el salto de la web al papel; una historia muy divertida con el humor al que nos tiene acostumbrados Sara. ‘Feroz’ de Harriet, Alex Matxo y Garluk, se trata de un cómic sobre la mafia maderera en Siberia. Un muy buen alegato ecologista con un ritmo trepidante y magníficamente dibujado por Alex Matcho y Garluk. Y ‘Servet’ de Javier Marquina y Roberto García. A Javier Marquina no lo vamos a descubrir ahora, pero si que hay que decir que se ha convertido en uno de los principales referentes del cómic en España y que los mejores dibujantes nacionales quieren trabajar con él. Tres comicazos.

Invitado de mañana: Ana Alcolea. Diálogos de autor. 8.