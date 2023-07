María José Moreno: "La Academia debe ser la casa común de los profesionales del cine"

La actriz María José Moreno (Daroca, Zaragoza, 1950) ha sido elegida nueva directora de la Asamblea de Cineastas Aragoneses y sustituye Jesús Marco Murillo, que estuvo en el cargo siete años. Actriz de teatro (trabajó muchos años con Mariano Cariñena en el Teatro Estable de Zaragoza y también con María Ruiz, entre otros muchos) también ha sido directora, fue ‘La tacón’ en ‘El aire de un crimen’ de Antonio Isasi y en los últimos años ha colaborado con muchos cineastas, sobre todo en cortometrajes.

¿Qué le llevó, María José, a presentarse a este puesto, usted que ha sido más bien esquiva de estos cargos?

Efectivamente siempre he sido y sigo siendo esquiva de estos cargos. Pero a lo largo de estos últimos años muchos de nosotros, la gente del cine, hemos echado en falta una Asociación realmente representativa del sector y del territorio aragonés, esa casa común de todos los profesionales del cine y del audiovisual en Aragón, útil y valiosa para todos sus miembros y para la sociedad aragonesa en general, que viésemos y notásemos que hacía mas cosas que su emblemático Premios Simón. Nos hemos quejado pero a la hora de la verdad nadie ha presentado una candidatura alternativa, en el momento de las elecciones a la saliente Asamblea de Cineastas Aragoneses (ACA), que no es Academia, aunque coloquialmente la llamemos así.

¿Qué sucedió?

En esta ocasión hubo unos intrépidos que decidieron formar una candidatura, para intentar llevar nuevos aires a la ACA Me pidieron que aceptarse encabezar la candidatura, me negué durante mucho tiempo, pero al final unas y otras circunstancias me llevaron a pensar que, bueno, probablemente sería de mis últimas aportaciones al cine aragonés, (aunque espero no dejarlo como actriz) y que valdría la pena. En ese momento estaba viviendo una vida tranquila y feliz en plena naturaleza, recordando a Fray Luis de León que hace quinientos años escribía Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insacïable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando.

¿Le ha ilusionado el fulgor del cine aragonés que estamos viviendo?

Efectivamente el cine y el sector audiovisual aragonés han experimentado cambios muy importantes en los últimos años. Ha aumento el número de producciones y premios, hay una creciente profesionalización y parece que hay una mayor implicación de las instituciones públicas en el apoyo del sector, todo esto ha impulsado la creación de asociaciones empresariales, del Clúster Audiovisual de Aragón y también de la Film Commission. Sin embargo, es muy difícil para una productora aragonesa conseguir recursos para sus películas, para sus documentales y para sus audiovisuales sea cual sea el formato. Lo mismo pasa en los festivales de cine aragonés donde aproximadamente solo un veinte por cien reciben , hoy por hoy, algún tipo de subvención. Hay profesionales magníficos en cualquiera de los oficios del cine en Aragón, pero lamentablemente hay muy pocos que puedan ganarse la vida aquí, haciendo cine aragonés y creando una floreciente industria cinematográfica como ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas, que hace tiempo ya se han dado cuenta de esa fortaleza. Ese es realmente el “gran momento” del cine aragonés donde hay: más premios Goyas que nunca, más películas que nunca con mucho éxito, donde hay realizadoras muy jóvenes que están dando la batalla...

"Hay profesionales magníficos en cualquiera de los oficios del cine en Aragón, pero lamentablemente hay muy pocos que puedan ganarse la vida aquí"

¿Cuáles serían los cuatro o cinco puntos claves de su programa?

Los puntos claves de nuestro programa son los que en otras comunidades ya han conseguido llevar a cabo para paliar estas deficiencias. La creación de una Academia de Cine y la promoción de una Ley del Cine. No deja de ser extraño que Aragón, que realmente es la cuna del cine en España, disponga de unos recursos tan precarios y cuente con la ausencia de una casa común que debe ser nuestra Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Aragón, una asociación, de carácter no lucrativo, de profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, con personalidad jurídica propia, que sea realmente una institución útil y valiosa para todos sus miembros y para la sociedad aragonesa en general.

¿Qué más?

Otro paso importante será promover la elaboración y aprobación de una Ley del Cine en Aragón para fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales aragonesas, y para crear las medidas necesarias para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico aragonés. Y ese trabajo diario que consiste en acompañar a sus socios en en sus necesidades: fomentar la convivencia, promover una red de contactos profesionales y encuentros que favorezcan la creación de proyectos audiovisuales en la comunidad, facilitar el contacto entre profesionales noveles y experimentados, ayudar a la difusión de trabajos aragoneses, crear comisiones de especialidades que hagan llegar a la junta directiva las inquietudes de los diferentes colectivos y oficios del cine, entre otras

María José Moreno compaginó su profesión con su trabajo en informática en Estadística e Informática en el Ayuntamiento de Zaragoza. A. C./Heraldo.

¿Por dónde le gustaría empezar? ¿Qué piensan usted y su junta -formada por Laura Torrijos, Roberto Sánchez y Carlos Marquino- qué se debe hacer?

Hay proyectos de más largo recorrido como la promoción y creación de la Academia y la Ley el Cine. Los otros son más inmediatos. Lo lógico es empezar a preparar los de más largo recorrido y organizar los más inmediatos. Esperamos ilusionar y contar con un buen número de colegas que participen en aquellos proyectos en los que mejor se desenvuelvan y tengan interés en llevar a cabo. De momento tenemos que recoger los trastos antes de saltar al ruedo.

Había mucha gente que se había marchado de la ACA. ¿Cómo se plantean su vuelta?

Todos nos vamos de los sitios que acaban sin aportarnos nada que tenga interés para nosotros, yo creo que eso estaba pasando, un poco, en este momento. Los seres humanos volvemos a los sitios que ya hemos abandonado cuando las condiciones cambian, cuando podemos encontrar ahí algo que nos interese. Ese es un gran reto para nosotros.

Tenemos Aragon Film Commission, una tele que apoyo con apoya con subvenciones específicas y proyecciones el cine aragonés, hay subvenciones específicas en las diputación y el Gobierno de Aragçon. ¿Cuál cree que sería el lugar específico de la ACA?

La Academia tiene que ser la casa común de los profesionales del cine. Por eso es tan importante que en su diseño y su creación estemos todos. Si se establece cómo han de ser las relaciones entre la Academia y las Asociaciones Empresariales de audiovisuales, las Profesionales, la Film Commission, la Red Arafilmfest. Las sinergias que así se producen facilitarán la consecución de nuestros objetivos comunes.

Hace muchas cosas, pero a veces la ACA casi da la impresión de que solo está simbolizada por los Simón. ¿Qué le gustaría hacer con esa gala, con esos premios?

Con los recursos actuales es casi un milagro, quitaría el casi, que se lleve a buen término la Gala de los premios Simón, que seguirán siendo de una u otra forma, un escaparate de la futura Academia. Realmente tenemos que agradecer a todas las Juntas Directivas anteriores su quehacer, que ha sido arduo y ha permitido que la ACA haya llegado hasta nuestros días. Sí se han hecho muchas cosas, incluso ha habido diversos intentos de crear la Academia y la Ley del Cine y hay que seguir insistiendo, muchas Comunidades lo han conseguido y les ha resultado realmente beneficioso. El problema es que hay una absoluta falta de recursos, que no hay unos buenos canales de comunicación porque la información no llega a los socios, se produce el círculo vicioso: como no se conoce la oferta, no hay demanda y si no hay demanda acaba no habiendo oferta. Ese es otro gran reto.

"Los seres humanos volvemos a los sitios que ya hemos abandonado cuando las condiciones cambian, cuando podemos encontrar ahí algo que nos interese. Ese es un gran reto para nosotros"

¿De qué película o películas se siente más orgullosa?

Si me pregunta como actriz le diré que he hecho películas con grandes actores y directores, pero realmente si estoy orgullosa de algo es de haber hecho tantos cortos con directores y directoras aragoneses, sobre todo con aquellos que empezaban.

¿Qué tiene Aragón con el cine, que parece que somos una tierra de cine?

¿Quizás la existencia de Segundo Chomón, Luis Buñuel, Florian Rey, José María Forqué, José Luis Borau, Eduardo Ducay, Antonio Artero, Antón García Abril, Carlos Saura, Miguel Ángel Lamata, Gaizka Urresti, Paula Ortiz, Pilar Palomero, entre muchos otros? ¿Que nuestra Comunidad sea un gran plató de cine? No sé si lo parece, lo que sí es seguro es que somos una tierra de cine.