Gaizka Urresti: "La cultura y el cine ayudan a un mayor conocimiento de Aragón"

Ahora que ha pasado todo el revuelo mediático, ¿qué balance hace de lo vivido en los últimos meses?

Han sido meses muy intensos desde finales de julio cuando comenzamos con el lanzamiento en cines de ‘Labordeta, un hombre sin más’. Hay que tener en cuenta que, en mi caso, además de codirector junto a Paula Labordeta, soy productor, coguionista y también distribuidor de la película. Esto conlleva muchas decisiones estratégicas y económicas sin tener certeza sobre el éxito. En esa estrategia los Premios Goya eran el objetivo final y, afortunadamente, el viaje ha terminado con el premio mayor a pesar de la gran competencia del año. Por todo ello, el balance es positivo. ¿Cuál sería el balance si no lo hubiéramos conseguido? Yo creo que, a pesar de ello, habría merecido la pena porque entiendo el cine como una carrera de largo recorrido y las nominaciones anteriores que he tenido, como por ejemplo hace tres años con ‘Auterretrato’, seguro que han ayudado para conseguir este.

¿Qué supone ganar un Forqué y un Goya en un mismo año?

El Forqué fue muy importante porque rompió lo que todo el mundo pensaba; que ‘Sintiéndolo mucho’ de Fernando León de Aranoa era el documental favorito del año. Además, desde el año pasado, los ganadores de los Forqué se saben semanas antes de la última ronda de votación a los Goya, por lo que realmente sí que pueden marcar tendencia de voto en los académicos. Para nosotros supuso un acicate para seguir con la promoción de la película porque nos vimos con más posibilidades. No cabe duda de que son los principales premios nacionales del año y el haber conseguido la dupla nos consolida como el documental del año.

Estos éxitos ayudan a propagar el legado de José Antonio Labordeta. ¿Qué cree que aporta el documental a una figura tan poliédrica como la del cantautor?

Sin duda que parte del éxito de la película es gracias a la figura de Labordeta. El público se ha acercado a verla por él, pero creo que se ha encontrado con algo mas que una biografía de Labordeta. Principalmente el retrato de los amigos y, sobre todo, de su familia, que consigue que cualquier espectador empatice con su vida y con su viaje. Es casi un melodrama familiar. Además, es un fresco de la historia reciente de Aragón y de España.

¿Con qué cuatro adjetivos definiría a Aragón?

Constancia o llámalo tozudez. Orgullo de su historia y de su paisaje. El humor somarda o una forma particular de ver la vida y la muerte y una tierra de contrastes.

Usted es bilbaíno de nacimiento y aragonés de corazón. ¿Qué encontró aquí?

En primer lugar, la familia que he creado con mi mujer, Elisa Múgica, y después un lugar desde donde crear. Antes de asentarme definitivamente aquí, había producido a otros directores y había dirigido mis primeros cortos, pero sin duda ha sido en Aragón donde he establecido mi productora personal y con la que he afrontado proyectos que casi todos tienen que ver con Aragón, por los personajes que retrato, donde ruedo o la gente con la que colaboro.

¿Considera que la Comunidad es una gran desconocida para el resto de españoles?

No sé si desconocida, pero sí mal conocida. Los tópicos de Aragón quizás han hecho mucho daño. A veces es una tierra de paso. Sin ir más lejos, yo antes de conocer Aragón pasaba de camino del Cantábrico al Mediterráneo por Zaragoza y nunca me daba por pararme. Me temo que eso les pasa a muchos. Afortunadamente está bastante bien comunicada con el resto de España y eso es una fortaleza. La cultura y, en especial el cine, creo que ayudan a un mejor conocimiento de Aragón. Muchos compañeros de la industria me preguntan por el auge del cine en la Comunidad en los últimos años.

¿Cuáles son sus rincones favoritos de Aragón?

Yo la verdad es que soy muy zaragozano. Me encanta el tamaño de la ciudad, su oferta cultural, la comunicación con el resto de España (especialmente Barcelona y Madrid) sus gentes… De la provincia tienen una especial significación Tarazona y el Moncayo. La descubrí gracias a Miguel Mena. Por allí pasamos para rodar ‘Un dios que ya no ampara’. Es la ciudad de ‘Bendita Calamidad’, incluso en mi próximo documental, ‘Terapia de parejas’, he rodado allí. También he rodado un par de veces en Calanda y es un pueblo al que he regresado bastante de la mano de Buñuel. De los Pirineos, el sitio al que siempre regreso es a Villanúa y el valle del Aragón, donde una amiga muy especial tiene su casa allí y siempre vamos en familia.

¿Por qué cree que ha sido cuna de cineastas tan mayúsculos como Buñuel, Borau, Forqué, Saura...?

Es algo sorprendente y difícilmente explicable porque Aragón no ha tenido una industria audiovisual como para favorecerlo. Sí probablemente de formación de públicos gracias a los cines y a la labor de los cineclubs. Bien es cierto que todos estos cineastas han realizado sus carreras y sus películas fuera de Aragón. Durante años pensaba que casi era una maldición porque parecía que los responsables públicos se escudaban en que, al nacer espontáneamente tan grandes directores, no era necesario apoyar la producción de cine como en otras comunidades para favorecer la aparición de nuevos talentos. Afortunadamente eso ha cambiado.

En febrero falleció Carlos Saura. ¿Qué influencia ha tenido el oscense en usted?

Su estilo cinematográfico era tan personal, que seguramente ninguna; aunque reconozco que a veces he visitado sus películas para preparar algún corto mío. Concretamente ‘Mi prima Angélica’ para rodar ‘El trastero’, pero también volví a ver ‘Fresas silvestres’. Como ejemplo a seguir en la libertad y la pasión con que afrontaba el hacer cine, mucha. La primera vez que viajé a Madrid recuerdo que lo primero que hice fue asistir a una charla suya en le Residencia de Estudiantes. Me sorprendió la poca importancia que se otorgaba como autor. Parecía que todo lo que hacía era fácil, casi un juego. Esa actitud es muy sana para no sufrir tanto en esta industria y seguro que, además de su talento, le ayudó a que tuviera una carrera tan larga y fructífera. Haberle podido producir uno de sus últimos trabajos, ‘Goya 3 de mayo’, me permitió tratarle mas intensamente y la verdad es que, de mayor, me encantaría afrontar la vida y la creación como la encaraba él.

¿Cómo observa el relevo de estos maestros en manos de nuevas generaciones encarnadas en Paula Ortiz, Pilar Palomero, Nata Moreno...?

La primera reflexión es obvia: la irrupción de la mujer en el cine, algo impensable hace un par de décadas. Además, aunque algunas también viven fuera de Aragón, regresan de cuando en cuando a rodar sus historias aquí y demuestran que se puede producir historias desde la Comunidad.

Acumula ya dos Goyas, al mejor documental y al mejor cortometraje. ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos (trabajo, noches sin dormir, malabarismos para alcanzar la financiación...)?

Pues todo eso, es decir, mucho trabajo, y quiero pensar que algo de talento, aunque este sin trabajo no sirve para nada. También creo que una consideración por parte de los compañeros académicos porque, además de premiarme en dos ocasiones, he estado nominado otras dos en los últimos 12 años. Es decir, tengo un 50% de éxito con mis nominaciones.

¿En qué proyectos anda enfrascado para los próximos 12 meses?

Estoy terminando un nuevo largo documental totalmente diferente a los que he hecho hasta el momento, ‘Terapia de parejas’. Parte de una pregunta que todos nos hemos formulado en algún momento de nuestra vida: ¿Qué es el amor? Un grupo de psicólogas y psicólogos españoles y latinoamericanos especializados en la terapia focalizada en las emociones, cinco parejas aragonesas y los cantantes Marwan y Rozalén nos ayudarán a encontrar la respuesta. Además, estoy buscando financiación para una comedia social sobre un grupo de actores ‘amateurs’ con discapacidad intelectual con un reto, estrenar en el Teatro Principal, ‘Tozudos’, y dos documentales sobre dos cineastas muy diferentes entre si: Eloy de la Iglesia y José María Forqué.