Patricia Coronas: “Tras los Simón me siento satisfecha y cansada, y quiero volver a mí”

La ceremonia de entrega de los premios Simón -que tuvo en Pilar Palomero, en Labordeta y a Dani Calavera a algunos de sus principales ganadores- se alargó en domingo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza hasta las tres horas, unos 45 minutos más de lo previsto. Sin embargo, hechas algunas salvedades, podría decirse que el acto fue animado, divertido y emocionante. Las figuras estelares, sin duda, fueron la llorada y querida Laura Gómez-Lacueva, recordada por muchos, y también Carlos Saura, fallecidos casi a la par. Y, sin duda, otra de las estrellas de la noche fue la presentadora Patricia Coronas, que se define a sí misma como “actriz, payasa, bufona, cuentacuentos, mimo, humorista...”, casi lo que se tercie. Con sus ‘sketches’ y su gran sentido del humor dio dinamismo a una ceremonia que tuvo otros protagonistas como la cantante Viki Lafuente y la banda The Wild.

Patricia Coronas (Grañén, 1983) reside desde hace más de siete años en Plasencia del Monte, muy cerca de Huesca. “Viví en Zaragoza entre los 18 y los 30 años o algo más. Y hace siete que vivo en el campo, donde estoy por muchas razones: he vuelto al mundo rural por mi trabajo, porque me gusta el ambiente, y también por amor. Mi chico es de Huesca y allí nos encontramos muy a gusto”, confiesa, y revela, como era de esperar tras su desparpajo y su fluidez, que ha recibido felicitaciones y elogios por doquier, de manera directa y en las redes sociales.

“Había visto los premios Simón, aunque no había estado nunca, y había actuado en una ocasión en la sala Mozart. La realidad es que he disfrutado mucho: cuando miras a los ojos a la gente, cuando oyes sus sonrisas y ves que conectas, lo que quieres es que disfruten, que se lo pasen bien y que se olviden del tiempo que llevaban allí dentro. Sí puedo decir que estoy contenta. Contenta, orgullosa y satisfecha”. Confiesa que aunque la emoción fue intensa, no era la primera vez que actuaba ante tanta la gente: lo ha hecho en las fiestas de Huesca, en una gira por Niza o en alguna sesión circense.

Patricia Coronas dice que le gusta más trabajar por obra, por encargo. “Dicho de otro modo, me gusta trabajar a la carta”, subraya. “Presenté esta gala porque el cineasta Jorge Aparicio me conoce y creía que yo podría hacerlo bien -dice-. Desde la Academia del Cine Aragonés (ACA) se pusieron en contacto conmigo, me dejaron hacer el guión y me pidieron algunas cosas: que tratase de Aragón y que se recordase que la jota es candidata a ser nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; por eso incluí algunas alusiones. Soy actriz, payasa y bufona, si puedo decirlo así, e intenté incorporar todo ello a mis intervenciones, en una noche muy especial y llena de homenajes. Me sentí cómoda y cómplice. E intenté darlo todo. Tenía ganas e ilusión”, explica. Resonó con algunas variaciones, incluso de blues, esta estrofa de jota: “Soñé que la nieve ardía, / soñé que el fuego se helaba, / soñé cosas imposibles, / soñé que tú me querías”.

Patricia Coronas rinde homenaje, al entregar los premios Pitita, a 'Amanece que no es poco' de José Luis Cuerda. José Miguel Marco.

Patricia Coronas puso sobre el escenario toda su sabiduría. Empezó con un tema que le permitió desarrollar algo que maneja muy bien: el número de la minibicicleta, “con la dificultad añadida de los tacones. Y a todo ello fui poniéndole la fantasía posible y alguna improvisación. He sido jotera y por eso hemos hecho esa actuación con Lorena Embún, que es actriz y cantante. Me sentido cómoda”, declara.

“La actriz, payasa y bufona”, como ella se define. dice que le gusta “mucho el traje ansotano. Los tocados o churros ansotanos que llevaba en la cabeza me los prestaron en Casa Tomás, y la peluquera es de Casa Mañas. Claro que he intentado mantener una atmósfera jocosa y divertida, con algunas picardías más o menos eróticas o transgresoras, pero tampoco ha sido algo que no se pudiese escuchar en cualquier sitio”, dice Patricia Coronas.

Y revela cuál era el secreto: ella, como anunció en su primer ‘gag’, quería entregar unos premios, los Pitita, ya que no podían ser los Simón. Y lo hizo a partir de un ‘show’ que ella suele realizar en sus funciones: un ‘show’ donde se entregan galardones con bastante humor. “Quería reconocer el trabajo de los meritorios, de la asociación de actrices y actores, a la que pertenezco, a los integrantes de la Aragón Film Commission, tan importantes para que en Aragón se puedan hacer películas, y lo hacen con auténtica pasión, sin cobrar nada, por auténtico amor al arte, a la propia Asamblea del Cine Aragonés a través de su director Jesús Marco, y por supuesto a Laura Gómez Lacueva, de quien tanto aprendí. Ella me ayudó mucho. Ese ‘sketch’ está basado en una de mis películas favoritas: ‘Amanece que no es poco’, que es un peliculón. Por eso imito a esos jóvenes norteamericanos que llegan al pueblo”.

La actriz insiste en algo que ya se ha convertido en un tic o en un mantra. Grañén. “Es mi pueblo. Procedo de allí, y me gusta recordar su nombre y que vengo del mundo rural. Cuando alguien es de Madrid o Barcelona o Zaragoza, lo dice. ¿Por qué no voy a decir que soy de Grañén?”, comenta la actriz, que no olvida otro detalle. En la gala se habló mucho de moda, y ella también se preocupó mucho del vestuario, gracias a Obsidiana Atelier, que coordina Raquel Poblador.

Jorge Usón, premio al mejor actor, tuvo un emotivo recuerdo para Laura Gómez Lacueva, como otros ganadores y nominados. José Miguel Marco.

¿Qué espera ahora Patricia Coronas? La ceremonia se dio por Aragón Televisión y en su canal de Cultura. “Nunca se sabe. Me han dado una oportunidad y espero que la haya aprovechado. Ojalá sea una ventana que se abre para seguir trabajando. En Plasencia del Monte tengo mi casa, mi taller, mi compañía. Ahora me siento satisfecha y cansada, y quiero recuperarme para volver a mí. Y seguir trabajando en nuevos proyectos y desafíos”, resume a modo de despedida.