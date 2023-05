Pilar Palomero: "Mi cine bebe de todo lo que viví en Aragón"

En la vida no resulta sencillo ser profeta en la tierra de una. Cuando se consigue, como en la noche del domingo en los Premios Simón, ¿cómo se siente?

Muy feliz por el reconocimiento que supone. Sobre todo porque significa un apoyo de mis compañeros de la industria en Aragón. La verdad es que no me puedo quejar. Tanto con ‘Las niñas’ como con ‘La maternal’, mis dos películas hasta la fecha, he recibido mucho cariño en mi tierra. Espero poder devolverlo como merecen.

La gala también sirve para reencontrarse con compañeros de la Comunidad.

Yo comencé a hacer cine en Aragón. Mi primer cortometraje, ‘Sonrisas’, se rodó en Zaragoza con todo el equipo aragonés. Lo mismo con el segundo, ‘Niño balcón’. Mi cine bebe de todo lo que viví en Aragón en aquellos primeros años. Reencontrarme con compañeros y con gente que me ha ayudado mucho siempre me hace una ilusión tremenda.

¿Le acompañó algún miembro de su familia?

Sí, fui con mi hermano Luis. Mi familia vive con mucha alegría todo lo que me sucede. De hecho, al recibir los premios me hizo mucha ilusión dedicárselos tanto a mi padre, que falleció, como a mi madre en el Día de la Madre. También me acordé de mis hermanos Clara y Luis. Yo he escrito desde pequeña y ellos siempre han estado presente. Me han animado mucho, han criticado los escritos proponiendo mejoras… Soy muy consciente de que todos mis logros tienen mucho que ver con ese apoyo que me han dado desde niña.

Los Simón son una de las últimas estaciones de la temporada de premios. ¿Qué balance hace del camino recorrido por ‘La maternal’?

El balance es superpositivo. Ha sido un año muy competitivo, con películas impresionantes, muchas y muy buenas. He conseguido nominaciones a los Goya, a los Gaudí, a los Feroz… Alcanzar las nominaciones ya las sentí como un premio. Otros años hay más espacios, pero este estaba todo muy reñido, con mucho talento y calidad. Todo el equipo celebramos cada nominación como si hubiéramos ganado el premio. Estoy muy feliz del recorrido que ha tenido ‘La maternal’. Tengo la sensación de que esta película me ha ayudado a consolidarme en la industria cinematográfica y para seguir haciendo más películas.

Ya está trabajando con ‘Los destellos’, su tercer largometraje. ¿En qué estado se halla el proyecto?

Comenzando. Tengo ya el guión y estamos preparando la película poco a poco.

El guión se basa en un texto de la escritora vasca Eider Rodríguez. ¿Cómo llegó a ella?

Fue una propuesta de Fernando Bovaira, el productor de Mod Producciones. Es un texto que me encantó y que me tocó mucho por el tema que trata. Decidí lanzarme y hacerlo mío. Es un relato que ha escrito Eider pero que siento muy muy mío.

Gira entorno al duelo por la pérdida, ¿no?

Sí, aunque no puedo contar mucho más. Estamos todavía trabajando para que la película salga adelante.

¿Qué se esconde tras la realización de una película? ¿Cómo vive procesos más farragosos como la financiación y otras gestiones?

No puedo quejarme porque vivo un momento muy dulce. Soy consciente de las dificultades de levantar una película, como me ocurrió con ‘Las niñas’. Pero ahora mismo, tanto con ‘Las niñas’ como con ‘La maternal’ las cosas han funcionado muy bien y eso se refleja en ‘Los destellos’. Pero es cierto que sacar adelante una película es un proceso complejísimo en el que tienes que recabar apoyos de muchos sitios y hacer encajar muchas piezas, como en un Tetris. Hace falta mucho trabajo, un poquito de suerte y que todo fluya. Intento centrarme en lo que tiene que ver con lo creativo y que se encarguen los productores de esa parte tan difícil.

Tanto en los Goya como en los Simón también estuvo nominado Carlos Saura, con su última película, ‘Las paredes hablan’. ¿Qué supuso para usted el oscense?

El cine de Carlos Saura es fundacional. Es uno de los directores que más me ha marcado, junto con Luis Buñuel. Me siento muy conmovida por el cine de Saura. Además de las obras maestras que nos dejó, para mí es muy importante la libertad y la modernidad de sus películas. Era valiente, comprometido… Yo aspiro a eso mismo, lo que me gustaría conseguir en términos de actitud.