¿Dónde se compran las entradas para el festival Pirineos Sur?

Nacido hace tres décadas con la intención de ser una referencia en lo relativo a las citas dedicadas a las músicas del mundo, Pirineos Sur se ha convertido en uno de los festivales más longevos y destacados del país en este ámbito, una condición a la que ha contribuido, además de la gran calidad de las bandas participantes, el entorno mágico en el que se celebra, ubicado en el marco incomparable que ofrece el valle de Tena.

Entre el 7 y el 29 de julio, tendrá lugar su trigésima edición, una ocasión muy especial que permitirá al público de Lanuza disfrutar de grandes nombres del panorama nacional e internacional como Rubén Blades, Bomba Estéreo, Luz Casal, Rozalén, Los Chikos del Maíz, Kraftwerk, Luisa Sobral, Salif Keita o ZAZ.

Si estás interesado en asistir pero aún no tienes tus entradas, lo primero que has de saber que algunas de ellas ya se han agotado. Ya no pueden comprarse los abonos para los dos primeros fines de semana ni para el concierto del pianista Italiano Ludovico Einaudi, pero siguen quedando tickets para el resto de las actuaciones, los abonos del tercer y cuarto fin de semana y los combos que incluyen entrada y alojamiento.

Las entradas están a la venta en la página web oficial del festival, en See Tickets y también, como novedad, en todas las oficinas de Correos de España, donde pueden adquirirse con el Bono Cultural Joven. Los precios por día varían entre los 20 y los 40 euros (más gastos de distribución) mientras que el de los abonos es de 75 euros (más gastos).

Descuentos para menores en Pirineos Sur

Cabe destacar que los menores de hasta ocho años pueden adquirir entradas gratuitas, con un máximo de un menor por adulto, salvo las familias numerosas; mientras que los jóvenes de 9 a 15 años podrán beneficiarse de un descuento especial.

Los menores de hasta 15 años deberán acudir acompañados de su padre, madre, tutor legal o persona adulta designada por los mismos mientras que todos los menores de 18 años deberán portar el documento de autorización de menores y exoneración de responsabilidad, que puede descargarse en la web del festival.

Con el fin de evitar que se produzcan fraudes, allí aparece también el mensaje: "Todas las entradas online se comercializan a través de SeeTickets. No compres en Viagogo o canales sospechosos".