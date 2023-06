La Marisoul: “Los Lobos son nuestros papás musicales, un orgullo chicano”

La Santa Cecilia no resuena demasiado a este lado del charco, pero al otro lado del Atlántico levanta pasiones por arrobas. La banda chicana comenzó su andadura en Los Ángeles allá por 2007, y no se ha puesto jamás un corsé musical:del bolero al rock, el blues, el vallenato, el country, el reggae o el folclore (desde la ranchera al huapango veracruzano) que llevan en sus genes. El próximo 8 de julio comparten cartel con Rubén Blades en Pirineos Sur.

“Es la primera vez que vamos a España –comentaba hace unos días desde Los Ángeles La Marisoul, vocalista del grupo– y estamos emocionados. ¿Por qué tardamos tanto en ir? No sé, es caro –ríe– y quizá no habíamos podido abrirles el corazón allá. Estados Unidos es nuestra casa y en México está nuestra raíz. Los tenemos bien recorridos, y llegar finalmente a España está muy bien, después de algunos intentos e invitaciones que no pudieron materializarse. También iremos a Río Babel en Madrid”.

La artista angelina incide en tres detalles: tocar sobre el agua, entre montañas y con Rubén Blades. “Es alucinante, ¿no? Un artista grande, inspiración para tantísima gente. Es un regalo de la vida compartir con el maestro en ese lugar tan hermoso. Pirineos Sur es el marco perfecto, contamos los días para llegar allá”.

El grupo ha estrenado este mes de abril ‘Cuatro copas: bohemia en la finca altozano’, un crisol sonoro de altos vuelos. Su canción bandera data de 2015: ‘Calaverita’, del álbum ‘Buenaventura’, un vallenato festivo con puente rockero y estribillo explosivo, que parecía predestinada para la banda sonora de esa delicia de Disney llamada ‘Coco’. “¿Tú crees? Pues no la tomaron –ríe– ahí se la perdieron. Lo cierto es que la tradición del día de muertos es muy importante para nosotros, más allá de lo comercial; nos parecía importante escribir una canción que celebrara a nuestros seres queridos que ya no están por acá, pero están. En Los Ángeles se celebra también, somos muchos de origen mexicano. Yo crecí armando el altar cada noviembre para la familia, el abuelo… ¿por qué no hacer un altar musical, una ofrenda? Así lo sentimos. Están en el más allá, pero cerquita”.

Cariño por Bunbury

Enrique Bunbury vive en Los Ángeles desde 2010 y despierta pasiones allá. “Grabamos una canción con él, ‘Tragos de amargo licor’, y tocamos juntos. Gran artista, y lindo ser humano. Es sencillo y cálido: vino al estudio de nuestro productor, Sebastián Krys, y puso todo el empeño en el trabajo. Estaba grabando voces y nosotros nos quedamos en la cocina diciendo “oye wey, está el hombre cantando aquí con nosotros. Entiéndelo, crecimos con Héroes del Silencio y luego con sus discos solistas. Eso de ‘me calaste hondo’ es único”.

Dicho esto, la Marisoul tiene claros sus ídolos. “Los Lobos son nuestros papás musicales, un orgullo chicano. Llevan 50 años en esto y supieron ir más allá del bolero y son jarocho, sin abandonarlos tampoco. Son una bandotota, un pilar para nosotros, abrieron camino. Les abrimos un ‘show’ en San Francisco. Ojalá duremos aunque sea la mitad que ellos”.