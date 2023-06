¡Hoy puede ser una gran noche para el zaragozano Eneko en 'Masterchef'!

Eneko Fernández de Garayalde (Zaragoza, 1984) está acostumbrado a disputar partidos decisivos. Vivió muchos en su etapa como futbolista del filial del Real Zaragoza, del Real Oviedo, del Sabadell o del Alavés. Sin embargo, esta noche afronta otro momento determinante en su existencia. La final de la undécima edición de 'Masterchef' (La 1, 22.35), a la que concurre como el gran favorito, puede suponer un impulso en una nueva faceta, la de cocinero.

Cuando hace tres meses 26 participantes iniciaron su andadura por el concurso culinario, poco podía imaginar el aragonés que su paso por el programa sería tan exitoso. Semana tras semana, sus dotes a los fogones como su calidad humana han ido conquistando tanto al jurado como al público.

La espontaneidad, la transparencia y el carácter afable y conciliador del zaragozano han sido tres características fundamentales que definen su paso por este espacio. Nunca ha escondido sus sentimientos y emociones, dando pie a situaciones tan entrañables como cuando rompió a llorar cuando su esposa Cristina y sus hijas Ona y Martina le visitaron en el plató en la antesala de las semifinales.

En lo meramente gastronómico sus platos también han merecido los elogios del jurado compuesto por los chefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. No han dudado en alabar su audacia y eficacia al abordar cada uno de los desafíos. Incluso en algunas ocasiones le han criticado por tratar de exhibir demasiados conocimientos y 'complicar' la resolución de los platos. Eneko ha brillado con recetas como la crema de espárragos blancos o el plato de secreto ibérico con toque asiático.

Otra de las virtudes que iluminan a Eneko, de 39 años, es su capacidad de liderazgo respecto al colectivo, una habilidad que a buen seguro cultivó en su carrera deportiva en la élite. Su momento más álgido al respecto lo vivió en las semifinales, cuando asumió la exigente doble capitanía y salió más que airoso del envite. Pepe Rodríguez plasmó la admiración que despertó: "Eneko, hoy has hecho una de las mejores dobles capitanías de la historia de 'Masterchef'. Llevamos 10 años poniendo en práctica esto y casi siempre sucede lo mismo: capitanes sobrepasados que además dan órdenes contradictorias, que pasan más tiempo en una cocina que en la otra, que provocan el caos. Me pone muy contento que lo hayas hecho tan bien". Muy emocionado, Eneko agradeció los parabienes: "Estoy muy contento. En ningún momento se me había pasado por la cabeza renunciar a la doble capitanía. Sé que asumía un riesgo. Pero quería mostrar todo lo que he aprendido en estos tres meses para que me valoren y vean que tengo que estar en esta final".

En la final de este noche Eneko competirá con tres rivales. Uno de ellos, Lluís, es su mejor amigo en el programa. Su complicidad es contagiosa. Su receta de caballa marinada con almejas o su receta de risotto de presa ibérica dejaron con la boca abierta a los jueces. Pero además de por su cocina, Lluis también tuvo algún instante en el que dio que hablar por su belleza.

Pilu es la única representante femenina en la final. Entre sus 'hits' en 'Masterchef' destacas sus boquerones con bizcocho de tomate, su gambón con salsa de curry y leche de coco y su tortillita de camarones.

Finalmente, Álex es el benjamín de los finalistas con sus 19 años. Alguno de sus grandes platos en el programa han sido: el canelón de pollo en escabeche o las alcachofas en texturas.