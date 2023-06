El zaragozano Eneko entra en la final de 'Masterchef' por la puerta grande

El paso del zaragozano Eneko Fernández de Garayalde por la undécima edición de 'Masterchef' está siendo, hasta el momento, muy exitosa. Desde los primeros programas destacó como uno de los grandes favoritos al triunfo, un hecho que ha ido corroborando en el transcurso de las semanas.

En la noche de este martes el exfutbolista del filial del Real Zaragoza dio un paso más en su camino hacia la cima al ser el primer clasificado para la final del afamado concurso culinario. Lo hizo, además, por la puerta grande. El aragonés atesoró lo que se denomina la doble capitanía, un privilegio que se plasma portando un delantal blanco en la prueba por equipos. Un desafío que Eneko acometió con una solvencia extraordinaria.

"Eneko, hoy has hecho una de las mejores dobles capitanías de la historia de 'Masterchef'. Llevamos 10 años poniendo en práctica esto y casi siempre sucede lo mismo: capitanes sobrepasados que además dan órdenes contradictorias, que pasan más tiempo en una cocina que en la otra, que provocan el caos. Me pone muy contento que lo hayas hecho tan bien", le espetó el chef Pepe Rodríguez, uno de los tres miembros del jurado.

Muy emocionado, Eneko agradeció los parabienes: "Estoy muy contento. En ningún momento se me había pasado por la cabeza renunciar a la doble capitanía. Sé que asumía un riesgo. Pero quería mostrar todo lo que he aprendido en estos tres meses para que me valoren y vean que tengo que estar en esta final".

Acto seguido, volvió a tomar la palabra Pepe Rodríguez para nombrar a los dos primeros finalistas del programa: "Eneko y Lluís". Tanto el aragonés como el gallego no pudieron reprimir sus emociones y mostraron su euforia a través de gritos y abrazos. Ambos han mantenido una excelente relación a través de todo el concurso. El eliminado de la noche fue Jotha.

Eneko también se mostró muy agradecido con los cuatro compañeros que capitaneó en el capítulo del martes. Soltó la presión, feliz por su trabajo: "La sensación que tengo después de haber hecho esta doble capitanía es de orgullo. Pienso que he podido hacerme con ello y estoy satisfecho con el trabajo, sabiendo que no ha sido perfecto. En ningún momento se me pasó renunciar a la doble capitanía. Necesito que me vean en acción. Quería enseñarles todo lo que he aprendido en estos tres meses. He vivido muy fuerte esta presión de todas las elaboraciones y todos mis compañeros llamándome a la vez, pero pienso que es algo que debo normalizar, porque quiero estar dentro de una cocina y asumir la responsabilidad".