Itziar Miranda: "El final de ‘Amar es para siempre’ va a ser apoteósico"

Desde los 25 años lleva Itziar Miranda metida en la piel de Manolita, un personaje secundario en la serie ‘Amar en tiempos revueltos’ (durante su época en TVE), desde hace 12 convertida en ‘Amar es para siempre’, ya en Antena 3. Ahora, con 44, la actriz aragonesa se prepara para decir adiós a un personaje que forma parte ya de la historia de la televisión en España. El rodaje de la última temporada, la 12, está ya en marcha y con ella la intérprete rozará los 5.000 capítulos como Manolita.

¿Qué les dice la gente? Manolita y los demás personajes son ya de la familiaEstuve el pasado domingo firmando en la Feria del Libro de Madrid mi colección de cuentos junto con mi hermano y mi marido y venía la gente llorando. Gente con mensajes de sus madres, abuelas, tías... Gente que me decía que la serie le une a su familia, que la ve con su abuela... Ahí fui consciente de lo que supone la serie. Sabes que gusta, pero no hasta qué punto. Vi que habíamos hecho algo grande y bonito y que vamos a dejar un vacío. Eso no quiere decir que no se vayan a enganchar a otra serie, pero claro, nosotros somos su familia. Llevamos 18 años entrando en sus casas a la hora de la siesta, que es un momento muy íntimo. Yo creo que de ‘Amar...’ se hablará mucho durante muchos años.

¿Crees que por cosas como ese compromiso social el culebrón ya no es tan denostado?‘Amar...’ lo ven muchos hombres y mucha gente joven. Nuestros datos hablan de un público muy amplio y variado. Que las series diarias son algo exclusivamente femenino o de determinadas edades es algo del pasado. Yo nunca he sentido que las series diarias estén denostadas y menos ahora. Lo que sí veo es que tiene una fidelidad que no tienen otras, porque se convierten en un ritual. Tampoco existe creo yo esa diferencia con el actor de series y el de cine o teatro. A mí ‘Amar’ me ha llevado a los teatros más importantes no solo de España sino del mundo.