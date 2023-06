Sergio Muro: "Víctor Mira no ha perdido fuerza en estos 20 años de ausencia"

El próximo jueves, 15 de junio, en el Salón de Columnas del Edificio Caja Rural de Aragón (Coso 29, Zaragoza) el artista Sergio Muro escenificará la pieza artística, teatral y musical ‘El quinto perro’, sobre Víctor Miragaya (1949-2003), Víctor Mira, de cuyo suicidio se cumplen este año dos décadas.

¿Por qué Víctor Mira, qué le atrajo del pintor, grabador y escritor?

Lo primero de todo es su obra, de una fuerza descomunal, con un estilo muy marcado e inconfundible. A la vez, me fascina como una persona puede llevar hasta las últimas consecuencias sus planteamientos vitales y artísticos. En este caso, Víctor Mira no distinguía entre arte y vida, para él significaban lo mismo.

¿Cómo fue su inmersión, su proceso de documentación? ¿Qué hizo, con quién habló, qué vio?

Ya en el 2008 en la Expo del Agua tuve la suerte de ser encargado del Pabellón de las Artes donde estuvo expuesta su obra más monumental. Recuerdo haber realizado el montaje (con el galerista Pepe Navarro y Esther Romero, compañera de Víctor) por la noche y cómo en esa intimidad, al tener la sala sin público, me envolvieron misteriosamente sus personajes calavéricos que rezumaban vida a la vez que te interpelaban. También he conversado con Miguel Pérez de la Galería Kafell que hoy tiene la mayor colección de obras del artista de pequeño formato.

Es un apasionado de su obra, sí.

Sí. A Mira le hice un pequeño homenaje pintando sus formas más características encima de unas fotografías de mis ‘performances’ que se expuso en el Premio Isabel de Portugal. Volví a reencontrarme con él porque tiene un ‘Disparate’ en la colección de Fuendetodos, que comisarié en Nantes; pude ver la plancha original, la prueba de autor y el grabado, que ensalcé en la muestra.

¿Qué pasó luego?

Además de leer muchos artículos, catálogos y entrevistas, sobre él, sobre sus galeristas y críticos de arte, en diversos medios, revistas y blogs especializados, he leído toda su obra teatral, poética y sus diarios. ‘Humus. Diario’ me lo aportó gentilmente la técnica de cultura de la DPZ. Su ‘Teatro completo’ lo tuve que conseguir a través de diversas editoriales que me las enviaron por correo. Hay autores como David Cortés y Manuel Pérez Lizano que han sido una luz en mi búsqueda.

Gracias. Algo más...

Recientemente el departamento de Cultura de la DGA no apoyó una exposición que conseguí a través de la Embajada de España en Alemania para realizarla en el Instituto Cervantes de Munich donde vivió muchos años.

¡Vaya!

Que habría sido el verdadero tributo y colofón a su aniversario. Tengo cuatro piezas suyas en mi pequeña colección de arte, así que lo disfruto diariamente.

¿Cómo lo define como artista?

Artista inclasificable, prolífico, testarudo, un buscador incombustible de la esencia de la pintura. Me interesa que no buscó la fórmula que le acomodase. Que, aun yendo a la contra, encontró su hueco para, al final, morir de ‘agotamiento’. Me interesa su transformación pictórica, pero también física, su cara en alguna de sus últimas fotos denota estar en otro mundo. Ese mundo que nos regaló a los demás.

¿Qué va a ver el espectador en el Casino Mercantil?

Un homenaje sincero a un artista que respeto. Un montaje híbrido donde se van a vislumbrar todos los prismas de su vida, pensamientos y obra. Una función coral con música en directo interpretada por Binoceronte, poesía recitada por José Malvís, una entrevista a Dómix Garrido que hace de uno de sus galeristas más representativos, proyectada en pantalla, pintura en vivo que realizaré mientras mantengo un diálogo con su hermana (real), con el público y conmigo mismo. Creo que está muy equilibrado lo que es parte didáctica, plástica, escénica, visual y humana.

"Me interesa su transformación pictórica, pero también física, su cara en alguna de sus últimas fotos denota estar en otro mundo. Ese mundo que nos regaló a los demás"

¿Qué supone asumir su papel, su genialidad y su tormento?

Es un riesgo importante, y un reto excelso. Por lo que supone ponerse en su piel y realizar un homenaje donde muchas personas lo conocieron personalmente. Exponerme ante la crítica siempre te hace dudar. Quiero asumir su personalidad en unos momentos donde yo estoy muy sereno también me supone un esfuerzo mayor, por su agonía perpetua, por su personalidad tan marcada y por su trascendencia.

¿Qué le ha aportado Margarita Miragaya, hermana de Víctor?

Margarita ha sido un efecto placebo para mí en muchos aspectos. Había afrontado el guión con mucho respecto a su figura, no quería tampoco perpetuar esa aura de artista maldito, aunque tampoco se puede obviar. Quería aportar su parte más humana. Ella me refrendó con su «aprobación», que era el camino más legítimo. Margarita es pura candidez y me aportó detalles de la historia personal de Víctor que han sido claves para esa última pincelada que faltaba.

¿Es el paso del tiempo generoso o justo con su posteridad?

Creo que no. Siendo que fue nombrado el mejor artista español vivo en Arco en el 2003, en los sitios que expuso, la ingente obra que produjo, etc., tendría que estar en un peldaño más reconocible. Su obra no ha perdido fuerza ni calidad con el paso del tiempo, en estos 20 años de ausencia, aunque si se ha devaluado el precio de sus piezas. Esto dictamina bastante lo que estamos hablando, aunque hay muchos factores que han influido en esa deriva negativa.

¿Qué significaron Zaragoza y Aragón para él?

Zaragoza era su madre, lo dice constantemente y creo que no lo decía como metáfora. Está lleno de recuerdos de su juventud que le hacen añorar sus mejores momentos vividos. Aragón es su lienzo de apátrida que le sostiene, es la entelequia de una vida mejor y perfecta, es un aullido contra todos los que no creían en su obra, es un perro dolido que le hace pintar hasta la extenuación.