Mario Hinojosa: "El cineasta Maenza tiene una historia dura y apasionante para contar"

¿Qué novela ha querido escribir con este relato de tres personajes un tanto extremados? ¿Una novela experimental, un rompecabezas, un juego de espejos? ¿Cómo definiría 'Fractal', que publica Prames y presentó en las Ferias del Libro de Zaragoza y Teruel?

Yo quería plasmar un proyecto estético muy singular, transitar de manera descarnada y sin subterfugios por la vida de unos personajes que se ven sometidos a una enorme tensión vital. Y para ello, he ido componiendo una especie de mecano, en el que la vanguardia, la experimentación y los espejos tienen una importancia capital. Me obsesionaba la posibilidad de fundar un mundo, algo único, que no existía, y esa era la idea de ‘Fractal’.

¿Qué fue primero, el cine, y en concreto la proyección de ‘El gran dictador’ de Chaplin, de la que deriva el incendio y el accidente que pone en acción la historia, o el mito José Antonio Maenza, autor de ‘El lobby contra el cordero’?

La figura del turolense José Antonio Maenza siempre me impresionó e inquietó, fue lo primero, me pareció que en torno a esa piedra angular se podría diseñar la arquitectura de una novela. Y que alrededor de este cineasta turolense se podía estructurar una cosmogonía muy particular que abriera el fuego de una narración fragmentaria, bulliciosa, impulsiva y caótica.

¿Ha querido rendir un homenaje al mundo del cine a través del montaje mismo? Su novela, además de la historia de tres personajes (Tíber, Ginés y Roures), parece el intento de editar materiales dispersos o disparejos.

En el ADN del turolense está impregnada la huella indeleble del cine. Luis Buñuel, Segundo de Chomón o el propio José Antonio Maenza son algunos de los ejemplos del gran potencial histórico de esta provincia atesora, y quería ahondar en el peso cultural que tienen para nosotros estos referentes. Sin embargo, no era mi objetivo rendir un homenaje al mundo del cine si no indagar sobre el proceso creativo.

Un retrato del cineasta turolense José Antonio Maenza, que se suicidó en 1979. Filmoteca de Cataluña.

¿‘Fractal’ es también un viaje a la locura?

Sin duda, esa es la clave. La novela se adentra sin concesiones en un enigmático mapa síquico, y lo hace sin piedad, esculpiendo a martillazos lo hermoso y perverso del ser humano, y lo hace a través de unos personajes neuróticos y tiernos que son el reflejo de unas infancias traumáticas que desembocan en unos adultos con carencias.

Vayamos con los personajes: Tíber y Ginés. Dos desconocidos, más bien marginales, solitarios…

Tíber y Ginés se encuentran en un momento crítico de sus vidas, y de una manera tangencial comparten ciertas dosis de intimidad que los une de manera inverosímil. No dan nada por sentado, y establecen una relación que como el hilo de Ariadna les hace compartir un cierto compromiso con la esperanza de salvación.

El hombre sensato es Roures, quien les atiende. ¿Se puede ser sensato en un mundo de desequilibrio constante?

Pienso que sí. Esa es la cordura que admiro en muchos de los pasajes que protagoniza Sancho Panza, porque yo siempre he estado más cerca de Alonso Quijano, y ese contrapunto hace que la narración sea más rica. Además, aquí subyace un pequeño homenaje a los sanitarios que en momentos de auténtica paranoia colectiva, mantienen la calma y ayudan a solucionar los problemas poniendo el corazón y la cabeza.

¿No teme despistar al lector con tanto juego de escenarios, de fechas, de personajes, de esa convivencia de sueños, deseos y de idas y venidas que quizá abonen un cierto desconcierto?

Buscaba un lector concentrado, perspicaz, curioso, que sepa conectar mundos y descifrar enigmas. Pienso que este libro requiere una lectura intensa, hay que estar con todos los sentidos alerta, de hecho por eso he querido introducir una ‘playlist’ para tener al lector completamente cautivado.

Hay dos temas un tanto laterales pero poderosos: la presencia del sexo, explícito e imaginado más bien, y la figura del maltratador. ¿Por qué?

Esto tiene que ver con algunas de mis inquietudes íntimas, las de un sexo que es más una puesta en escena grotesca, exagerada y brutal y alejada de la realidad. Y he querido hacer una reflexión sobre la violencia en casa, con víctimas que apenas pueden defenderse, que viven aterrorizadas día a día. Creo firmemente que es una lacra con la que hay que acabar y quería mostrar el comportamiento de adultos maltratados en la infancia, que pueden seguir un patrón, de ahí el título del libro.

¿Qué significó en su día la muerte de Maenza, en 1979, ese cuerpo arrojado sin demasiada ceremonia al cementerio municipal de Teruel?

Para llegar en profundidad a la figura poliédrica y enigmática de José Antonio Maenza me he apoyado en los fantásticos trabajos de Graciela Torres Olson, de Pablo Pérez y Javier Hernández, además de muchos de los impagables testimonios privados que me han acercado a su figura. Y sobre ese día en concreto, en las hemerotecas de los periódicos no hay nada de información, eso sí, quedó latente un secreto sobre su muerte, y pese a la versión oficial, sería interesante no quedarse ahí y seguir indagando, porque Maenza tiene una historia dura y apasionante para contar y pienso que se le debería rendir un homenaje en su ciudad. Durante años he subido al cementerio y ante su nicho me he preguntado qué pasó.

¿Qué ha descubierto de la narrativa al escribir este libro? Usted, aunque había ensayado la prosa, es poeta.

Sobre todo la potencia de la narración extendida, su versatilidad, sus amplios horizontes discursivos, la posibilidad hipnótica de diseñar un sistema de poleas para generar emociones. Además conlleva una enorme labor de concentración, corrección y muchas horas frente al ordenador.

Mario Hinojosa da el paso del poemario 'Pico del Buitre' a este novela claramente cinéfila. Carmen Hernández Abad.

Una cuestión más. ¿Cómo le ha funcionado Teruel como espacio literario?

Teruel es un escenario fascinante, una caja de música que cuando la abres no puedes contener la emoción, sus calles, sus paisajes tienen algo especial que a mí me inspiran cada día.