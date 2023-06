Estos son los cinco músicos que acompañarán a Bob Dylan en Huesca

El próximo sábado Bob Dylan comparecerá por sexta vez en Aragón. Un concierto muy especial que se celebrará en la plaza de toros de Huesca y que podría significar su despedida de la Comunidad. A sus 82 años, el cantautor estadounidense se ha rodeado de una banda de acompañamiento extremadamente solvente y veterana. Un seguro de vida.

La nómina de cinco músicos que secundan al bardo de Minnesota está comandada por el guitarrista Bob Britt, residente en Nashville. Con cuatro décadas de trayectoria, una de sus cimas la alcanzó en 2020 con la concesión del Grammy al mejor álbum de blues tradicional por su participación como coproductor, compositor y guitarrista en un disco de Delbert McClinton. También ha trabajado con nombres esenciales de la americana como Leon Russell y John Fogerty. Con Bob Dylan ha tocado en el disco 'Time out of mind' (1997) y en 'Rough and rowdy ways' (2020), participando en toda la gira de este último título.

Ambos se conocieron de una forma muy curiosa. Britt estaba tocando en un pequeño club de Nashville llamado 12th and Porter y allí acudió Dylan junto al bajista Tony Garnier. En un descanso, Britt salió a fumar y Dylan se aproximó para decirle que le gustaba mucho su forma de tocar.

También está establecido en Nashville el otro guitarrista, Doug Lancio. Su dilatada carrera incluye colaboraciones con John Hiatt, Nanci Griffith, Patty Griffin, Tom Jones y, por supuesto, Bob Dylan. Como curiosidad, intervino en la grabación de la banda sonora de 'Reservoir Dogs', en concreto en 'Harvest moon' y en la versión de 'Magic carpet ride'.

El anteriormente mencionado bajista Tony Garnier (nacido también en Minnesota en 1956) es el gran pilar sobre el que se sostienen los directos de Dylan. Está considerado su director musical y su relación se mantiene por espacio de más de tres décadas. De hecho, es el miembro más longevo de la banda ya que permanece en ella desde 1989. Además de su vínculo con Dylan, Garnier ha grabado trabajado con Tom Waits, Loudon Wainwright III, Paul Simon, Marc Ribot y Eric Andersen, y fue miembro de Asleep at the Wheel desde 1971 hasta 1978, así como de The Lounge Lizards.

Otro ilustre habitante de Nashville es Jerry Pentecost, uno de los bateristas más solicitados y excitantes de la escena de country y americana. Es uno de los integrantes del combo ganador de un Grammy Old Crow Medecine Show. Vitalidad, energía, explosividad y un metrónomo al servicio de Dylan.

Finalmente, el entramado sonoro lo completa Donnie Herron, un multiinstrumentista que es un prodigio, todo un espectáculo en vivo ya sea con la guitarra steel, el violín y la mandolina. Sus colaboraciones con Dylan ya se produjeron a finales de los 80, en la gira 'Never ending tour'.