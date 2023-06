Bunbury: "No estoy en la cima del Everest, pero sí en la cima del Moncayo"

Enrique Bunbury continúa con su cita semanal con sus seguidores a través de un consultorio en el que se comunica por correo electrónico. En esta ocasión el tema que concentra las preguntas de los fans es la exposición mediática del cantante.

El artista aragonés, que se halla en plena promoción de su nuevo disco 'Greta Garbo', rompe una lanza en favor de la cobertura que se concede a sus aventuras creativas con un barniz de realismo. "Sé que no estoy en la cima del Everest, pero sí que estoy en la cima del Moncayo. Que es mucho más de lo que hubiera soñado hace 35 años, cuando pensaba que publicar dos o tres discos era el máximo logro al que aspirar. Estoy muy agradecido por el camino y por toda la atención que recibo, y esto incluye a la de los medios de comunicación de los que, en esta ronda de promoción que todavía estoy realizando, solo he recibido cariño y buenos deseos".

El exlíder de Héroes del Silencio profundiza en este camino: "Me siento muy querido entre los compañeros de profesión, los periodistas y, por supuesto, el público. Pretender que la atención que reciba sea tan extrema quizás sea demasiado. Pienso en cuánto sonó cualquier disco que sacó Dylan en su quinta década de vida o cuánto sonó Bowie, o Nick Cave, o Cash, incluso Springsteen, cuando tenían la edad que tengo... y pienso que no salgo mal parado. Que atendamos sus seguidores a sus lanzamientos, no significa que suenen en la radio. Es más fácil escuchar los clásicos de todos ellos en las radios de 'oldies' que los trabajos que publicaron entonces, cuando cumplieron los cincuenta años. Ya ni hablamos de los que sacan ahora, los todavía vivos y en activo. Lo mismo, supongo, me ocurre a mí. Es más fácil escuchar 'Lady Blue' o 'Maldito Duende' que cualquiera de mis últimos discos. Así es la vida, la jodida".

Otro de los capítulos que aborda es cómo recibe las críticas periodísticas a sus obras y revela que no les presta excesiva atención. "No leo críticas, en general. Sean buenas o malas. Provengan de un medio respetado y con criterio, o provenga de un individuo anónimo. Agradezco mucho que se escriba sobre mí, de verdad, pero decidí hace un tiempo que me afectan negativamente -siempre- y no me ayudan a crecer ni como artista ni como persona. Soy muy malo aceptando halagos, me sonrojo y sólo pienso en esconderme y, por supuesto, tampoco me gusta que hablen negativamente sobre algo que me importa tanto y en lo que he puesto tanto esfuerzo como un disco o un concierto o un libro", desgrana.

Finalmente, Bunbury sigue dando pistas de su próximo disco, que ya está en el horno "bastante avanzado", tal y como informa: "El nuevo disco está bastante avanzado y me gustaría dedicar los próximos meses a terminar de escribir algunas canciones que puedan completar el concepto y enfocar mejor la dirección musical de este nuevo proyecto. Es pronto para hablar de nada, porque es crear expectativas que pueden sonar muy distintas en las cabezas de cada uno de vosotros. También está claro que un disco es un proceso en el que interviene un equipo técnico, humano, músicos, localización y, por supuesto, (siempre dejo que intervenga y tome decisiones) el azar. Llegará el momento y espero no tardar mucho en meterme de nuevo en el estudio".