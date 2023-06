Locura por Bunbury: agota en dos días las 14.000 entradas para Bogotá

Que Enrique Bunbury ha regresado al primer plano con mucha fuerza es un hecho indudable. Si la pasada semana 'Greta Garbo' fue el disco más vendido en España por delante de artistas tan en boga como Quevedo o Bad Bunny, ahora es noticia la rapidez con la que se están vendiendo las entradas para los pocos conciertos que ha anunciado.

En apenas dos días se han agotado todos los boletos para el recital que el exlíder de Héroes del Silencio ofrecerá en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia) el próximo 16 de diciembre. Se trata de un moderno recinto, inaugurado en 2018, y que cuenta con un aforo de 14.000 personas. Todavía quedan tiques para sus actuaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires (5 de diciembre), el Teatro Caupolican de Santiago de Chile (8 de diciembre), el Anfiteatro Parque de Lima (11 de diciembre) y el Teatro Agora de Quito (14 de diciembre).

Ha sido tan rápida la venta en Bogotá que algunos fans colombianos han mostrado su disgusto en las redes sociales del cantante e incluso le solicitan que realice una segunda fecha ante la demanda existente. "Por favor otra fecha en Colombia. No puedo irme de este mundo sin haberte visto", indica Ana Bermúdez. "Nunca salió la venta oficial. Solo salió la venta a grupo Aval. Supongo que les vendieron todo a ellos y ahora que no tuvimos oportunidad de comprar lo que queda es pagarles el doble o más a los que compraron para revender. Deberían de haberlo controlado para todos tener oportunidad", lamenta Klaurink. "No alcanzamos a comprar, por favor abre otra fecha", incide Fernanda Marín. Son solo algunos de los muchísimos ejemplos.

El nerviosismo y la expectación de los fans también alcanzan a España. Lo único que se sabe del único concierto que ofrecerá entre 2023 y 2024 en nuestro país es la ciudad, Madrid, y la fecha, el 29 de junio de 2024. Todavía no se ha revelado ni la ubicación ni la forma de adquirir las entradas.