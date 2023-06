Bunbury: "Nunca me han acompañado bandas mediocres"

La 'minigira' de cinco conciertos que Enrique Bunbury ofrecerá a finales de este año y que reemprenderá con otros cinco en junio de 2024 está despertando mucha expectación. Se conocen las ciudades y las fechas, pero todavía quedan muchas incógnitas, como la banda de músicos que acompañará al zaragozano o el contenido del 'show'.

El exlíder de Héroes del Silencio ha ofrecido unas pistas en el consultorio semanal que mantiene con sus seguidores a través del correo electrónico. "Tanto el diseño de luces, como el repertorio, como los arreglos musicales y los músicos que me acompañarán, están ahora mismo encima de la mesa y es algo en lo que estamos trabajando. Creo que hablar antes de tiempo no ayuda a definir, sino a confundir. Espero que conforme pasen las semanas, vayamos enfocando todo el concepto del 'show' y podamos ir soltando alguna información", explica.

El intérprete, que se halla en plena promoción del disco 'Greta Garbo', profundiza sobre su grupo de acompañamiento, una incógnita todavía por dilucidar. "Por ahora, sólo deciros que estamos trabajando para ofrecer un gran espectáculo, con un gran repertorio y que los músicos estarán a la altura. Sabéis, los que me visteis alguna vez en escena, que nunca he llevado espectáculos que escatimen en iluminación, ni en el sonido. Igual que no me han acompañado nunca bandas mediocres, más bien todo lo contrario. Tanto Héroes del Silencio, como el Huracán Ambulante, como Los Santos Inocentes, me hicieron lucir mejor, gracias a su indudable talento".

Además, Bunbury también revela que su equipo está trabajando para que no surjan problemas con el glicol, la sustancia química que provocó su adiós de los escenarios en 2022. "Una vez descubrimos que la raíz de todos mis problemas procedía del componente químico y tóxico que contienen la mayoría de los humos de escena, la solución no es tan complicada, aunque tiene sus ramificaciones. No son muchas las empresas que fabrican opciones saludables sin el maldito glicol. Hemos localizado algunas y estamos llegando a acuerdos para poder disponer del producto en cada uno de los conciertos. El tema de las aduanas es también complejo y en eso estamos, es cuestión de logística y contamos con un gran equipo que está solucionando los problemas pertinentes", concluye.