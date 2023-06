Bunbury explica por qué no ha incluido a Zaragoza en su minigira de conciertos

Enrique Bunbury prosigue con el consultorio semanal que mantiene sus seguidores, un punto de encuentro a través del correo electrónico en el que el cantante se explaya sobre las dudas y críticas que le transmiten. En esta ocasión, la temática se ha centrado sobre los diez conciertos que ofrecerá en 2023 y 2023.

Una lista de diez urbes en la que se hallan Buenos Aires, Nueva York, Ciudad de México o Madrid, pero en la que no figura su ciudad natal, Zaragoza. Una ausencia que ha causado una cierta decepción que le ha trasladado una fan llamada Eva María Añón.

El exlíder de Héroes del Silencio ha tratado de explicar el contexto y los motivos que le han empujado a adoptar esta dolorosa decisión. "La elección de las ciudades no se hace para fastidiar a nadie, ni mucho menos. Ni con el objetivo de favorecer a unos sobre otros. Muchos son los parámetros que se manejan y se tienen en cuenta para decidirse por unas ciudades determinadas. Lógicamente, al elegir una ciudad por país, la primera opción es la capital. En el caso de España, además, el lugar más céntrico para cualquiera que se quiera acercar de otras comunidades", asevera.

Bunbury prosigue con su argumentación y abre la puerta a un futuro recital en 'casa'. "Por supuesto que Zaragoza ha tenido un lugar de excepción en mi corazón históricamente. Posiblemente sea la ciudad del mundo donde más veces he tocado en 35 años, sólo comparable a Madrid y Ciudad de México. Entiendo y atiendo tu frustración. Espero que haya un futuro próximo en el que pueda realizar algunos conciertos más e incluir a Zaragoza, sabiendo que, entonces, habrá alguien en otra ciudad que pensará como tú hoy".

Finalmente, el compositor e intérprete, que acaba de lanzar su nuevo disco de estudio, 'Greta Garbo', concluye advirtiendo del desgaste que para él supone cada uno de los conciertos que ofrecerá: "Soy consciente de lo controvertido que resulta no poder atender a todos como os gustaría. Para mí, estos conciertos, supone abrir una puerta a un esfuerzo que no esperaba volver a realizar. Pienso en el día a día, en disfrutar cada regalo que se me otorga y apreciarlo, estando presente con todos mis sentidos en cada uno de los momentos. Os agradezco la consideración, el entusiasmo, el deseo, el amor y el enfado. Señal de que os importa".