Zaragoza, capital de la música de 'garage' de Estados Unidos de los 60

Desde Zaragoza a Nueva York se trazan unos 6.000 kilómetros en línea recta. Una distancia que se acorta drásticamente cuando se habla de música y, en especial, del denominado rock de garage de los 60. La capital aragonesa se ha convertido en los últimos meses en la rampa de lanzamiento de varios proyectos discográficos de alcance internacional con estos sonidos como hilo conductor.

El incombustible Pedro Vizcaíno, padre de sellos como Grabaciones en el Mar y You Are The Cosmos, acaba de editar en la segunda escudería los cuatro primeros volúmenes de una colección muy interesante y original. Se trata de epés en vinilo de cuatro canciones de bandas americanas de entre 1965 y 1968 agrupadas por sus estados de procedencia: Nueva York, Ohio, Florida y Mississippi.

"Son todos grupos que como mucho solo editaron en su época un 'single' en tiradas muy pequeñas. Se formaban en el instituto, con sus integrantes con una media de edad de 15 o 16 años y que ensayaban en los garajes de sus casas. Nunca trascendieron pero hacían canciones muy buenas. Tenían más gracia y salero que técnica instrumental. No eran virtuosos pero se caracterizaban por su energía", sintetiza el emprendedor zaragozano.

En apenas dos semanas desde su lanzamiento ya se han despachado más de 400 copias de cada uno de estos discos con destino a España y a otros países como Francia, Inglaterra, Suecia, Italia, Alemania, Países Bajos y, por supuesto, Estados Unidos. "Estoy muy satisfecho con la respuesta de la gente y ya tengo preparados más discos con grupos de otros estados, al menos de cinco o seis más", asevera. Aquellos que quieran adquirir estas obras pueden hacerlo en la web www.youarethecosmos.com o en el bar Sanpedro de Zaragoza.

Vizcaíno, que en sus más de dos décadas de trayectoria, ha editado a artistas como El Niño Gusano, La Habitación Roja, Bigott, Ronnie D'Addario, Blue Ash, John Howard, Josh Rouse o Jacobites, no disimula su pasión por la urgencia y la energía que transmite el garage. "Es un estilo que siempre me ha gustado. De chaval ya compraba discos de este rollo. Llegué a tocar en Los Gravestones, una banda de garage, y fui a muchos conciertos de revival en los 80, como los suecos The Creeps, los Lyres o los Fuzztones. Es un tipo de música muy accesible, que no precisa de virtuosismos, que cualquier chaval puede tocar. De ahí que permanezca vivo", relata.

Eduardo Pascual, con su recopilatorio de garage americano. Toni Galán

Otro activista zaragozano es Eduardo Pascual, quien en abril de 2022 confeccionó un recopilatorio con 14 grandes y desconocidas canciones de garage psicodélico a cargo de grupos estadounidenses de los 60 que hasta entonces eran un secreto entre expertos. Una ardua labor de arqueología musical y coleccionismo titulada 'The psychedelic forest'. Un admirable ejercicio de magisterio y didactismo musical que también traspasó fronteras y que está considerado una referencia. "Tras más de 20 años coleccionando discos oscuros de los 60, borboteaba desde hacía unos años la idea inversa de tratar de devolver a otros las mismas maravillosas sensaciones que tenía cuando descubría a grandes grupos y canciones, siendo esta vez yo el amplificador de un pedazo de olvidada arqueología musical", concluye este entusiasta que en su faceta como DJ se rebautiza como Edu Lobo.