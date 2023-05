José María García: “Ha sido una sorpresa ver que no he echado de menos la radio"

José María García (Madrid, 1943) está de vuelta. 21 años después de decir adiós a la radio, sin despedirse, estrena documental de tres capítulos en Movistar el próximo día 29 de mayo. Hoy se presentó a los medios de comunicación en Madrid, en la sede de Movistar en la Gran Vía. Abrió su almacén de recuerdos a las afueras de Madrid para echar la vista atrás. Se define como un hombre “sincero y enamorado de la generosidad” a la par que reconoce su “sorpresa” por no haber echado de menos la radio en este tiempo.

"He vuelto", dice en la promoción del documental. ¿Por qué?. "Es algo momentáneo. He vuelto a hacer este trabajo. Llevaban bastante tiempo ofreciéndome esa posibilidad distintas empresas, pero no me acababa de convencer; hasta que llegaron Alberto Ortega y Charlie Arnaiz - los directores del documental- y me ofrecieron una cosa que a mí me gustaba. Les dije, podéis ir a Movistar y mirar si les interesa. Me dijeron rápidamente que sí. Anteriormente, no se trataba de un problema económico porque es una cosa que hago de manera desinteresada", afirma.

Preguntado por si este documental llega tras la serie 'Reyes de la Noche' y si quería contar 'su' verdad', aclaró: "La serie, única y exclusivamente, me ha producido dolor. Dolor porque no podía esperar que una persona a la que tanto he ayudado, he querido, a él y a su padre, estoy hablando de Antonio Asensio Jr y de, mi 'hermano', ya fallecido, Antonio Asensio. Yo me porté muy bien con él y él se ha portado muchísimo mejor conmigo y que un hijo suyo, al que he querido desde niño, hiciera esa barbaridad, esa patraña y esa absoluta injusticia… Pero este trabajo no se ha hecho para borrar el otro. Para mí, ya se me ha olvidado y es como si no existiera".

En el documental hay una frase que llama la atención. "Cada noche necesitaba mi dosis de García", se llega a decir. Cuestionado sobre si ha echado de menos su habitual exposición diaria por las noches en la radio, respondió:

"No. En absoluto. Para mí, ha sido una gran sorpresa no ver que me faltaba algo o que lo echaba de menos. He tenido la suerte y la fortuna de que me ha ayudado mucho mi mujer y mis hijos; y la culminación de todo son mis nietas. Yo no pude estar con mis hijos porque estaba constantemente viajando. Prácticamente no les vi ni nacer. Al pequeño sí le vi nacer, pero a las 24 horas me tuve que marchar fuera de España", apunta.

José María García sí confesó que se arrepiente de algo en su trayectoria profesional. "Solo me arrepiento de la famosísima guerra La Ser-Antena 3 con José Ramón de la Morena. Esta absolutamente olvidado. Hace poco estuvimos juntos en Cádiz. Yo no tengo ningún tipo de revancha y estamos convencidos los dos de que nos equivocamos gravemente. No sé si la gente se ha divertido mucho. Desconozco si subió la audiencia en su momento… pero lo que hicimos no es propio de profesionales".

El periodista dijo que ha hecho las paces con De la Morena. "Él me llamó por si podíamos comer, yo le dije que ‘naturalmente’. Desde entonces, no tenemos una relación de íntima amistad porque nos vemos poco, pero la situación no tiene nada que ver con lo anterior". Además, reconoció que se siente "orgulloso" de haber luchado "denodadamente por servir a la verdad. Y no he hecho, ni he ofendido a nadie para poder triunfar o ganar más dinero. He querido y he sabido cumplir con mi obligación; buscar y decir la verdad".

Sobre si el 23 F fue el momento más difícil de cubrir durante sus 40 años como periodista, como se apunta en un momento del documental, García tiene un momento clave en su carrera. "Él momento más peligroso y complicado que he pasado, donde me jugué la vida. Fue en la matanza de la plaza del Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. Salvé la vida de milagro, debajo de un autocar. Pero hay un hecho clarísimo. Yo soñaba con ser contador de historias, en el colegio Maravillas donde estudié. Y creo haberlo conseguido. Lamento que me haya tenido que jubilar con 59 años. Y nadie me ha jubilado. Me jubilé yo. Lo que siento es que un hombre que presidía a los españoles tuviese ese comportamiento".

Cuando ve que todos sus colaboradores han sido periodistas que han triunfado en el periodismo deportivo. Tiene una reflexión clara. "Les llamaba y ellos querían venir. Estaban contentos y felices de venir. Ahora me dicen: “joder, qué tiempos jefe, lo que ganábamos y lo que nos cuesta hoy vivir”.

En la vida personal de García, explica que se ha dejado algunas cosas en el camino. "Todo el mundo deja muchas cosas, lo que pasa es que a mí no me queda mucho tiempo; aunque ojalá me prolongue la vida mucho Dios. Espero, hasta que pueda, seguir en este frente. No profesional, yo no creo que vuelva, porque ahora tienen que trabajar los jóvenes. Yo no me aburro, yo me divierto. Juego al mus con mis amigos, sigo ocupándome de mi equipo de fútbol sala, el Inter Movistar. No echo de menos nada, estoy tranquilo y pacífico. Ahora solo sueño con que a nuestros espectadores les encante el documental".

José María García cambió en su día el periodismo deportivo. Ahora ve con pesimismo la profesión. "Esto sí que es una asignatura pendiente. Veo el periodismo deportivo desastroso. Mal no, peor. Dejado de la mano de Dios. Está todo el periodismo mal, pero el deportivo mucho, mucho, mucho peor. A los jóvenes que abrazan el periodismo, yo soy tremendamente positivo porque he sobrevivido a un cáncer y a dos coágulos de sangre en el cerebro hace poco. Y siempre tengo el vaso medio lleno. Pero tengo que ser honesto con los chicos y, si no cambia la situación, que se busquen otra profesión; o, si pueden, estudien un idioma o se vayan fuera. Aquí, no hay dinero y no hay una salida. El periodismo es muy rico en afecto, si te gusta trabajar eres feliz; pero es muy difícil poder hacer cosas mientras tienes siempre problemas para la supervivencia económica".

Más allá del documental de Movistar, presentado hoy públicamente en Madrid, García dejó sus impresiones sobre los ataques racistas que está sufriendo el jugador del Real Madrid, Vinicius. "Es muy penoso lo que están haciendo con Vinícius. El chaval no se merece eso, aunque el chaval tiene que cambiar radicalmente. No puede ser el que enseñe al árbitro, el que dirija a sus contrarios… Es un grandísimo futbolista, pero tiene que cambiar radicalmente. Esto no significa que tenga culpa Vinicius, pero no puede seguir haciendo eso. No puede seguir marcando con los dedos que tiene que descender el Valencia; eso se acabó".

Cuando se le pregunta por sus jugadores favoritos. Responde raudo. "Sin lugar a dudas, Diego Armando Maradona, que en paz descanse; y Ronaldo, el gordito. Dos amigos míos. Y no favoritos por ello, y sí porque eran dos auténticos fenómenos. Y ahora viene muy bien Vinicius, y ojalá no se apague con todo esto". Preguntado por cómo se definiría en una palabra. "Sincero". Añade: "Y enamorado de la generosidad".