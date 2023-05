‘Las ocho montañas’: Amistad, naturaleza y sensibilidad

Después de tantos años viendo y escribiendo de películas, sigo pensando que el mejor cine, el más puro, es el que te cuenta una buena historia y te hace sentir que sus personajes no solo están cerca, también están vivos. Es una sensación realmente hermosa, como lo es ‘Las ocho montañas’.

‘Las ocho montañas ***

Directores y guionistas: Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch. Basado en la novela de Paolo Cognetti.. Fotografía: Ruben Impens. Intérpretes: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi. Premio Especial del Jurado en Cannes. Italia. 2022. 147 minutos.

Coproducción europea dirigida y escrita por el belga Felix Van Groeningen y la hasta ahora actriz Charlotte Vandermeersch, que debuta junto al anterior como codirectora y coguionista, ‘Las ocho montañas’ está basada en una novela de Paolo Cognetti que narra la larga amistad de dos hombres. Todo en esta película está al servicio de esos dos personajes, que se conocen siendo niños en un lugar rodeado de montañas y un glaciar y cuya relación se mantendrá de por vida. Uno, permanecerá pegado a ese trozo de tierra en el que es feliz y del que no puede alejarse. El otro, pronto descubrirá que en la ciudad no está su sitio, iniciando la búsqueda, que nunca es una huida, de su propio destino, aunque sin olvidar nunca ni a su amigo ni sus montañas. Hay una apuesta decidida de los realizadores por hacer de esta una obra llena de sensibilidad en la que la amistad de los protagonistas sirve, también, para abordar asuntos como las relaciones paterno filiales, la defensa de la naturaleza y el encuentro/desencuentro entre quienes forman parte de la vida en el campo o en la ciudad, con las virtudes y los problemas de uno y otra. Lo importante es que la pareja de directores y guionistas no adoctrinan ni ofrecen mensajes, tampoco entran en valoraciones. Narran una historia sobre la vida, con dos personajes estupendos y dos alternativas vitales.

Creo que es difícil firmar una película a dúo y que eso es lo que ha impedido que ‘Las ocho montañas’ haya sido la estupenda obra cinematográfica que podía haber sido. Le sobre metraje, le sobra la voz en off y una banda sonora algo, digamos, pobre. Pero la historia, sus personajes y su sensibilidad te cautivan.