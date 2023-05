Locura ante los cuatro conciertos de Coldplay en Barcelona

La temporada de conciertos multitudinarios y mediáticos que inauguró Bruce Springsteen hace unas semanas en Barcelona, vivirá desde este miércoles un nuevo capítulo en la Ciudad Condal. Coldplay afrontará el reto de ofrecer cuatro recitales seguidos en el estadio olímpico los días 24, 25, 27 y 28 de mayo. Un maratón que extasiará a la legión de seguidores de la banda inglesa.

Las cifras son abrumadoras. Las 50.000 entradas para cada una de las actuaciones se volatilizaron en 24 horas. Una capacidad de convocatoria extraordinaria que se contrapone a la de su primera visita a Barcelona, en el año 2000 en la emblemática sala Apolo del Paralelo, con la presentación de su disco de estreno, 'Parachutes', que se convirtió en un fenómeno planetario con canciones como 'Yellow', 'Trouble' o 'Don't panic'. 23 años después, las cosas han cambiado mucho.

La gira 'Music of the Spheres World Tour' dio inicio el año pasado en Costa Rica y ha batido récord tras récord en todo el mundo. Hitos tan importantes como los diez 'shows' en el estadio de River Plate en Buenos Aires (superando el registro que atesoraba Roger Waters con nueve) o conseguir la mayor asistencia a un acto en habla inglesa en la historia de México. Además, en Francia pulverizaron su 'plusmarca' de entradas vendidas con 200.000 en unas pocas horas. Cabe recordar que en su último 'tour', 'A head full of dreams', Chris Martin y sus compañeros visitaron 31 países para obtener una recaudación total de 524 millones de dólares (486 millones de euros). Una cifra que muy probablemente superarán con creces.

Aquellos que acudan a alguno de los conciertos en Barcelona comprobarán que Coldplay no se olvida de los 'hits' que han iluminado su trayectoria y no hacen ascos a ninguna de sus melodías más populares. Un espectáculo que se prolonga por espacio de unas dos horas con luz, color y música.

Otra de las características fundamentales es el ecologismo que profesa la banda británica. Por este motivo los recitales se alimentan únicamente de energía renovable y cuentan con el primer sistema de baterías que puede ser tocado (fabricado con 40 baterías de coches eléctricos) y con bicicletas eléctricas y pistas de baile cinéticas que permiten que los seguidores puedan contribuir al desarrollo del 'show'. De hecho, el grupo ha argumentado su decisión de solo visitar Barcelona en nuestro país para reducir las emisiones de sus desplazamientos.