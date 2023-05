Bunbury: "Dos o tres colaboraciones de las que he hecho, podría habérmelas ahorrado"

En espera de que su disco 'Greta Garbo' salga a la venta el próximo viernes 26 de mayo, Enrique Bunbury prosigue con el consultorio semanal en el que responde las preguntas que le lanzan, a través del correo electrónico, sus seguidores.

Esta semana el tema que aborda son las colaboraciones con otros artistas que tanto ha cultivado a lo largo de su carrera. El zaragozano revela los factores que influyen en su decisión de compartir una canción con otro intérprete: "Como norma general, me gusta cantar con otros compañeros de profesión. Con algunos de ellos, por admiración profunda. Con otros, por encuentros esporádicos, emocionales y viscerales, que me acercaron a su música. También, otras veces, la lejanía que siento entre mis parámetros artísticos y sus propuestas, y la curiosidad que me provoca encontrarme pisando un terreno ajeno, que desconozco y siento que puedo aprender con el acercamiento, me motivaron a consentir en las mancuernas. Colocar mi voz en el sistema harmónico y melódico de otros compañeros, siempre me regala una enseñanza que me llevo conmigo y que considero tesoros. La mayoría de las colaboraciones, surgen de propuestas de los propios artistas que me llaman directamente o a través de sus oficinas de 'management'. Que me tengan en consideración (y lo hayan hecho tantos) es un honor y un orgullo".

¿Cuáles son las colaboraciones que le han resultado más gratas y sorpresivas? El exlíder de Héroes del Silencio no vacila: "Me resulta bastante complicado responder a esta pregunta, porque no quiero dejar a tantos artistas fuera. Pero tanto la colaboración con Zoé, como la de Mon Laferte han sido extremadamente exitosas. En ambas trabajamos duro y bien, para que el resultado final nos convenciera a todos. Y, desde luego, creo que se nota. Son grandes canciones, por supuesto, pero además creo que nuestras voces funcionaron maravillosamente".

Menos explícito se muestra al ser cuestionado por si se arrepiente de alguna: "Sí, puedo decir que dos o tres colaboraciones de las que he hecho, podría habérmelas ahorrado. Pero, hay veces que uno antepone los buenos modales a su propio criterio artístico".

Bunbury no cierra drásticamente las puertas a ningún género musical cuando se trata de compartir el trabajo con otro artista: "No pienso en géneros cuando colaboro. Me interesa el artista y la canción. No tengo, en principio, demasiados prejuicios, aunque prefiero no incursionar en el pop estrictamente comercial o en los determinados tipos de urban y reguetón. Por supuesto todo depende de si aparece un artista de talento verdadero, con una canción que me llame poderosamente la atención. Por lo demás, creo que hay géneros para los que no estoy demasiado dotado y quizás no funcionaría. Pienso en la ópera, el flamenco o el death metal, aunque todo es ponerse".

El músico aragonés desgrana cuál es la filosofía con la que aborda cada una de esas colaboraciones. "Es muy diferente colaborar interpretando un tema, a tener que componerlo con un artista o para un artista. La colaboración creativa debe partir siempre del respeto mutuo y, por supuesto, buscar áreas de consentimiento y, muchas veces, ceder el paso al otro. No es fácil componer con alguien. Mucho más fácil y placentero lo es componer para alguien. Te pones en su piel, pero sólo tienes que mandar lo que hayas creado y esperar que sea aceptado o entendido. En el caso de una composición compartida, ahí ya pisamos terrenos pantanosos. Muchas de estas colaboraciones (unas vieron la luz y otras no) compositivas, a día de hoy se realizan mayormente a distancia. Podemos estar en ciudades, países o continentes muy alejados y mandarnos lo que vamos avanzando por correo electrónico".

Una asignatura muy difícil

Y prosigue con la argumentación: "El toma y daca, es mucho más sencillo así, desde luego, porque sólo entra en juego la creación artística y no las relaciones personales que a veces se pueden interponer en medio del asunto en cuestión. Cuando he compuesto canciones con alguien en la misma habitación, las conversaciones y las palabras, a veces llevan a malos entendidos y complican el avance en la canción. Los hay que son grandes colaboradores creativos. Personalmente, me parece una de las asignaturas más difíciles. Hay que saber ceder y entender al otro y, sobre todo, respetar, en toda la extensión de la palabra".

Finalmente, Bunbury anuncia, sin poner una fecha determinada, que en el horizonte se atisba un futuro disco recopilatorio con sus colaboraciones más recientes: "Está en los planes de la compañía discográfica Warner, pero no hay fecha. Tenemos el problema de que intento priorizar los lanzamientos de música nueva e inédita y eso deja poco espacio a lanzamientos de fondo de catálogo, que se van alternando como buenamente se puede".