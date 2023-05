Copiloto: "En la vida debe haber catarsis, cambios, riesgo, pero sufrir de más..., no"

Copiloto es el seudónimo musical del cantante y compositor Javier Almazán Julve, un oscense afincado en Cuarte desde hace años. Ha publicado siete discos y prepara un nuevo trabajo. De entrada, este hombre un tanto misterioso y trabajador, inconformista casi siempre, volverá a escena el 20 de mayo en Huesca, en la sala El Veintiuno. El 17 de junio actuará en La Lata de Bombillas, y el 29 de julio lo hará en Alcañiz (Teruel) en el Festival Aragón Sonora. Estos días celebra sus 35 años en la música y 15 publicando canciones.

¿Cuál es el balance del viaje hasta aquí?

Mirar hacia atrás con honestidad implica no optar por la memoria selectiva y quedarse sólo con lo bueno, aun así procuro quedarme con la parte positiva, que es mucha. En su momento me resultó frustrante comprobar que, a pesar de las buenas críticas, no conseguía algunos de los objetivos que me proponía, como poder mantenerme económicamente o que mis trabajos tuvieran más repercusión mediática. Lo primero es una quimera y lo segundo no depende de uno mismo y son tantos los factores que se escapan a tu control que lo más sano es no obsesionarse, seguir escribiendo y tocando y centrarte en disfrutar del camino. Si no lo disfrutas lo estás haciendo mal, no tiene sentido.

Usted es un gran lector de poesía: parece estar citando a Cavafis o a Gil de Biedma.

Por supuesto, "Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante" y fue un poco al revés pero eso me hizo aprender mucho. Ahora miro hacia atrás con una sonrisa (y a veces con una ceja levantada) porque para un cancionista como yo lo que cuentan son las canciones.

¿Le gusta el término ‘cancionista’?

Como autor, aunque sigo aprendiendo cada día, estoy muy orgulloso de mi trabajo hasta hoy. En cualquier caso, estos tres conciertos son una celebración en Huesca, Zaragoza y Teruel son una celebración, una fiesta que para nada es un punto final. Ni siquiera un punto y aparte, ni tampoco un punto y seguido. Es una coma.

Que no falten el humor y el ingenio. ¿Qué cantante y compositor es o ha querido ser?

Quiero pensar que soy un autor que opta por el riesgo y la exploración, que se reta a sí mismo a cambiar, y a mejorar. Admiro a aquellos creadores que van mudando de piel, buscando, investigando, estudiando, aprendiendo, que no se conforman con lo que saben, que no viven mirando logros pasados ni mirándose el ombligo. Crecer como autor, ir acercándome a lo que es escribir buena canción. Eso he querido siempre.

¿Qué significan 35 años en la música y 15 de canciones?

Compuse mi primera canción con 12 años, aprendí algunos acordes con 13, monté mi primer grupo con 14 y con 16 estaba grabando en un estudio en Barcelona (en los descansos de las sesiones del disco ‘Utopía’ de Joan Manuel Serrat). Desde entonces siempre he estado tocando en bandas, escribiendo canciones, cantando, grabando, dando conciertos... Estos 35 años son una vida entera. Mi vida, una vida que he dedicado, dedico y confío en dedicar, de un modo u otro, a hacer canciones.

Copiloto ha publicado hasta ahora siete discos. El último es de 2021. Raquel Povar.

¿Es poeta o letrista? ¿Qué le motiva y en qué espejo se mira?

Las letras y los poemas los considero dos caras de la misma moneda que pocas veces se confunden, salvo en casos en casos como Serrat o Leonard Cohen o Santiago Auserón o Jorge Drexler por ejemplo. Quiero pensar que tiendo a que las letras de mis canciones se parezcan más a poemas en cuanto a acierto y profundidad y espero poder conseguirlo algún día. No me veo editando un libro en el que intente hacer pasar mis letras por poemas salvo que hubieran nacido como tales para después haberse convertido en canción. Quizás algún verso, alguna estrofa, puede que se acerquen a la poesía, no más. Hasta hoy no he visto el motivo para leer mis letras como poemas. Ni nacieron para eso ni creo que se puedan disfrutar igual.

Concrétenos un poco más. ¿Qué es un letrista, cuáles son sus peculiaridades?

Los letristas estamos muy condicionados por la estructura melódica. Hay que encajar las sílabas, los fonemas en un número de notas prefijadas. Al menos en mi caso, yo generalmente trabajo la melodía antes de ponerme manos a la obra con la letra definitiva. Escribir letras de canciones es una forma de arte muy nueva, tiene un par de siglos como mucho, hoy en día parece que sea un arte menor en comparación con la poesía pero no podemos obviar que la poesía le lleva siglos de ventaja, hay mucho camino por recorrer todavía.

Si no le parece impertinente quisiera preguntarle por ese período crítico que vivió hace años. Fue una época de desconfianza, duda, depresión. ¿Como valoras ese momento?

Fue muy duro. Lo bueno de pasar por ello, si es que tiene algo de bueno, es que, si vuelves, vuelves más fuerte y conociéndote mejor, a un nivel más profundo. Tomas conciencia de lo que realmente merece la pena para ti, tus prioridades cambian y se ajustan a lo que deberían haber sido siempre. Dicho esto, no es una forma agradable ni aconsejable de aprender. No hay que pasar por ese tipo de situaciones para crecer como ser humano. En la vida debe haber catarsis, cambios, riesgo, pero sufrir de más... Puede que no sea inútil pero, desde luego, pero es innecesario.

¿Como ha vuelto a ilusionarse? La crítica es generosa con usted, el público lo valora, posee finura y personalidad...

Hace 15 años que salió mi primer disco ‘Defensa del artista que no existe’. Empecé a escribir un libro sobre ello, sobre el camino desde la primera canción hasta el primer disco, pero lo abandoné porque pensé que solo me interesaba a mí y porque surgieron planes mejores. Me costó mucho llegar a publicar ese LP. Un disco de debut lo estás preparando, consciente o inconscientemente, durante toda tu vida.

Conseguí fichar por una compañía después de peregrinar por despachos de A&R de muchas compañías discográficas que me marearon mucho. Con mis maquetitas en CD debajo del brazo. Enviándolas en paquetes acolchados y por correo postal ¡¡más de 100 llegué a enviar!! Antes se funcionaba así.

Siga. ¿Cómo fue creciendo, cómo logró que le hicieran un poco de caso?

Me costó mucho tiempo y mucha energía pero estaba decidido a no rendirme. Estuve a punto de conseguir un contrato muchas veces antes de firmar realmente pero siempre ocurría "algo" que daba al traste con ello. De modo que pasé bastante tiempo rebotando de un sitio a otro y llegué a debutar oficialmente algo ‘mayor’, superados los treinta.

Parece obvio, Javier o Copiloto, que está usted orgulloso...

Me siento orgulloso de haberlo conseguido como lo conseguí, de no haberme rendido. y de seguir aquí. No fue ningún bombazo, tampoco fue rápido, pero abrir la caja con mi primer disco publicado, verlo en las tiendas, ver el vídeo en la televisión, leer las críticas en las revistas y los medios en las que siempre salían otros y no yo... Fueron momentos muy felices. Hoy en día vivo con ilusión y alegría y disfrutando de todo lo que la vida me ofrece. Disfrutando del amor, de las conversaciones, de las experiencias que vivo de la forma más consciente que puedo... Con un ‘hambre’ diferente al que hacía referencia antes. Un ‘hambre’ mucho más sano. Cada vez aprendo más a vivir y a moverme con más soltura en este regalo que es la vida. No me apetece nada que se acabe, la verdad.

Ha citado el amor, la amistad, la conciencia de existir. ¿Cuáles son sus temas, los que le empujan y lo estimulan?

La obra de cualquier creador con una carrera larga es, de alguna manera, el reflejo del transcurrir de su vida. Uno cambia, no piensa ni siente lo mismo cuando hizo su primera canción que cuando ha terminado de escribir la última. Una canción de amor o de desamor, por tomar un ejemplo de un tema universal y eterno, no es igual a los 20 que a los 45 años. No se vive de la misma manera. Los temas que te mueven por dentro, que te interesan, que te preocupan, no son los mismos o no los tratas de la misma manera. (por suerte para todos). Vivir intensamente, estar en la vida y no pasar por ella es una fuente inacabable de temas sobre los que escribir y cantar.

Copiloto superó una gran crisis, afectiva y musical, de desamparo y duda, y ha salido reforzado de ella. Raquel Povar.

¿Tiene un método, se inspira en algo? Usted es un lector bastante selecto.

Yo suelo apuntar y guardar frases, pensamientos, rimas que se me van ocurriendo o que voy escuchando. Son el punto de partida de la mayoría de mis letras. Si abres los ojos y los oídos y te mantienes abierto al mundo, sin darle la espalda, los temas son muchos y los puntos de vista pueden ser muy diversos e interesantes.

¿Qué nos va a ofrecer en esos tres conciertos que quizá acaben siendo más?

En estos 3 conciertos podrán escucharse canciones de todos mis trabajos y el público podrá comprobar de primera mano la evolución de una carrera de 15 años.