La música oculta del 'underground' zaragozano suena en las tiendas del Casco

"¿Cuántas veces has hablado de esa canción que hiciste hace veinte años?". Esta –en apariencia– inocente pregunta está detrás de la filosofía de Hidden Tracks, un proyecto con sello zaragozano aunque muy exportable, "que busca rescatar composiciones musicales que no están editadas ni van a serlo". "Nuestro objetivo es potenciar artistas que tienen canciones ocultas en el cajón y que jamás verían la luz si no fuera por Hidden Tracks", explican los responsables de Colectivo Honorable, los músicos Jorge Pérez y Javier Polo, que son quienes se esconden tras esta iniciativa.

¿En qué consiste? El proyecto, financiado por el Ayuntamiento a través de Zaragoza Cultural, va a dar nueva vida a música creada por "artistas locales ocultos", que acabará sonando por algunos pequeños comercios del Casco Histórico. ¿Cómo y de qué manera? Las canciones se han grabado finalmente en condiciones de calidad (en el taller de Pecodenya y remasterizado en los Estudios Vacuum) y se pincharán en dos aparatos de radio antiguos intervenidos ‘ex profeso’ por las artesanas de Mú Restauración, la tienda de la calle del Refugio, especializada en la transformación de mobiliario.

Seis artistas para abrir boca

En esta primera hornada –la idea es que la iniciativa tenga continuidad con el paso de los años– se han seleccionado a seis artistas, muchos de los cuales es la primera vez que graban. Figuran en el inventario Paula Malfunction (que se define como "artista solo durante mis crisis existenciales"), Unnamed 01 (un músico enmascarado que reflexiona sobre la propia música), Pablo Malatesta (un viejo conocido de la escena zaragozana), Marlon Mambo (que presenta el tema ‘Noche suicida’), Solobera Siempre (con una animada canción pop de apenas dos minutos y medio) y Mármol Negro, banda en la que participa la también artista plástica Cristina Hidalgo, teclista a su vez de Casi Reptil.

Este volumen uno de canciones se puede escuchar únicamente en las citadas radios ambulantes por las tiendas del corazón de la ciudad (al taller creativo Artefacto llegarán próximamente) y en la página web de Hidden Tracks Music. Además, el recopilatorio tendrá una presentación oficial este viernes en La Lata de Bombillas tras el concierto de Ygram.

"Tras evaluar las propuestas y reunir a los seis grupos, nos centramos en producir las canciones y masterizarlas como sello final de publicación. Después la idea es difundirlas de forma inesperada mediante lo que hemos dado en llamar las ‘hidden trackers’, unas radios antiguas adaptadas que sonarán en distintos espacios locales para generar la curiosidad de los visitantes", explican los ‘alma máter’ de la propuesta.

Los aparatos que ha intervenido Andrea Ibarra. Heraldo

De la fabricación de estas radios se han encargado Andrea Ibarra, responsable de Mú Restauración, que cuenta cómo le dejaron vía libre para intervenir con su estilo un par de aparatos antiguos. “La única premisa que había era jugar con líneas diagonales en el volumen de la radio. Les presenté varios bocetos y elegimos los dos resultantes”, comenta Ibarra, al tiempo que cuenta que hubo que desmontarlas y limpiarlas bien cuando llegaron porque llevaban tiempo en desuso. “Una vez tuve la carcasa limpia fue cuestión de poner en marcha lo que había diseñado sobre la tablet: se ha mantenido toda la estructura original de base (hasta los botones que también van pintados a mano), menos el frente que llevaba una tela antigua que había que cambiar y para lo que elegimos dar un toque diferente con un metacrilato efecto espejo. Por dentro se vació de las antiguas válvulas para poder meter un ipod con los altavoces y unas luces led que retroiluminen la pieza”, explica.

Pablo Malatesta, conocido por su participación en grupos como Sullivans, DeVito, Experimentos in da notte o Copiloto, es uno de los artistas que participantes en Hidden Tracks, que juzga "un proyecto interesante para promocionar a artistas que no estamos publicando de manera estándar, en discográficas o compañías".

Malatesta, que actualmente se dedica a producir música electrónica "pero usando el ordenador lo mínimo posible para que no suene artificial", presenta en esta selección la canción ‘Colder’, que recorre esos caminos electrónicos con sintetizadores analógicos y secuenciadores. "Es un tema intenso, lo definiría como electro-melódico. Yo siempre publico mi música en mi página web y en plataformas digitales, pero este tema en cuestión no lo tenía editado y me pareció interesante un proyecto como este que estimula y permite que se mueva la escena", afirma.