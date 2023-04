Eulalia Ramon: «Carlos Saura respetó el espacio de libertad e independencia de cada uno»

ZARAGOZA. «Carlos Saura, como buen aragonés, era terco y no quería ir al médico. El año pasado tuvo algún problemilla pero no quiso hacerle caso. En Navidades nos dimos cuenta de que la cosa se complicaba. Y ahora, a veces, me digo y le digo que hizo un giro de guión en la película y que esa, la ceremonia de los Goya en Sevilla, fue su última película y también un homenaje», decía ayer Eulalia Ramón, viuda del cineasta oscense que, con Félix Palacios, el coleccionista de arte y apasionado de Goya, era nombrado socio de honor de la Asociación Cultural Territorio Goya. El acto, que contó con la presencia del grupo Goyescos y algunos de sus bailes, de autoridades y amigos, se celebró en la sede la Universidad de San Jorge, grupo San Valero, en la plaza de Santa Cruz.

Eulalia Ramón, Lali, decía que desde la muerte del cineasta, en vísperas de la entrega de los Goya, no había tenido reposo, que todo iba de prisa y que el autor de ‘Goya en Burdeos’ era objeto de continuos homenajes. «Me conmueve ver el cariño que se tiene en España por Saura, y no solo como cineasta y fotógrafo, sino por su condición humana. Eso que contaba Carmen Maura en la ceremonia le ha pasado a mucha gente. Saura, altísimo, imponía, parecía serio, grave, y, sin embargo, de inmediato creaba un clima de cariño y confianza».

El artista, el hombre libre

Eulalia Ramón contaba que le resultaba difícil explicar qué es lo que más le había estremecido o gustado de su marido. «Más que sus películas o sus guiones, y de muchos he sido su primera lectora, me gustan las pequeñas cosas, los detalles: un velcro que ha puesto para disparar mejor una cámara, un dibujo.... Lo he cuidado, él era pudoroso. Yo soy mediterránea y me es más fácil expresar las emociones y los sentimientos. Cuando intuyó que se iba, me daba las gracias una y otra vez, y me decía que “eres una vikinga”. Sí, una vikinga porque yo sola lo movía y lo levantaba. O me regalaba un dibujo, una foto, pequeños gestos».

Eulalia Ramon ya era fotógrafa antes de conocer a Saura y tiene claro que han tenido una relación donde ha habido mucho respeto, libertad e independencia. Francisco Jiménez.

Eulalia Ramon recordó en diálogo con HERALDO y también con Luis Alegre que se habían conocido hace 30 años, en marzo o abril de 1993, poco después de las Olimpiadas. «Me dijo Pilar Miró que Carlos necesitaba una actriz para ‘Dispara’. Y allí fui con mi ‘press book’, que apenas miró. Me dijo que no pasara fotos, que no fuese que los productores italianos pensasen que era muy guapa y que podía rivalizar con Francesca Neri. Me pidió que me llevase el guión a casa y me lo llevé. Me dio el papel», explicaba.

«A mí siempre me gustó la fotografía, ya me gustaba antes de conocerlo a él… Y así, preguntándome cosas de mi cámara Canon A-1, fue entrándome, fue acercándose. Él acababa de separarse, y yo también había culminado una relación muy complicada». No tardaron en unirse y han vivido todos estos años «con el máximo respeto. Desde luego. Cada uno ha tenido su espacio de libertad e independencia: él me valoró y me respetó como actriz, como compañera, como mujer. Y eso ha sido estupendo. Hemos reñido y nos hemos amado con naturalidad. Y hemos tenido una hija, Anna», decía Lali.

¿Cómo era Carlos Saura en los rodajes? «Creo que ahí, como avanzaba antes, siempre sorprendía. Era aragonés y por tanto pudoroso y contenido. Pero a la vez te dejaba hacer. Y eso lo percibían de inmediato los actores que trabajaban por primera vez con él. Se quedaban fascinados. A algunos los desarmaba con su modo de proceder; a otros, que preferían ser más dirigidos, les desconcertaba. Hacía pequeñas dramatizaciones y en función de lo que ocurría colocaba la cámara».

Ayer, como es lógico, Goya estuvo muy presente. Se recordó que Félix Palacios es un enamorado absoluto de Goya y un apóstol constante de la divulgación de su legado, pero para Carlos Saura también era clave. «Estaba muy presente en su vida, en su obra y en su estudio. Su obra favorita era ese grabado del anciano con muletas con el lema ‘Aún aprendo’. Ese era Carlos Saura. Era un hombre de acción e intentaba no perder demasiado tiempo en nada que no fuesen los proyectos. La huella goyesca también le venía de su hermano Antonio; fueron muy cómplices y Goya también los unía. En realidad, los Saura siempre estuvieron muy unidos: le apenó mucho la muerte de Antonio, hace años ya, y la de sus hermanas María Ángeles y María Pilar», decía Eulalia Ramon, transida de hermosos recuerdos y de gratitud para su marido y para la Asociación Cultura Territorio Goya.

Eulalia Ramon posa con el grupo de Goyescos que amenizaron el acto.] Francisco Jiménez.

FÉLIX PALACIOS, EL COLECCIONISTA QUE VENERABA A GOYA

Félix Palacios, de 91 años, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del diploma de Socio de Honor; le sustituyó su hijo Javier Palacios, que recibió el diploma de manos de la historiadora del arte y la periodista Mercedes Penacho, a la que Félix Palacios llama con humor y cariño ‘la penachito’. Félix nació en Cornago (La Rioja) y pronto se trasladó a Zaragoza donde cursó estudios de Medicina y Veterinaria. Fue clave en su formación Grande Covián. Dio clases y luego creó exitosas empresas farmacéuticas vinculadas con la nutrición animal.

Empezó siendo coleccionista de cajitas de rapé, y luego, bajo el estímulo de sus hermanos y de dos grandes maestros como Matías Padrón y Julián Gállego, iniciaría sus viajes alrededor del arte y sus compras. Posee una completa biblioteca y una valiosa colección de dibujos y de óleos de Juan de Arellano y muchos otros, aunque su pieza predilecta es una obra religiosa de Goya. «Cuando surgió la Asociación, Félix Palacios se enteró y quiso estar en ella. Algo que le agradecemos mucho», decía ayer Ricardo Calero, uno de los coordinadores del proyecto.