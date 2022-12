Carlos Saura: "Hay un grabado de Goya en el que aparece un viejecito y pone 'aún aprendo'. Yo soy ese»

¿Qué balance hace, en lo personal y en lo profesional, de 2022 ?

Estoy vivo, que ya es un milagro. Nunca imaginé vivir tanto. Cuando era joven y veía a gente de 60 años pensaba que era mayorcísima. Ahora tengo casi 91 y aún me siento joven. Ha sido un buen año, he trabajado en lo que me gusta, he estrenado en San Sebastián mi último documental, ‘Las paredes hablan’, que llegará a las salas en febrero de 2023, y estoy rodeado de mi familia y mis perros en una casa en medio del campo. Doy gracias a la vida que me ha dado tanto.

¿Con qué expectativas profesionales recibe y encara el nuevo año, 2023?

Espero seguir haciendo lo que me gusta, tener salud -que es lo más importante- y poder llevar a cabo alguno de los proyectos que tengo en el aire. Igualmente, yo vivo el día a día. Hay que vivir el presente, pero también recordar el pasado para entender todo.

El próximo 4 de enero cumple 91 años. Durante su existencia, se han producido, entre otras, la Guerra Civil, la II Guerra Mundial, Vietnam, los Balcanes, Iraq… y ahora la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Ha perdido la esperanza en que el ser humano deje de resolver sus conflictos de forma violenta?

El ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. La guerra en Ucrania es una de mis grandes preocupaciones porque el mundo está muy revuelto. He vivido la Guerra Civil tanto en Madrid como en Valencia y Barcelona, porque mi padre era secretario del ministro de Finanzas de la República. Hemos viajado con el Gobierno republicano, he visto los bombardeos y las casas rotas, la gente colgando… He visto la muerte en la guerra, excepto en Valencia, donde hubo un remanso de paz. He vivido la guerra y la postguerra y me da terror la posibilidad de que haya otra guerra civil en España. Hay que tener mucho cuidado, hay que paralizar esto. En cuanto la derecha y la izquierda empiezan a moverse, o lo hacen la Iglesia y el Ejército, me produce terror lo que pueda pasar. Confío en que las gentes inteligentes de este país se pongan de acuerdo para que esto no suceda como está sucediendo en Europa y en otras partes del mundo y que es terrible. Ya nos pasó y fue la guerra española una brutal contienda entre hermanos.

¿Cuál es el secreto que alimenta su creatividad y actividad exacerbadas a través de las décadas?

Cuando uno para, está muerto. Tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona, por lo que nunca lo he considerado un trabajo. Aparte de algunos años en los que las circunstancias me hicieron cumplir con tareas que me dieran para vivir para cuidar a los hijos, a día de hoy hago lo que me da la gana. El cine para mí es el arte total porque aúna todos los artes a los que he dedicado mi vida. Empecé siendo fotógrafo, luego fui a la Escuela de Cine, he dirigido ópera y teatro, he publicado novelas y he hecho exposiciones de mis dibujos. No me puedo quejar, pero lo bueno es que es una profesión que siempre te permite hacer cosas diferentes. Hay un grabado de Goya en el que aparece un viejecito y pone «aún aprendo». Yo soy ese.

¿Qué le pide a un proyecto para abordarlo e invertir en él tantas energías?

Que me permita libertad creativa. Para mí eso es lo más importante. Nunca he trabajado ni trabajaré en proyectos donde tenga imposiciones o no tenga el control creativo.

¿Cómo observa desde la lejanía física la evolución de Huesca y Aragón?

Como siempre he dicho, Huesca es el centro del universo. Además de eso, creo que Aragón y España en general son maravillosos, lo tenemos todo. Aragón está perfectamente conectado, con el AVE estás en un abrir y cerrar de ojos y en coche tenemos carreteras maravillosas. Creo que debemos valorar eso. Y tiene un presidente que lo está haciendo muy bien y al que le estoy muy agradecido.