Bunbury: "Me hubiera encantado compaginar mi carrera solista con alguna gira de Héroes"

Desde hace unas semanas Enrique Bunbury envía cada domingo a sus fans las respuestas a algunas de las preguntas que le lanzan. En esta ocasión el tema central es Héroes del Silencio y su relación con sus antiguos compañeros. El cantante habla largo y tendido sobre un tema que en muchas ocasiones esquiva.

Al ser preguntado por si su relación con el guitarrista Juan Valdivia es tan mala como para no haber podido compaginar giras de Héroes con su carrera en solitario, el zaragozano explica: "Durante estos 25 años he mantenido contacto con todos los integrantes de HdS. Con Pedro bastante a menudo. Con Joaquín y Alan un poco menos, pero también. Y, con Juan, nos hemos escrito de tanto en tanto, supongo que más de lo que imaginas. Mi sentimiento hacia todos ellos es de cariño. Con altibajos, claro, porque la vida es así. A veces tienes roces y el tiempo lo cura todo, aunque no sea un doctor". Y remacha: "A mí me hubiera encantado haber podido compaginar mi carrera solista con alguna gira esporádica y conmemorativa de Héroes. Desgraciadamente, no fue así".

Enemigo de la nostalgia

Otra de las cuestiones aborda el hecho de que fuera el único integrante de Héroes que no participó en el libro 'Héroes de leyenda' que recientemente que en 2021 publicó Antonio Cardiel, hermano de Joaquín Cardiel. Bunbury aporta sus argumentos: "El libro de Antonio, hermano de Joaquín y al que tengo especial cariño, coincidió en espacio y tiempo con la propuesta del documental de Netflix y pensé que era demasiado. Quizás en otro momento hubiera pensado de otra manera. Si quieres permanecer creativo y ser un artista en activo tienes que tener mucho cuidado con la dedicación que le concedes a la nostalgia. Porque la demanda es grande y puedes convertirte, peligrosamente (en mi opinión), en un gestor de tu catálogo de manera exclusiva. Estos proyectos quitan mucho tiempo. Por poner un ejemplo, cada caja que se ha publicado de 'Pequeño' o de 'Flamingos' o el mismo documental de HdS, entre unas cosas y otras (revisión de material, diseño gráfico, derechos, etc...) conlleva casi un año entero de trabajo. Así que tienes que decidir a qué te dedicas, si al pasado o al presente".

Finalmente, otro seguidor asevera que no entiende por qué "echa tierra encima de Héroes" comparando al grupo "con una ex". Bunbury razona profusamente su respuesta: "Primero de todo -mis disculpas- si en algún momento he podido ofender o dañar los sentimientos de alguien, con alguno de mis comentarios al respecto. En los últimos 25 años, desde la disolución de la banda en 1996, me han preguntado infinidad de veces, sobre el grupo y, no lo puedo negar, en más de una ocasión me he llegado a hartar. Lo que sin duda era una muestra del amor y pasión por la música que grabamos Juan, Joaquín, Pedro y yo (y Alan en el último álbum), a veces se pudo convertir en un equipaje demasiado pesado, que no siempre quise llevar conmigo a todas partes".

Y se focaliza en la comparación anteriormente mencionada: "La comparación con la ex, que quizás no te pareciera afortunada y que recuerdo haber soltado en una rueda de prensa, no era más que una metáfora. Intentaba explicar que, en la presentación de un nuevo álbum con su correspondiente gira (la que fuera, no recuerdo cuál), preguntar cuándo te vas a reunir con tu antigua banda, es un poco insensible por parte del periodista. Me parece. Quizás me equivoque. Por mucho que, insisto, la pregunta provenga del cariño y el recuerdo grato. Creo que muchos confundieron el intento de enfocarme en el trabajo y la creatividad del presente, con faltar al respeto a algo que ha significado mucho para tantos".