Bunbury no descarta volver a “hacer algún concierto” con su anterior banda

Enrique Bunbury ha abierto un melón muy interesante para sus millones de seguidores en todo el mundo. El diálogo semanal a través de ese consultorio llamado ‘La carta’, que responde por correo electrónico de manera colectiva a quienes se inscriben, ha aireado a última hora de este domingo 12 de marzo su segunda entrega; en esta ocasión, las numerosas preguntas acerca de sus aliados en la grabación del nuevo disco, ‘Greta Garbo’, y la no presencia de sus Santos Inocentes, con tres músicos aragoneses en sus filas, ha motivado una revelación que sorprenderá a unos cuantos de sus fans… aunque quizá confirmará las sospechas de muchos otros.

“Intento -comenta Bunbury- encontrar temas que sean comunes a muchas de vuestras cartas y, aunque hay muchas conversaciones que podemos establecer, me gustaría centrarme hoy en una cuestión que me parece interesante. Los motivos por los que he decidido en cada momento dar un paso a un lado, -adelante o atrás- y buscar nuevos territorios sonoros, han sido muy diferentes con HdS (por Héroes del Silencio), el Huracán Ambulante y los Santos Inocentes”.

El zaragozano explica que “mi admiración y respeto hacia las tres formaciones y sus integrantes, es absoluta; pero la vida, como dice el gran Diego Vasallo, te lleva por caminos raros" y, uno, no siempre decide solo. Las circunstancias y los personajes involucrados, por supuesto, también intervienen”.

Nuevas voces, nuevas interpretaciones

Bunbury se explaya sobre el tema como no había hecho hasta ahora. “En este nuevo álbum, 'Greta Garbo', decidí no contar con los Santos Inocentes para la grabación tras la abrupta suspensión de la gira. Llegué a la conclusión de que no era necesario que los mismos músicos que me acompañaban en las giras, fueran los que grabaran los discos que compusiera a partir de ahora. Necesitaba escuchar otras voces, otras maneras de interpretar mi música. Refrescar mi perspectiva sónica”.

En esta reflexión, el reemplazo comenzó con el propio Bunbury. “El primero que cayó de la ecuación, fui yo mismo. Aceptando que no iba a producir ni este álbum ni posiblemente los siguientes. En ningún momento pensé que en vivo fuera a contar con otra banda que no fueran ellos, las circunstancias nos obligaron a frenar en seco y se precipitaron los acontecimientos”.

Adán Jodorowsky ha producido el disco y, lógicamente, también ha tenido que ver en los músicos seleccionados. “Cuando hablé con Adán para que produjera el disco, empezamos a considerar opciones. Trajimos a Raoul (Chichín) y Victor (Mechanick) desde París, jóvenes, franceses y talentosos, idóneos para un disco con un pie en la new wave neoyorquina y el otro en el soul de los 70's. En el bajo, no consideré a otro músico que no fuera el propio Adán (Jodorowsky). Para la batería, Adán me mandó algunos vídeos de Bernie (Bernardo Rodríguez), músico fino y elegante.

Muchos años en la ruta

El ‘hasta luego’ con Los Santos Inocentes en este momento no borra la huella del grupo en Bunbury. “¿Por qué ahora y no antes? Desde 2008, los Santos Inocentes han grabado en todos mis álbumes y me han acompañado en todas las giras. Hemos sido una banda de R'n'R en Hellville, de 'americana' en ‘Consecuencias’, latina en ‘Licenciado’, experimental y contemporánea en ‘Palosanto’ y ‘Expectativas’. Hemos abrazado e investigado en las posibilidades de la electrónica en ‘Posible’ y añadido ritmos de afro-beat en ‘Levitación’. ¡Qué maravilloso viaje a lo desconocido! Han sido la banda más ecléctica y abierta que ha colaborado conmigo y les estoy bien agradecido por todo lo que han aportado”.

En el remate llega el bombazo. “Por supuesto, no descarto volver a grabar con ellos, juntos o por separado. Ni tampoco descarto que, si algún día existe la circunstancia adecuada y el viento sopla a favor, nos juntemos para hacer algún concierto, ¡si es que me aceptan de nuevo como su cantante! Creo que los casos del Huracán y HdS, muy distintos, dan para otras cartas separadas y en profundidad. Más adelante”.