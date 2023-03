Bunbury reaparece en Berlín en la exposición de su pareja José Girl

Enrique Bunbury ha abandonado el continente americano para trasladarse a Europa. El motivo, además de algunos compromisos profesionales, ha sido la inauguración de la exposición que la fotógrafa zaragozana Jose Girl, con quien está casado desde 2012, efectuó en Berlin.

La cita fue en la tarde del viernes en la sala berlinesa especializada en arte contemporáneo Janine Bean. La muestra, que se podrá visitar hasta el 22 de abril, se titula 'Tenebris Somniorum' (sueños oscuros). Se trata de un itinerario de imágenes que trasladan al personalísimo y nocturno mundo interior de la aragonesa. "La fotógrafa trata de explorar y descubrir experiencias oníricas recurrentes. No solo reproduce las escenas de sus obras, sino que las traduce a sus propias imágenes. El espectador se convierte en parte de una reflexión 'onironáutica'", describe la sala germana.

Entre las obras que se exhiben se hallan 'The crash' -muy a lo David Cronenberg-, la inquietante 'I killed someone', la gótica 'I can fly', el autorretrato de semblante cubierto 'Gnossienne No. 1', la inspiradora 'Submersa' o la misteriosa 'Texas'. Otros títulos son 'Janine', 'Noctis', 'The fall' o 'The guides'.

El texto elaborado por la Janine Bean Gallery ayuda a definir su narrativa. "Jose Girl incrusta los motivos de las fotografías de esta serie en bordes oscuros de la imagen, que se aclaran gradualmente hacia el centro del fondo. Los objetos y figuras de los cuadros, por otro lado, tienen un fuerte contraste y alternancia de partes claras y oscuras, estas últimas en armonía con dichos bordes. Llaman la atención las texturas, parecidas a pinturas, que caracterizan ciertas superficies y fondos o cubren obras enteras. Cuando esta textura ocupa por completo la fotografía, las estructuras del motivo no solo se suavizan, sino que se vuelven amorfas, hasta el punto de una abstracción al menos parcial", explica.

Otras exposiciones y trabajos

Nacida en Zaragoza el 1 de mayo de 1977, para remontarnos a la anterior muestra de Jose Girl debemos retrotraernos a 2018 en la BG Gallery de Los Ángeles. Se tituló 'Stranger than fiction'. Anteriormente, en 2015, también expuso en el Los Angeles Center of Photography, y en 2014 presentó en la sala de Bantierra en Zaragoza 'Misfits'.

Además, es la responsable de gran parte del imaginario estético de Enrique Bunbury, con quien contrajo matrimonio en 2012. Su participación abarca tanto sesiones fotográficas como la edición de libros o la dirección de videoclips del cantante. También ha trabajado con otros músicos como Leiva o Nacho Vegas.

Pese a proceder por parte de madre de una familia relacionada con el circo, Jose Girl descubrió desde niña su pasión por la fotografía. "Fue cuando cursaba lo que era EGB. Tenía una cámara malísima, compacta, y salía a tomar fotos por mi barrio, el Arrabal de Zaragoza. Cuando fui al instituto me prestaron una réflex por unos días y me apasionó. Decidí que no quería hacer COU ni ir a la universidad porque no había ninguna carrera que a mi parecer me ofreciera lo que buscaba, así que hice ciclos formativos de imagen y comencé mi autoformación", explicó en una entrevista con HERALDO. También describió su fructífera relación artística con Bunbury: "Enrique y yo llevamos muchos años creando juntos. Desde el principio se dio como algo natural y emocionante y disfrutamos mucho haciéndolo. Tanto en las creaciones conjuntas como en las de cada uno siempre está presente un poco del otro".