Bunbury agota en un día su libro de poemas sobre sus experiencias lisérgicas

En menos de 24 Enrique Bunbury ha agotado toda la primera edición de su segundo poemario. De título 'Microdosis' y publicado a través de la editorial cordobesa Cántico dentro de su colección ‘Culpables’, está ya en camino la segunda edición, un hecho destacable en un género tan poco comercial como la poesía.

El interés que despertó el libro ya quedó plasmado con la preventa que comenzó en febrero y pegó el empujón definitivo este miércoles 15 de marzo, el día de su lanzamiento oficial. Un éxito al que contribuyó el hecho de que se convocara una firma de libros el próximo 31 de marzo en Madrid con 300 plazas que fueron asignadas a través de un formulario en apenas unas horas. Bunbury advirtió que en ese evento no permitirá ni fotografías ni nada relacionado con su faceta musical. "Esta es una firma de libros. No se tomarán fotos. No se admitirán CDS / VINILOS / CAMISETAS / FOTOS / POSTERS, etc. Gracias por la comprensión", indicó literalmente.

En 'Microdosis' la mirada del zaragozano se posa sobre la denominada ‘nueva psicodelia’, un fenómeno que tiene su epicentro en California, en Estados Unidos, y que mira de nuevo a estupefacientes como el LSD, el MDMA, la ayahuasca o los hongos alucinógenos atendiendo a sus efectos creativos sobre la conciencia. Según la editorial, en sus pasajes se atisba "la herencia de la generación beat norteamericana, el onirismo de David Lynch y una plasticidad muy fílmica que recorre Los Ángeles".

El nuevo libro de Bunbury, 'Microdosis'. Instagram

La pulsión literaria de Bunbury no es nueva. En 2021 se estrenó con el poemario ‘Exilio Topanga’, editado por La Bella Varsovia y en el que contaba desde la ternura y la ironía y con tintes de crítica social "un viaje onírico del héroe que se comprende como un viaje del antihéroe", tal y como él mismo definió.

Editorial en Zaragoza

Además, junto a su amigo Antonio Estación fundó a mediados de la década de los 2000 la editorial Chorrito de Plata con el objetivo de dar un espacio a los jóvenes poetas zaragozanos. Entre los poemarios que lanzaron se hallan 'Desde la soledad hacia el amor', de Copi (exmiembro de su exbanda El Huracán Ambulante) y 'La lengua del bosque', de Sergio Algora, voz del Niño Gusano y de La Costa Brava.

La actividad del cantante también es frenética en lo musical. Para el 25 de mayo está previsto el lanzamiento de su nuevo disco titulado 'Greta Garbo', que ha sido producido por Adan Jodorowsky y que fue grabado en México. Un álbum y unas canciones que abren una nueva etapa en la carrera del aragonés.