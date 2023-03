Bunbury prohíbe las fotografías y los discos en su firma de libros en Madrid

Este miércoles 15 de marzo ha visto la luz el segundo poemario de Enrique Bunbury. El libro, editado por la firma cordobesa Cántico, tendrá un acto muy especial el próximo 31 de marzo en Madrid.

El encuentro, en el que el cantante zaragozano firmará ejemplares a sus seguidores, se desarrollará en la Casa del Libro de la capital del país. Únicamente 300 afortunados podrán conseguir la firma del exlíder de Héroes del Silencio. Para aspirar a ello deben rellenar un formulario que Bunbury ha colgado en sus redes sociales.

El acceso al acto será personal, individual e intransferible. Está prohibida su venta y reventa, y está limitado a un libro y una firma por persona, según ha revelado el músico.

Además, Bunbury ha advertido que no permitirá ni fotografías ni nada relacionado con su faceta musical. "Esta es una firma de libros. No se tomarán fotos. No se admitirán CDS / VINILOS / CAMISETAS / FOTOS / POSTERS, etc. Gracias por la comprensión", indica literalmente.

El libro ha sido escrito por el aragonés a lo largo de los dos últimos años, un periodo en el que el cantante asegura que experimentó en su conciencia con la ingesta de microdosis de psilocibina, un compuesto alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles. Un viaje interior que ha acabado plasmando en forma de versos en un tono confesional. Su mirada se posa sobre la denominada ‘nueva psicodelia’, un fenómeno que tiene su epicentro en California, en Estados Unidos, y que mira de nuevo a estupefacientes como el LSD, el MDMA, la ayahuasca o los hongos alucinógenos atendiendo a sus efectos creativos sobre la conciencia.

La pulsión literaria de Bunbury no es nueva. No hay que olvidar que junto a su amigo Antonio Estación fundó a mediados de la década de los 2000 la editorial Chorrito de Plata con el objetivo de dar un espacio a los jóvenes poetas zaragozanos. Entre los poemarios que lanzaron se hallan 'Desde la soledad hacia el amor', de Copi (exmiembro de su exbanda El Huracán Ambulante) y 'La lengua del bosque', de Sergio Algora, voz del Niño Gusano y de La Costa Brava.