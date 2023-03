Miguel Cortés: "Los ordenadores no juegan bien al guiñote; les falta valentía"

Así que usted es campeón del mundo de guiñote. No, no. Una cosa es escribir un libro sobre el guiñote y otra muy distinta aplicar lo que se cuenta en sus páginas.

¿Cuál es su origen? Creo que todavía falta un estudio etnológico en profundidad sobre este juego. No tenemos claro ni siquiera de dónde viene la palabra. Pienso que puede tener alguna relación con la brisca, donde un guiño es la señal de que se lleva el as. Y en algún momento se le pudo añadir un sufijo despectivo. Pero es solo una hipótesis.

En su libro sorprende al enseñar cómo pueden jugarlo cinco, seis, siete, nueve personas... Ese es uno de los defectos del guiñote, que las partidas son siempre de cuatro jugadores y no las compartimos. Pero hay sistemas para hacerlo.

Eso va a suponer el fin de los mirones. Y ya sabe lo que se dice, que durante la partida tienen que ser de mármol y limitarse a dar tabaco. También se les puede integrar. Creo que el guiñote no se ha sabido ‘vender’. Es tan sencillo y elemental que no le hemos dado el valor que verdaderamente tiene. Si uno acude al diccionario de la Real Academia se encuentra con que lo define como una variante del tute. Para mí está a la altura del mus y del ‘bridge’. Y muy por encima del tute.

Si me estudio su libro, ¿también yo seré campeón? Eso no se lo puedo asegurar. Lo que sí le garantizo es que le gustará mucho más el guiñote. Pero por mucho que lo estudie, verá que también pierde partidas.

Se olvida de la suerte.

No es fundamental. No es un juego tan mecánico como muchos creen. Está muy lejos del ajedrez pero tiene su intríngulis. El guiñote es un juego en que se mezlan el azar y la habilidad. Y la habilidad puede torcerle el brazo a la fortuna. Depende de la marcha de la partida, te obliga a ser valiente o prudente. Se puede perder una partida aun cantando las 40 y unas 20, y llevando también el as y el tres del palo que pinte.