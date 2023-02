"Nos habría encantado habernos hecho una foto de nuestro Goya con el de Saura"

Gaizka Urresti bajó del AVE y se dirigió a su productora con el Goya de bronce en las manos. Al final, se rompieron los pronósticos y ‘Labordeta. Un hombre sin más’, dirigido por él y por Paula Labordeta, consiguió el premio al Mejor Documental. Este Goya es diferente al que logró en 2009: es menos cabezón, pardusco y de semejante peso.

«Un Goya no es cualquier cosa y la emoción es inmensa. Cuando Jordi Évole hizo un leve descanso y anunció una manifestación, supe que íbamos a ganar –dice el productor–. Tanto Paula como yo vimos una cosa: Labordeta es respetado, admirado, muy querido. Los padres de Laura Hojman, autora de ‘A las mujeres de España. María Lejárraga’, nos decían que tenían el corazón dividido porque admiraban profundamente a Labordeta».

Paula, que se quedó en Sevilla con su madre y su familia, declara: «Cuando Évole anunció ‘Labordeta. Un hombre sin más’ se produjo un temblor de emociones que es muy complicado explicar. Sobre todo al día siguiente. Ganar un Goya es algo muy especial: estar allí con todos, levantarte, avanzar en medio de ese pedazo de profesionales. Es algo que yo tengo que asentarlo un poco mejor en la cabeza».

«Os he votado, os he votado»

Paula decía que sin arrogancia alguna, cuando asumió el proyecto y sumó a Gaizka, tenía algo claro: «Queríamos hacer un gran documental. Evidentemente, soy hija de mi padre, hija de Labordeta, y nunca nos creemos que vayamos a ganar nada y llegar a lo más alto; nada más lejos. Pero al ser hija de Labordeta sí que luchamos por ello. Este documental ha sido muy luchado, muy trabajado, con un equipo maravilloso, con Gaizka entregado. Pensar que vas a ganar el Goya es complicado. Pero la intención y el trabajo eran para eso», insiste.

Gaizka, con una inmensa sonrisa en los labios, sostiene que en esta ocasión fue a la ceremonia un poco más intranquilo que cuando fue candidato con ‘Auterretrato’. «Ganar un Goya es algo muy caro. Y en este caso aún más: los rivales eran impresionantes. Ahí estaban Fernando León de Aranoa y Sabina; Isabel Coixet y su relato de mujeres. Pero sucedió y ahí confirmas que Labordeta era alguien muy especial».

Gaizka se extiende en otro punto:«Creo que tanto a Paula como a mí nos hubiera gustado haber ganado el Goya y habernos fotografiado con Carlos Saura. Son dos familias y dos trayectorias cercanas en muchas cosas. Y entre ellos hay muchas semejanzas: José Antonio fue clave desde una posición política y desde el ámbito de la cultura; Carlos Saura, un creador impresionante. Los dos lucharon contra la censura. Habernos podido hacer la foto de nuestro Goya con el de Carlos Saura y con él vivo habría sido muy emocionante y hubiese cobrado un sentido especial. Y así también». Revela cuántos académicos les decían: «Os he votado, os he votado. Viva Labordeta». El propio Antonio de la Torre les expresó la admiración hacia el autor ‘Un país en la mochila’.

«¿De qué estoy satisfecha? Estoy absolutamente satisfecha de mi padre y de mi madre. Alguien dijo luego: “Tú ya te puedes apartar del cine. No tienes que hacer nada más: has ganado un Goya y has hecho un homenaje precioso a tu padre con tu madre y con tu familia dentro”. Y con un maravilloso equipo y con Gaizka. Lo siento así», explica Paula.

Los dos directores fueron a ver la otra gran figura del documental, Juana de Grandes, viuda de José Antonio, que sigue en Sevilla. «Desde fuera veo que ella también ha llevado mucho tute: emocional y físico. Ha hurgado en sus recuerdos, en su vida, ha trajinado mucho, y es impresionante», dice Gaizka.

Paula confiesa: «Me decían que tembló mucho ayer, durante la ceremonia, con mis sobrinas. Se emocionó, casi no podía hablar. El domingo nos abrazó y dijo: “Lo hemos conseguido”». Paula aún quiere expresar otro matiz: «Creo que la gente del cine ha tenido la sensación de que con esta película le rendía homenaje a Labordeta. Eran muchos los que le querían mostrar su respeto».

La gala de los Goya fue una gran noche: además de Saura y Labordeta, otras dos aragonesas fueron distinguidas: la guionista Isabel Peña y la técnico de sonido Yasmina Praderas, con las que ayer no pudimos hablar.