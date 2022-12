Zaragoza pierde un escenario de creación: cierra para siempre la galería A del Arte

El pasado 17 de febrero HERALDO anunciaba el cierre de la galería A del Arte. Y en todos estos meses, a la espera de un buen destino para ese espacio tan acogedor de la calle Fita, se han hecho diversas actividades: una muestra colectiva, un homenaje a Pedro Avellaned y la exhibición de los fondos en depósito y adquiridos a lo largo de casi quince años (se habrían cumplido en febrero de 2023), pero el pasado sábado, día 17 también, se cerró ya para siempre ese centro artístico que han dirigido Montserrat Navarro y Mariano Santander. A del Arte ha organizado más de 100 exposiciones que han albergado, entre individuales y colectivas, a más de 150 artistas aragoneses y nacionales, de todas las disciplinas: pintura, dibujo, collage, fotografía, escultura, instalaciones, ideas mestizas, etc.

"Son muchos los artistas que han pasado por aquí y que han llorado de emoción por la despedida"

Mariano y Montse, a mano a mano, han trabajado todos estos meses han trabajado en la meticulosa preparación del cierre: en los últimos días han devuelto obras a algunos artistas que han colaborado muy estrechamente y a la vez han buscado nueva ubicación para la colección que poseen, nacida de la adquisición a los artistas. Este martes 20, a mediodía, decía Montse: “Son muchos los artistas que han pasado por aquí y que han llorado de emoción por la despedida. Al fin y al cabo hemos trabajado durante quince años y nos hemos implicado mucho”.

Mariano Santander también se sentía orgulloso de la travesía y recordaba con cariño que Javier Lambán había cumplido su promesa de enriquecer los fondos del Gobierno Aragonés con la compra de obras a las galerías. “Lo dijo y durante dos años cumplieron su palabra. Primero nos adquirieron cuatro piezas, y luego una que les interesó mucho, una histórica, de la Hermandad Pictórica”, rescataba entre los muchos recuerdos que les deja su actividad: visitas a los estudios, charlas con los artistas, selección de obras y preparación de muestras, procesos de enmarcado y montaje. “Y tantas y tantas conversaciones con los artistas”, agregó. Meses atrás, cuando se dio la noticia de la suspensión de actividades, Mariano decía: «Para mí lo mejor de todo ha sido el contacto con este sector y la convivencia en mayor o menor armonía con gente muy diferente. Me ha gustado mucho seguir a los artistas, acudir a los talleres, planificar las exposiciones”.

“La pena que tenemos los dos es que no hemos logrado que nadie con interés por el arte se haya quedado con el espacio. Ese era uno de nuestros deseos. Habíamos invertido aquí dinero y sueños y mucho trabajo”

La lista de creadores que han pasado por A del Arte no nos cabe aquí. Muchos de ellos fueron fieles a la galería y sus proyectos: Ángel Pascual, Severino de Lanza, Aurora Charlo, Prado Vielsa, José Beulas, Roberto Coromina, Teresa Salcedo (que ofrece estos días una interesante y selecta muestra en La Casa Amarilla: una síntesis de su mundo), etc. También realizaron una exposición de acuarelas de la zaragozana Lana Matich, traída de Estados Unidos, y varias de otras figuras como la citada Aurora Charlo; de fotografías de Rafael Navarro, José Verón Gormaz, y Pedro Avellaned; de grabados de Pascual Blanco, Carlos Saura y Víctor Mira; de pinturas de Lina Vila, Natalio Bayo, Vicente Villarrocha, José Luis Cano, Sylvia Pennings; de escultores como Mavi Arbeloa, Steve Gibson; de ceramistas como Fernando Malo, etc. En realidad, casi resultaría más rápido recordar qué creadores no habían expuesto jamás allí. También se han pasado documentales y se han realizado presentaciones de libros.

Mariano Santander, jubilado ya, deja el arte de manera profesional, pero Montserrat Navarro seguirá con una antigua ocupación y una permanente pasión: llevar el arte gráfico, de casa en casa, de puerta en puerta (dicho en sentido figurado), por todo Aragón. “La pena que tenemos los dos es que no hemos logrado que nadie con interés por el arte se haya quedado con el espacio. Ese era uno de nuestros deseos. Habíamos invertido aquí dinero y sueños y mucho trabajo”, concluía en una conversación informal.