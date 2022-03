El documental 'Ellas' se proyecta toda la semana en la galería A del Arte

La galería A del Arte de Zaragoza está a punto de cerrar sus puertas para siempre, pero antes de hacerlo ha querido hacer una apuesta: proyectar durante una semana completa el documental ‘Ellas’ de Amalia Sesma y Eduardo de la Cruz, que ellos definen como una obra “dedicada a las mujeres que la historia ha ocultado, olvidado, en especial a las grandes pintoras que no figuran apenas en los libros de arte”. El pase diario se acompaña de una exposición de mujeres artistas que han expuesto o han trabajado con la galería.

Amalia Sesma asistió el pasado lunes al primer pase con De la Cruz: “¡Fue una fantástica tarde de reencuentros y abrazos con tanta gente!”, dice. Y explica así la idea de esta pieza de media hora: “Todo empezó en el CDAN ante la colección de José Beulas. Fue Julia Dorado la que dijo: ‘Muchas obras, mucha obra, pero qué pocas mujeres’. En cierto modo, tenía razón, y así empezamos a darle vueltas a la idea. Fue clave en el proyecto Montserrat Navarro de la galería A del Arte. Con su ayuda, nuestras búsquedas y los consejos de Julia Dorado ('por ejemplo ella nos sugirió el nombre de Pilar Catalán') hicimos el guión”.

Ángeles Caso se ha sumado a este proyecto merced a su trabajo de recuperación de las mujeres artistas con el libro 'Ellas mismas'. Donde van las nubes.

Sesma y De la Cruz decidieron apostar por “mujeres de las tres provincias de Aragón, que vivieran aquí o fuera, que hubieran abierto caminos, que fueran pioneras, y por tanto veteranas de algún modo”. Por eso han elegido a las siguientes artistas: las pintoras Nati Cañada, Julia Dorado y Teresa Ramón; la acuarelista Aurora Charlo; la escultora maría Victoria Arbeloa, la grabadora Maite Ubide y la artista multidisciplinar Pilar Catalán. Y finalmente “sumamos al proyecto a la escritora e historiadora del arte Ángeles Caso por una razón: por ella ha profundizado en este asunto en su libro ‘Ellas mismas’ y porque, como gran experta y apasionada, tiene la facilidad de transmitir ideas”.

Amalia Sesma valora la obra y la actitud de cada artista. “Soy una incondicional de la obra de Julia Dorado. Me gusta su mundo, su color, su trayectoria. Admiro de modo absoluto su trabajo”, dice,e insiste que han querido incorporar creadoras de Teruel y Huesca. “Un día le mostré a Eduardo de la Cruz la obra de Nati Cañada y le gustó mucho Quiso incorporar de inmediato su pintura delicada y clásica. Teresa Ramón es una fuerza de la naturaleza y en el vídeo, entre otras cosas, dice que una pintora no debe casarse si quiere ser libre en el arte”. No era la única artista oscense: contactaron con Mari Cruz Sarvisé y llegaron a rodar a Teresa Salcedo, que al final declinó salir.

Eduardo de la Cruz: “Creo que es una cuestión de delicadeza. Las manos femeninas representan la sensibilidad, el mimo, el cuidado de los enfermos, los ancianos o los niños pequeños. Siempre hay una mano femenina que arropa. Es injusto el tratamiento que se le ha dado a la mujer en el arte. ¿Por qué una mano femenina no lo va a hacer mejor?”

Agrega Amlia que le conmueven la técnica de la acuarela y el carácter reflexivo de Aurora Charlo; el trabajo escultórico de Victoria Arbeloa, obsesionada por la mujer, “usa a sus hijos de modelos”; el arte digital y el discurso feminista de Pilar Catalán. “Maite Ubide se considera la abuela del grabado en Aragón y dice que ‘el arte no tiene futuro en Aragón’. Con ella han grabado muchos artistas”, indica Amalia Sesma. Eduardo de la Cruz hace una parada en la carretera, camino de Madrid, y dice: “Creo que es una cuestión de delicadeza. Las manos femeninas representan la sensibilidad, el mimo, el cuidado de los enfermos, los ancianos o los niños pequeños. Siempre hay una mano femenina que arropa. Es injusto el tratamiento que se le ha dado a la mujer en el arte. ¿Por qué una mano femenina no lo va a hacer mejor?”.

Aurora Charlo es una de las grandes acuarelista españolas. Donde van las nubes.

‘Ellas’ se rodó en 2019 y 2020. Se terminó de editar entonces, pero luego la pandemia interrumpió su promoción. “Lo hemos proyectado en Huesca, está integrado en las itinerancias que promueve la Diputación de Huesca. Intentamos presentarlo en Zaragoza en el IAACC ‘Pablo Serrano’, nos dijeron que se acomodaba muy bien a su línea de trabajo y a algunas exposiciones pero aún no se ha concretado su proyección”, concluye Amalia.

La productora Donde van las nubes no ha parado de trabajar: ya han rodado ‘Guarga, río de vida’ (2020) y ‘La montaña inesperada. Guara’ (2021). La proyección de ‘Ellas’ será todos los días a las 20.30 hasta el viernes.

LA FICHA

‘Ellas’. Documental de Amalia Sesma y Eduardo de la Cruz. Galería A del Arte. De lunes a viernes. Proyección a las 20.30.