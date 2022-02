La galería A del Arte pone fin a catorce años de pasión por la creación plástica

ZARAGOZA. Tras catorce años de intenso trabajo en el mundo de las artes plásticas, la galería A del Arte de Zaragoza, inicialmente Aragonesa del Arte, pone fin a su andadura y ha colocado su acogedor local de la calle Fita en situación de traspaso. Sus fundadores y propietarios Montse Navarro y Mariano Santander anuncian así el final a una trayectoria conjunta que les ha llevado «a organizar más de un centenar de exposiciones con más de un centenar de artistas», entre 2008 y 2022, y que se despide con una colectiva de más de 150 piezas que pertenecen a la colección particular de ambos.

«Yo quiero seguir dedicándome al arte de otro modo. Como he hecho también durante todos estos años: es mi pasión. He alternado la venta directa y la visita a los clientes de Aragón con el trabajo en la galería, aunque es cierto que quien se ha implicado más ha sido Mariano. Él ha sido generoso y entusiasta, y ha visitado exposiciones, talleres de artistas y ha seguido de manera directa la evolución de los creadores», explica Montse Navarro.

«Para mí esta ha sido una experiencia maravillosa. Me ha gustado mucho el contacto con los artistas. He aprendido mucho de ellos y los he sentido muy cerca. Querría expresarles toda mi gratitud más sincera. En la galería, con sus diversos cambios, hemos intentado acoger todas las disciplinas, y esta muestra colectiva final es un ejemplo de ello.Nos ha interesado todo: pintura, dibujo, collage, fotografía, escultura, instalaciones, ideas híbridas, etc.».

Alude Montse a la exposición, que podrá verse hasta el 2 de abril, ‘Arte contemporáneo’, de artistas aragoneses, nacionales e internacionales. Montse recuerda que antes de la apertura en 2008, estuvieron trabajando un año entero, y que rehabilitaron el espacio, «que era un taller de coches», para transformarlo en una elegante galería, que ha sufrido mudanzas sin perder jamás su originalidad. En ese proceso invirtieron más de 150.000 euros.

Balance, duelo y despedida

«Mi sueño, al irnos, sería traspasar este espacio a gente que se dedicase al arte. Sería maravilloso que llegase savia joven. Es lo que yo deseo», dice, y recuerda que se siente muy satisfecha de la apuesta que han hecho por las mujeres artistas y la complicidad que han tenido con muchos creadores, con Beulas a la cabeza.

Mariano Santander, jubilado ya, lo lleva de otro modo. «Para mí lo mejor de todo ha sido el contacto con este sector y la convivencia en mayor o menor armonía con gente muy diferente. Me ha gustado mucho seguir a los artistas, acudir a los talleres, planificar las exposiciones, hacer el trabajo de fondo de una galería, y conversar con otros galeristas», señala. Mira hacia atrás y recuerda citas, viajes para ver distintas muestras, tertulias, etc., y le pasan por la cabeza detalles, instantes y nombres como Julia Dorado, Ángel Pascual Rodrigo, Roberto Coromina, José Beulas...

Desde afuera, se ve capta una visión del interior de la galería, que ha expuesto más de 100 exposiciones y más de 150 artistas. Toni Galán.

«Todo eso para mí ya se ha acabado. Ni quiero ni puedo engañar a nadie. Para mí el final de nuestra sala ya se ha producido. El proyecto de A del Arte ya está muerto, duele pero es así, y debemos afrontar el duelo para seguir adelante con nuestra vida personal», matiza Mariano.

Confiesa que se siente orgulloso de los trabajos y los días de A del Arte, que se implicó en exposiciones individuales, proyectos colectivos, colaboraciones con instituciones y cesiones de obra, ahí está el caso de Fuendetodos, y en el respaldo a muchos artistas que A del Arte ha representado durante casi tres lustros.