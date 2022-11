Lita Cabellut expone en Pekín y Londres y se abraza al misterio de los animales

Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) vive un momento particular: una dolencia, casi insoportable en una rodilla, le impide trabajar, casi moverse, en un momento especialmente feliz o gozoso para ella: expone en los próximos días en Pekín y en Londres. “No me importa tener dolor, forma parte de la vida y a veces incluso es estimulante. Es un desafío, integra la naturaleza humana y puedes trasvasarlo a tu trabajo. Lo que me resulta más incómodo es no poder moverme y, aún más, no poder trabajar con normalidad en el estudio con mi método natural: muevo piezas, cojo algunos pesos, cuadros, hago fotos, voy y vengo entre las flores, y eso ahora me es casi imposible”, dice desde La Haya.

Con esa vitalidad que la adorna, confiesa esta mujer tan reconocida y reclamada desde diferentes lugares del planeta: “Ahora trabajo de manera fragmentaria. A veces no puedo dormir del dolor, como la pasada noche; me levanto e intento avanzar. Podría decirse que trabajo por instantes, durante leves períodos en los que el dolor se va una hora o dos. O eso me parece. Y no solo eso: he aprendido a trabajar de otro modo. Con piezas pequeñas. Con mi método de siempre: pinto, despinto, trituro, vuelvo a pintar. Y así continúo, poco a poco”, avanza la pintora, de entrada.

El sábado 5 de noviembre será presentada en Pekín, China, por dos comisarias de arte, “amigas mías desde hace años que quieren mostrar mi obra a galeristas y coleccionistas chinos”. No es la primera vez que su producción llega a China: ya había estado en alguna muestra colectiva. Explica Lita Cabellut: “Hemos elegido una selección de 40 piezas de todas las épocas y de todos los temas, esas piezas de pequeño y gran formato que he ido haciendo a lo largo del tiempo y que exploran mis obsesiones: algunos mitos, la mujer, los actores, personajes y mi forma de trabajar a lo largo del tiempo con referencias a la pintura mural y siempre al ser humano”.

A la vez, el día 9 expone en la galería Opera Gallery de Londres su última obra: ‘Fur & Feathers’ (‘Pelaje y plumas’), formada por 25 obras, de distintos formatos, donde se encuentran obras que la emocionan mucho como ‘El Poeta del mar’, ‘Juanito’ o ‘Regina’. “Siempre me han interesado mucho los animales: su mundo, sus hábitos, su presencia. Tendemos a pensar que somos nosotros quienes cuidamos a los animales, e incluso así los representamos en la pintura, pero ¿quién nos dice que no son ellos quienes nos cuidan a nosotros? He partido de esa idea o de esa sospecha, y todos mis personajes llevan un animal entre las manos, o enredado a su cuerpo. Y hay muchos muchos animales con mis personajes: flamencos, lagartos, jabalíes, caballos, vacas, distintas aves, etc.”, dice Lita Cabellut.

Lita Cabellut, en su estudio, ante su obra 'La pluma', 2022. Eddy Wenting.

En el catálogo de la muestra se escribe: “‘Fur & Feathers’ toma cualidades del reino animal para simbolizar nuestra piel humana, y cómo esta también siente primitivamente el mundo a través de la sensación, de la intuición, de la sabiduría universal que impregna la naturaleza en su totalidad. La piel animal es también sinónimo de renovación y renacimiento, figuras que mudan la piel vieja y se arrastran hacia una nueva, despidiéndose del pasado, lo que ilustra el apego de la artista a renovarse. La imagen del animal, paralelamente a los llamativos retratos, es metafórica y llena de significado, como se puede encontrar en la mitología”.

La pintora, que dedicó un gran trabajo al universo de Federico García Lorca y de ‘Bodas de sangre’, dice que uno de los cuadros de su vida es ‘Juanito’. “Sí, ese joven es la esencia de la juventud, de la mirada, del sueño, es el nieto que sueño tener, es un personaje de Goya, yo qué sé...”. También quiere hablar de ‘Regina’, el cuadro que HERALDO publica en la portada de ‘Artes & Letras’. Se trata de un lienzo de técnica mixta que muestra un flamenco desplegando sus alas frente a la joven, como si hubiera brotado de su corazón. La libertad y la ligereza a través de las aves siempre han sido ejemplificadas en el imaginario común, que simbolizan también la posibilidad de evasión, la perspectiva de un nuevo horizonte. “El trabajo que presento en Londres, y me apena porque no podré ir, no nace de la nada. He adquirido en varios zoos los animales disecados por un taxidermista que empleo en mis cuadros. De todos ellos tengo un certificado de que no han sufrido violencia, sino que han muerto de muerte natural. Todo mi estudio está lleno de animales disecados en este momento”, explica la pintora, que acaba de iniciar un nuevo proyecto en torno a Venus.

“He trabajado sobre muchas muchas mujeres: Coco Chanel, Frida Kahlo, mujeres anónimas, prostitutas, me he acercado a la madre de Chaplin, y también quería abordar la libertad corporal, la maternidad, esa mujer que está segura de su cuerpo y que se siente libre con él más allá de la moda o de lo que marquen los hombres. Es la diosa del amor, la fertilidad y la hermosura. Y todo ello saldrá en mi trabajo”.

'Regina', 2022, uno de los cuadros que la pintora lleva a Londres. Archivo Lita Cabellut.

Por otra parte, Lita Cabellut acaba de publicar un libro con el poeta Javier Santiso, centrado en la figura de su adorado Camarón, “mi auténtico Dios en la tierra, al que tanto he trabajado, al que le debo muchísimo”, dice. Se trata de ‘El sabor a sangre no se me quita en la voz”, que ha publicado el sello granadino La Huerta Grande.