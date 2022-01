Lita Cabellut se cita con las mujeres del burdel, la madre de Chaplin y Goya

Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) es un torbellino. Rodeada de ayudantes y de flores, o completamente sola, trabaja y trabaja. Siempre tiene un proyecto entre manos. Uno, dos, tres, o incluso un sueño aplazado para el que lleva años preparándose: un gran homenaje al ‘Romancero gitano’ de Federico García Lorca, en un libro y también en cuadros de gran formato. Dice, desde La Haya: "Debo tener cuidado. A veces tengo muchos fuegos encendidos y puedo quemarme".

¿En qué anda ahora la artista? "Tiene razón. No estoy parada, nada, aunque me gustaría que en este año pudiese trabajar en el taller más. Holanda está confinada. Es un drama, sí, desde luego, pero yo por otra parte tengo alma de anacoreta. Me gusta estar en el taller, trabajar, volcarme en los proyectos –apunta de entrada–. Tengo una gran exposición en mayo en París, pero me gustaría que este fuese un año de reflexión y de evolución personal". La pintora nacida en Sariñena, que se ha identificado especialmente con los paisajes monegrinos en una de sus visitas, prepara tres proyectos distintos. Dos de ellos, ya están en marcha.

'Mujeres en la noche'

"Sí. El primero es una colección de obras sobre las prostitutas a lo largo de la historia y de la pintura. Se titula ‘Mujeres de la noche’. Los artistas las han reflejado de varias maneras: por una parte, desde la pobreza extrema, mostrando preocupación por su condición, su vida sórdida, inhumana, su marginalidad. Y desde su condición de madres, de hijas, de esposas, de amantes. Ahí también quiero mostrar mi solidaridad y mi compromiso cívico", señala.

"A la vez no me olvido de otro aspecto: han sido muchos artistas los que han exaltado su belleza, su atractivo, los que las han mirado con ternura y admiración, los que se han sentido atraídos", dice. Le interesan los dos polos, y otros matices que se irán sumando en el desarrollo de los cuadros, algunos de gran formato, de 2.80 x 2.00 como ‘Long Way’ o de 1.50 x 1.50 su ‘Paula Rego Study’. Lita Cabellut crea sus propios modelos y a la par se inspira en artistas como Picasso, Rembrandt, Francis Bacon, los impresionistas o Paula Rego, entre otros.

Una película

El segundo proyecto que ya está avanzado es una película sobre ‘Charles Chaplin. Un hombre del mundo’, donde cobra especial protagonismo su madre, Hannah Chaplin. "Es un proyecto que me ilusiona mucho. Lo dirige Michael Chaplin, y colaboran sus nietas Carmen y Dolores (Doli) Chaplin, y se centra mucho en la figura de su madre, que fue capital para él", dice Lita Cabellut, responsable de realizar una serie de animaciones para la película. Ella ha realizado diversos trabajos para la ópera. En la película, como ya contó HERALDO, colabora en la producción el aragonés Nano Arrieta.

"Me interesa mucho la madre de Chaplin. Hannah era actriz de ‘music hall’ ondinense, actuó con el seudónimo de Lily Harley y fue determinante para su hijo. Le enseñó todo: la mímica, el teatro, a decir un texto, el baile, pero acabó sufriendo algún trastorno. Es posible que también hubiera sido prostituta. Pero, ¿quién podría reprochárselo en momentos de tanta angustia, miseria y tensiones afectivas? A veces se le ve loca, amargada, fracasada, pero fue una gran mujer".

Hay otro aspecto que le interesa mucho a Lita Cabellut: su condición de gitana. De ella y de su marido, más bien fugaz, Charles Spencer Chaplin. "Eso lo tengo claro. Era gitana. Eran gitanos los dos. Como se ha sabido, Chaplin nació en un carromato de Black Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham. Todo ello me estimula mucho. Y como suele ocurrirme, he ido un poco más allá de lo que me han pedido. Hago las animaciones, los dibujos, las obras, las ropas, claro, pero también quiero hacerle un gran homenaje a esta mujer en pintura, en gran formato, y ya trabajo en ello", explica Lita.

Expansiva, locuaz, agrega: "Cada proyecto es diferente. Me sumerjo, lo trabajo, me obsesiono hasta que me muero en él. Y luego resucito, lo vuelto a abrazar y lo culmino. Y con Hannah me está sucediendo eso también". Añade: "Las animaciones son más que espectaculares, creo: un trabajo de diseño de vestuario y de caracterización que me gusta mucho y que está emocionando a los Chaplin".

El tercer proyecto que tiene entre manos es algo vinculado con Goya. Consiguió hacerse con una colección de ‘Los disparates’, que también se llamó ‘Los proverbios’ en su primera edición, y eso le ha dado pie para un homenaje. "Tengo muchas ganas de realizar una obra en grabado a partir de las de Goya. Es un artista que siempre me ha inspirado y me ha gustado mucho exponer mi obra en Zaragoza en el museo que lleva su nombre", resume Lita.