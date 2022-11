José Moñú: “Gracias a la pintura entiendo mejor el mundo, que no es poco”

José Moñú (Zaragoza, 1981) es un pintor muy activo sobre el lienzo pero también en otros aspectos: ha sido galerista, ha hecho residencias artísticas, presenta sus obras en diversos lugares del mundo. Ahora expone en el Centro Porsche Zaragoza, con la Fundación CAI, ‘Mirror-Mirror’, y dentro de un mes “tengo una exposición en Miami a través del consulado”, anuncia.

¿A qué obedece la muestra ‘Mirror-Mirror’ (‘Espejo-Espejo’)?

La muestra gira en torno a mis personajes, al espejo y a cuando nos vemos reflejados, me gusta cuando no nos conocemos en el espejo y llegamos a ver lo que ven los demás. Supongo que lo subjetivo y lo objetivo está en ese espejo. He utilizado colores como el Speed Yellow de Porsche y su conocido Azul Pitufo. Pensé pintar algún coche para la muestra pero decidí hacer el guiño con sus colores.

¿Por qué el espejo?

El espejo abre una puerta, seguramente lo conceptual crece y la pintura lo agradece. A veces podemos sentirnos como mis personajes con multitud de oportunidades y obligaciones en un solo segundo, por eso está el espejo que titula la exposición ‘Mirror Mirror’, para llegar a vernos dentro de la obra y peinarnos si hiciese falta.

"Soy un artista que pinta y me gusta sorprenderme cuando lo hago. Nunca me he considerado rebelde, quizás un poco de adolescente. Siempre intento dejar trabajar a la inocencia", dice Moñú

Cuéntenos algo más: tamaños, personajes, intención del artista irreductible que parece ser usted.

Hay tamaños desde DIN_A3 hasta 235x200 cm. Y ellos son personajes que conviven en este momento de tanta intensidad y aceleración que estamos viviendo. Reflejan los sentimientos de los pensamientos acelerados y la sobredosis de información no siempre cierta.

¿En qué momento está José Moñú?

Me siento en un momento álgido, supongo que es el resultado de mucho trabajo y estoy muy contento de seguir viajando y exponiendo en diferentes países. Soy un artista de gestión mixta y eso me permite mayor visibilidad. Siento que surgen muchas cosas y a veces no hay tiempo para todo. Supongo que es un tiempo de seguir sonando y de estar muy agradecido. Sigo siendo honesto con el proyecto que comencé hace casi 20 años y pese a que a veces resulta un poco duro centrarse en el mismo motivo pictórico, siempre son alegrías y por eso no tengo pensado cambiar, aunque paralelamente sigo experimentando bastante. Supongo que estoy entrando en el circuito americano y es un proceso muy grande que también quiero saborear.

"La pintura es mi vida, casi todo gira en torno a mis personajes. Han ido creciendo, cada vez están más presentes, de hecho hago deporte y otras actividades con el fin de desconectar para luego llegar con más fuerza al lienzo", dice Moñú

¿Supone? ¿Ha dicho eso eso?

Sí, claro. Gracias a los momentos de experimentación, encuentro mayores matices que luego aplico en las nuevas obras.

Visión de conjunto de la muestra con Moñú, la comisaria Olga Julián y representantes de Porsche. Fundación CAI/José Moñú

¿Es usted un pintor o un rebelde con causa que pinta?

Soy un artista que pinta y me gusta sorprenderme cuando lo hago. Nunca me he considerado rebelde, quizás un poco de adolescente. Estoy concentrado con mis nuevas obras y con las cosas que quiero reflejar. Siempre intento dejar trabajar a la inocencia.

Me parece que aún no ha respondido.

Ja, ja. Lo estaba intentando. Supongo que pinto porque es un lenguaje en el que me siento cómodo, pero sobretodo me siento artista porque me lo han dicho muchas veces. Si no tuviera pintura seguiría pintando. Y si no se pudiera pintar sin pintura entonces intentaría ser inventor. Pese a todo me gusta escribir.

¿Qué le da la pintura?

La pintura es mi vida, casi todo gira en torno a mis personajes. Han ido creciendo, cada vez están más presentes, de hecho hago deporte y otras actividades con el fin de desconectar para luego llegar con más fuerza al lienzo. Gracias a la pintura entiendo mejor el mundo, que no es poco. A veces pienso que lo que hago con mis cuadros es lo que ellos hacen conmigo, como la respuesta de una mascota, por eso cada vez los mimo más.