Eva Armisén: "Sé que la exposición de la Lonja no se me olvidará nunca"

ZARAGOZA. «Ha sido increíble. Una experiencia así no se me olvidará nunca. Ha sido todo muy bonito, desde el principio hasta el final. Hoy mismo, en el último día de la muestra ‘Alegría’, ocurrió algo inaudito: una señora me contó que había entrado a las 10.00, recorría la exposición y salía. Se ponía a la cola de nuevo y volvía a entrar. Y así hasta cuatro veces», decía ayer Eva Armisén (Zaragoza, 1969), apenas tres horas después de haber cerrado su exposición en la Lonja.

«Todo el mundo lo sabe. Lo dije en HERALDO. Me hacía una ilusión loca exponer en ese espacio que marcó mi niñez y mi adolescencia. Lo cierto es que estoy superada por la reacción de la gente. Ha habido mujeres que han llorado, niños que han llevado a sus abuelos a verla y al revés, abuelos que han arrastrado a sus nietos. Se han dado reacciones inesperadas. No sé explicar qué ha pasado; tampoco soy objetiva», agregaba Eva, que ultima su próxima exposición en Seúl, en el The War Memorial of Korean, en un espacio al que le dará coherencia con el ‘itinerario’ ‘Andando’, que permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre.

«‘Alegría’ ha emocionado a todas las edades. Han pasado muchos colegios de Zaragoza y de Aragón, y han trabajado sobre la obra. Me siento orgullosa de ello, porque al fin y al cabo de eso se trata: de hacer visible que el arte puede transformar las cosas. Llegar al corazón». La gente le ha contado a ella, a su hermana Cristina y a la comisaria Lola Durán –«le estoy muy agradecida. Ha hecho una labor maravillosa en el montaje en la Lonja», decía– que ‘Alegría’ le recordaba infancia, a un familiar que se había ido, a un perdido amor, y también los malos momentos. Eva Armisén organizó varias visitas guiadas y un diálogo con Lola Durán.

En la muestra, que ha tenido constantes colas (ayer no cesaron hasta el cierre. Hace tres días ya había rebasado los 75.000 visitas), todos han querido retratarse con ella, sus obras, y esos personajes que defienden la felicidad, la convivencia, la risa, el amor. Eva explicaba: «Me da mucha pena que se acabe la exposición. Una pena horrorosa. Siempre ha habido detalles, sorpresas, cariño. La muestra de Seúl es distinta, pero contará con algunas de las obras que se expusieron aquí en la sala del amor». Además del amor, la familia, del homenaje explícito a Zaragoza, a los sueños y a la alada imaginación, la artista también llevó una suerte de diario visual de la pandemia que se reflejaba en multitud de rostros.

«Lo he dicho, ya, pero lo siento así. No se me olvidará nunca la exposición de la Lonja». Aquí, en casa, en su ciudad, con las maletas colmadas de los mejores recuerdos. El arte, y no se sabe por qué, también puede ser magia.