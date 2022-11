Cuentos para los más pequeños de trolls, hadas, pigmeos y elefantes

Patricia Gayán (Zaragoza, 1972) suele escribir para los más chicos. Lo hace con humor, desenfado y creatividad, y no le importa mezclar mundos que hagan volar la imaginación de los niños. Una de sus constantes, dice, “es el cambio de roles. Me gusta experimentarlo”. Lo ha hecho en libros anteriores y lo vuelve hacer, ahora, en sus dos nuevas novedades: ‘La guerra de las patatas’ y ‘Bongo, el niño elefante’.

El primero, por decirlo así, es una batalla que no excluye los mocos y la tensión entre las hadas y los trolls en un relato casi novelesco con muchos personajes y con un lugar donde sucederá la, en principio, cruenta batalla. Está ilustrado por el argentino Héctor Borlasca, que puede ser tan sutil que es capaz de representar la polvareda que levantan los pies de los trolls. Realiza un dibujo lleno de color, con gracia, encaminado a acompañar un texto donde hay un poco de todo: los mensajeros que vienen desde el norte y el sur, la sofisticación de las hadas, que huelen a rosas, la suciedad de los trolls, que van dejando un pestilente olor, los vivaces duendes...

“Este es un libro ya un poco viejo. Lo escribí hace tiempo para un sello que al final no lo publicó… Y ha ido evolucionando, modificándose y creciendo, y se centra en la paradoja y en la continua sorpresa”, dice Patricia Gayán, que no solo compone libros breves para los más pequeños, también tiene novelitas y novelas (“ambas me gustan mucho”, informa) y poemarios. Es activa o hiperactiva en las redes, donde publica sus cuentos, sus poemas y dibujos, y en los últimos tiempos ha sido muy requerida por varios sellos: tiene en marcha un libro de versos para Libros del Gato Negro, un cómic para Malavida y ‘Dragoteca’, “que es un libro donde se habla de un lugar de acogida para los dragones que es muy divertido y que anda por aquí y por allá en busca de editor”, dice.

Lo que le gusta de veras es haber vuelto a librerías y bibliotecas con esta historia de brujas, duendes, trolls, hadas y animales. ‘La guerra de las patatas’ es muy entretenido y tiene acción y un poco de cocina. Cuando todo está claro, se dice: “Ambos bandos se preparaban para la batalla. Los trolls se acicalaron a fondo. Las hadas habían sacado su lado más fiero y parecían unas auténticas guerreras. Al amanecer todos estaban listos”.

Una divertida y variada página de 'Bongo. El niño elefante'. Fernando Noriega/Mundo Negro.

Patricia Gayán está especialmente satisfecha de ‘Bongo. El niño elefante’, que ha publicado la editorial Mundo Negro, dedicado a las ficciones sobre África. “Es una editorial religiosa que lleva sus libros a las ferias. Cuidan mucho sus publicaciones: trabajan seis meses en África y seis meses en España. Les había ido muy bien con un cuento basado en una leyenda etíope. Contactaron ellos conmigo y me preguntaron si sería capaz de escribir un cuento africano. Dije que sí, claro. Y solo me pidieron una cosa: que fuese algo documentado y preciso”. Dicho y hecho. Con los dibujos y las ideas de Fernando Noriega, un ilustrador muy sólido que colabora mucho con el sello, cuenta la historia de un niño pigmeo, Bongo, que tiene un sueño: quería montar un elefante. Y, con la ayuda de su amiga Alika, sale a buscar elefantes. Ella le advierte que la dificultad será grande. Y él, entusiasta y espabilado, le dice: “Eso espero, que sean tan enormes como un elefante”.

La acción sucede en el Congo, en la selva y la sabana. “Es un cuento que me gusta mucho. Es un cuento de antaño, clásico, de esos que a la vez que te contaban una historia también te informaban de muchas cosas del lugar. Aquí todo tiene que ser verdad: la altura y los hábitos de los pigmeos, la presencia de estos animales (el avestruz, la garcilla, el okapi, el mono, la gallina, la hiena, el búfalo, el leopardo, etc.) precisamente y no otros”, dice Patricia. A la par de la aventura, con otra tipografía, se ofrecen datos, curiosidades, bromas a partir de la realidad:. O “en las celebraciones los pigmeos se pintan la cara con dibujos de color negros, que para ellos significa alegría y vida”.

“Los sueños no tienen edad ni entienden de normas ni de realidad ni de espacios. De eso va este libro, que podría ser el principio de una serie. Me gustaría mucho porque es una historia bonita, sugerente, didáctica, y el personaje central es muy simpático. Y he trabajado muy a gusto con la editorial y con el ilustrador Fernando Noriega”, resume Patricia Gayán. Dice: “Al retirar los matorrales, ¡oh, sorpresa! Apareció el hermoso lago Kivu y, dentro de él, un montón de elefantes dándose un baño a las tres”.