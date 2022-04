Begoña Oro: “Una biblioteca escolar es muy importante para los niños y las familias”

“He publicado algunos libros, he ganado algunos premios, pero que una biblioteca escolar lleve mi nombre me hace especial ilusión”, dice la escritora zaragozana Begoña Oro, que dará su nombre a partir del miércoles día 20 de abril a la del CPI Parque Venecia. “Me hace, de verdad, especial ilusión porque considero que una biblioteca escolar es fundamental para hacer lectores y para las familias: allí lees los primeros libros, los sacas, los llevas a casa. Una biblioteca escola es de una gran importancia. Yo recuerdo esa época como muy especial. Estudié en el colegio de las Hijas de San José, las Josefinas, en Duquesa Villahermosa, y la biblioteca escolar me marcó mucho. Solía sacar dos libros por semana. Los libros estaban encerrados en una vitrina, pero allí leí ‘La historia interminable’ de Michael Ende, casi todos los libros del Barco de vapor, los poemas y cuentos de Gloria Fuertes”, explica.

Begoña Oro también confiesa algo más: en su casa había muchos libros de ciencia y algo menos de otras lecturas (“son más del deporte que de leer”), aunque también “me marcó mucho una colección de cuentos, de editorial El Molino, que tenía mi madre de muchos lugares del mundo: nórdicos, suizos, japoneses, de la condesa de Segur”, dice. Sin embargo, quien le influyó de manera decisiva fue su abuela María Teresa Giral, que fue maestra del colegio de Montañana.

“Tiene allí una calle y era maestra durante las 24 horas del día. Era seca, pero nos leía de todo: romances, cuentos, diferentes historias. Ella nos contagió la pasión de leer. Amaba las historias truculentas de Aragón como ‘La campana de Huesca’. A veces no tenía medida. Nos enseñaba a cocinar y recuerdo el día que trajo un pescado grande, nos mostró sus ojos y nos enseñó el cristalino… Y yo pensaba, qué asquerosidad, ja ja ja”.

¿Por qué ha elegido el CPI Parque Venecia el nombre de Begoña Oro, autora para jóvenes y para adultos? “Hace algunos años, me fui de Zaragoza a Dublín, y de Dublín a Madrid. Tenía muchos libros; contacté con el bibliotecario y divulgador Pepe Trívez (colaoborador habitual del suplemento ‘Escolar’ de HERALDO) y él me recomendó ese colegio. No he contado el número de libros, calculo que serán alrededor de 2.000 ejemplares, pero no lo sé con exactitud”, dice Begoña Oro.

Le preguntamos qué tipos de volúmenes hay. “Infantiles y juveniles esencialmente. Son los libros de una escritora, de la editora que yo he sido durante años y de la lectora apasionada de la Literatura Infantil y Juvenil donde me muevo. Hay muchos premios de SM, el Barco de Vapor, distintas colecciones, álbumes, creo que todo es más bien material selecto, pensado para los escolares. Estoy muy ilusionada. Por ahora aún no conozco el espacio”.

Begoña Oro, que alterna varias colecciones de sus personajes para críos, dice que ha pedido que inviten a sus padres y a su tío Lorenzo Oro, “que también ha sido maestro. Estuvo muchos años de director del colegio Tío Jorge y Manuel Vilas, en su novela ‘Alegría’ (Planeta), le dedica un capítulo muy bonito porque mi tío fue profesor de sus dos hijos. Ahí le cambia el nombre y lo llama don Nicolás. Cuando nos dieron a los dos el premio Artes & Letras de HERALDO, coincidimos los tres, y fue una noche inolvidable. Por eso y por otras muchas cosas me hace mucha ilusión que mi tío esté en día 20 en la inauguración de la Biblioteca, y por supuesto que estén mis padres”, concluye Begoña Oro, que es hija de todo un personaje como Luis Antonio Oro Giral (Zaragoza, 1945), que ha sonado en ocasiones para ser premio Nobel en su especialidad y posee un deslumbrante currículo de méritos.