Patricia Roda estrena en la Seminci su documental ‘Kautela, el fotógrafo’

Patricia Roda es productora y realizadora de cine. No solo está detrás de los proyectos de su hermano Germán Roda (algunos tanto conocidos como Marcelino Orbés, Miguel Fleta o Manuel Vilas) sino que también se atreve a dirigir sus propios proyectos como hizo con ‘El viaje de las reinas’. Y ahora le ha atrapado la figura del fotógrafo Francisco Martínez Gascón, Kautela (1904-1983), que trabajó en HERALDO: le ha dedicado un documental de 75 minutos que se presenta el sábado 22 de octubre en la Seminci de Valladolid; el guión es suyo y de su hermano Germán, que también ha asumido las labores de montaje y dirección de fotografía.

“Entre unas cosas y otras, todo empezó hace siete años o así. Me encontré con Cristina Martínez de Vega, una buena amiga, le pregunté qué hacía y me contó que estaba punto de leer su tesis doctoral. Quise saber más, y me dijo que era sobre su abuelo, fotógrafo y reportero de guerra: Francisco Martínez Gascón, alias Kautela. Me contó cómo ella se había apasionado y me contagió su pasión: me contó la historia de la maleta escondida, igual que ha sucedido con Robert Capa o Kathy Horna, del trayecto del abuelo, de la búsqueda de la nieta, y me di cuenta de que ahí había una película”, dice Patricia. Empezaron a trabajar y al final sería la propia Cristina el hilo conductor de la obra.

Cristina Martínez de Vega es la mujer, nieta de Kautela, que tiró del hilo para recomponer la historia de su abuelo a través de su tesis doctoral. Archivo Roda.

“¿Qué cómo he vivido esta historia? -dice Cristima Martínez de Vega-. La he vivido desde el misterio de la niñez (ese abuelo, padre de tu padre, al que conoces como el personaje que había sido y era, pero poco como persona), hasta la realidad a la que te lleva la madurez y el estudio. Ahora conozco a la persona y puedo llegar a entender muchísimo más el imaginario que, alrededor de él, se había conformado. Estudiar su trayectoria y obra me llevó a conocerlo”, matiza la nieta, que además ha publicado en la Institución ‘Fernando el Católico’ un libro con las fotos de su abuelo.

“Lo que más me me conmovió de él conforma parte de la persona, de lo más íntimo que conocí hablando con las personas que lo habían conocido bien. Si hablamos del fotógrafo, me conmueve esa mirada fotográfica (rigurosa, meditada y muy artística), en algunas instantáneas casi cinematográfica, y esa capacidad de estar en el momento adecuado, de ver ese instante decisivo, parafraseando a Henri Cartier-Bresson”, insiste Cristina, que en la película toma un negativo, lo mira al trasluz y descubre que ahí está Franco. Y ahí, en cierto modo, progresa la espiral de la realidad y la ficción.

"Si hablamos del fotógrafo, me conmueve esa mirada fotográfica (rigurosa, meditada y muy artística), en algunas instantáneas casi cinematográfica, y esa capacidad de estar en el momento adecuado, de ver ese instante decisivo, parafraseando a Henri Cartier-Bresson”

“Cristina es coprotagonista del documental con su abuelo. No obviamos lo que hizo Kautela: era un hombre bien situado, pudo acceder a lugares del conflicto en los que nadie podía entrar: tenía un salvoconducto para moverse por zonas del bando nacional y carnés específicos. Y eso le permitió realizar muchas fotos de fallecidos por su cercanía al régimen. Eso es impresionante, pero también hay otros aspectos: fue un fotógrafo de calidad que destacó en casi todo lo que tocó y que al final se quedó prácticamente solo con los toros. En el documental hay fotos de mucha calidad”, explica Patricia Roda.

“Ser el hilo conductor del documental no ha sido nada fácil. Para mí, lo importante era que PatrIcia pudiera trabajar con comodidad y conociéndolo todo. Los protagonistas, sin ninguna duda, son él, mi abuelo, y sus fotografías. Lo único que hice, en su momento, fue rescatar su legado y estudiarlo. Que Patricia haya dado vida cinematográfica en modo de documental a todo esto, ha sido emocionante y muy gratificante. Patricia Roda siempre lo ha hecho todo muy fácil”, explica Cristina Martínez de Vera, que elude profundizar en recuerdos y detalles de la intimidad familiar del fotógrafo que coincidió, entre otros, en estas páginas, con Lucas Cepero (asesinado por un marido burlado en 1924), Gerardo Sancho, Miguel Marín Chivite, etc.

Una de las fotos de Kautela de su pasión por los toros. Kautela/Archivo Roda.

“No vamos a descubrir facetas familiares -revela Cristina-. Francisco Martínez Gascón era conocido como 'Kautela' porque como decía ‘había que estar en la vida con cautela’. Y yo, quiero ser cautelosa y discreta, como él lo fue, con su faceta más familiar. O, por lo menos, trato de serlo. Intento pasar por la vida con cautela”. Después de haberle dedicado una tesis doctoral, también se anima a definir su personalidad profesional y artística.

"David Martínez Gascón era conocido como 'Kautela' porque como decía ‘había que estar en la vida con cautela’. Y yo, quiero ser cautelosa y discreta, como él lo fue, con su faceta más familiar", dice

“Sé que parece soberbio por mi parte, pero lo defino como excepcional. Y lo hago por distintos motivos: supo ver por la cámara (igual que sabía ver sin ella), supo estar en el momento decisivo de muchos hechos trascendentes de nuestra historia, supo dar los segundos de exposición adecuados y supo mezclar los líquidos para darnos las imágenes que nos dio. Tenía una gran sensibilidad fotográfica aprendida con tesón. Algunas de sus imágenes me llegan a conmover, la verdad. Y siempre, bajo la cautela, siendo sobrio”.

El documental mezcla la actualidad con ese inmersión de la nieta en la existencia y la obra de su abuelo. Y la película se resuelve con un largo ‘flash back’ que explica a un hombre, un oficio (el periodismo y en concreto la condición de fotógrafo) y un país, convulso al principio y llameante luego. Patricia Roda recuerda a algunos de los que dan su testimonio en el documental: Carmen San Agustín, la directora de tesis; el teórico de la fotografía Juan Miguel Sánchez Vigil; el diseñador Víctor Lahuerta, implicado en la edición de su libro en la Institución 'Fernando el Católico'. “Claro, están ellos, y dos personas más: el fotógrafo de cine Juan Mariné, que tiene más de 100 años, y explica el vínculo entre cine y fotografía, y Maysun, que se centra en su condición de reportera de guerra para explicar cómo ve, cómo siente y cómo trabaja un fotógrafo”, concluye Patricia Roda.