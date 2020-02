A todos los autores nos gusta que se reconozca nuestro trabajo y la firma suele ser la mejor manera de hacerlo. No era muy consciente de que cuando elegía la fotografía para el suplemento ‘Heraldo Domingo’ sobre la sublevación de Jaca en 1930 (en la que participó Antonio Beltrán ‘el Esquinazau’) estaba haciendo honor a su autor, el fotógrafo Francisco Martínez Gascón, conocido como Kautela. Su nieta, Cristina Martínez de Vega, me escribió un cariñoso mensaje agradeciéndome que hubiera firmado la imagen de su abuelo sobre los sublevados arrestados por el Coso de Huesca. Me dijo que en los 90 años anteriores aparecía con el nombre de Marín Chivite en lugar de como está documentada su autoría: F. Martínez Gascón.

«Para mí y mis hermanos ha sido importante ver esa imagen bajo su firma», me comentó la nieta, quien presentó su tesis doctoral en 2016 sobre un análisis documental de las fotografías de su abuelo. Posteriormente, en 2018, también defendió la autoría de las fotografías de la sublevación de Jaca de F. Martínez Gascón ‘Kautela’ en una ponencia que presentó en la Diputación Provincial de Huesca, que se va a publicar en breve.

La historia tiene sus recovecos y escondites para que pasado el tiempo se entienda quién hizo esas fotografías o cómo se definió el Esquinazau de «parlamentario» en las conversaciones celebradas en la población de Cillas, próxima a Huesca, de los sublevados con las tropas de Primo de Rivera. La carta descubierta por Ignacio Mustienes ha servido para conocer la miseria de Antonio Beltrán, que luego fuera jefe de la División 43, y de paso la foto de Kautela.