Sho-Hai: "Lo que me dice mi hermano Rumba, ahí va, ni me lo pienso"

‘Polvo’ se lanza el mismo día en que lo hizo ‘El Círculo’ de su compadre Kase.O hace seis años. ¿Casualidad?

Así mismo, pura casualidad. Alguien me lo dijo por Instagram, y me sorprendí mucho. Luego me lo comentó el propio Javi, que sí recordaba su fecha. Qué te digo… buen augurio, ¿no? Nada puede ir mal. Bueno, y sí va mal, al menos nos reiremos.

‘Únicos’, el penúltimo corte, lleva la firma de Violadores del Verso. Vaya subidón emotivo para la afición…

Un ‘pedrolo’ de canción nos ha quedado. Suena totalmente a Violadores, y al mismo tiempo tiene su toquecillo distinto, no me gustaría decir que ‘moderno’, pero sí un poco osado. Rítmicamente me encanta, además; una canción para que la disfruten abuelos y nietos. Violadores del Verso sigue arriba, nunca nos hemos separado, ahora tocaba un ‘arrejuntamiento’ y no podemos estar más contentos con el resultado.

El disco ha tenido tres adelantos en tres meses. El tercero, ‘Toro sentado’, es puro rock.

Es que yo soy de las Delicias, pero también un rockero del Bronx, guitarrero hasta la médula. De hecho, algún día quiero montarme una banda de rock para llevar este concepto al escenario, es algo que tengo en mente desde siempre. El primer single, ‘Sí pero no’, lo elegí porque me parecía una buena presentación; ‘Te pone bien’, con el Kase, es un tema veraniego total, música de barbacoa con los amigos… el tercero ha llegado ahora en septiembre, y no hago el indio aunque me disfrace. Ahora ya tenéis los otros diez temas entre manos.

Ojo al Momo en los vídeos. Ya se sabía de su talento, pero se está doctorando.

Es un fenómeno. Ve secuencias enteras en su cabeza cuando el ojo de los demás humanos aún no se ha posado en nada; es cinéfilo y seriéfilo, tiene muy buen gusto con la comunicación visual. Además es amigo, pero sobre todo quiero destacar que se lo curra mucho, me lo pone fácil. Le van a venir muchas cosas en esa faceta, seguro. Además es un rapper tremendo, está preparando su nuevo disco, que viene pronto, si no está ya es porque le entorpecemos con encargos (ríe); Esperando andamos unos cuantos.

En el Vive Latino lo dio todo en el Anfiteatro con W. Cheff a los platos y Ossian de segundo micro.

Ya he hecho dos giras con ellos y ahora estarán en la tercera. En los ensayos nos entendemos con una mirada, ahí es donde brota la magia. Con mucho trabajo detrás, claro, pero sale bien; son muy profesionales, yo no me la juego con cualquiera, que ya tenemos una edad. En el Vive salí un poco acojonado, era muy tarde. ¿Vendría alguien a ver a Sho-Hai tras Vetusta Morla? Pues mira, sí… igual había unas 6.000 personas, y yo que creía que estaríamos más solicos. Rumba vino corriendo desde su escenario, pinchaba justo antes… de ese día me quedo con las sonrisas de la peña; cuando rapeo no miro mucho a la gente, porque me distraigo, pero al acabar las canciones sí echo un vistazo y veía caras alegres. Eso anima mucho, fue un subidón, un rato precioso.

Rumba no podía estar fuera de este disco. De hecho, está por todas partes.

Es un artífice total para mí, desde siempre; además de grabar y mezclar, produce siete de las 13 canciones. Lo necesito en el estudio, produzca quien produzca, para preguntarle cualquier duda; es el mejor. He ido a Alicante, ha venido a Zaragoza… lo que me dice mi hermano Rumba, ahí va, ni me lo pienso. Tiene todo el criterio, es un sabio y, por supuesto, amigo.

De hermanos va la cosa. Xhelazz, Hazhe, Acción Sánchez, Kase.O, Fyahbwoy, Lírico...

Todos han aportado lo suyo, y además me dan cariño con los mensajes, que si es mi mejor disco de siempre… a ver, no busco flores de mis hermanos, lealtad sí, pero ya saben que me gustan las cosas claras, y han sido claros… lo mismo Ossi, Momo y muchos otros que lo han oído.

Al Sho-Hai espectador, aunque sea también desde la perspectiva del artista, ¿quién le ‘vuela’ la cabeza ahora mismo?

Foyone, malagueño. Mis gemelicos Ayax y Prok son tremendos, pero en este momento el uno es Foyone, rapper total que se adapta al medio cuando hace falta.

¿Cuándo se le vuelve a ver en los escenarios?

Este viernes (por hoy) firmo discos en Común 20 desde las 17.30. Liego empezamos gira el 28 de octubre en Pamplona, al día siguiente en Vitoria y así andaremos, levantando polvo. A Zaragoza será el año que viene, pronto.