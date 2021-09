El número 1 del rap, Kase.O, en Zaragoza para el Pilar: dónde comprar las entradas

Del disco debut de Kase.O Jazz Magnetism han pasado 10 años. Del debut de Violadores del Verso, casi 30. La carrera de la banda se disparó hasta la estratosfera; nadie se extraña cuando se califica al grupo de La Jota como los mejores del rap en castellano, y nadie discute el reinado de Javier Ibarra, así se llama el MC zaragozano, como el número 1 de su gremio en este mismo entorno. Cuando salió ‘El círculo’, primer disco en solitario del pregonero de las Fiestas del Pilar de 2017, quedó aparcado uno de sus proyectos más queridos, Kase.O Jazz Magnetism, un intento de ajustar su estilo al acompañamiento de una banda, que funcionó a las mil maravillas. Los músicos que le acompañaron provenían de la escena del jazz barcelonesa: Dani Comas, Dani Domínguez, Hugo Astudillo (Escandaloso Xpósito), Juan Pablo Balcazar y Juan Berbín. Ibarra se quedó con las ganas de recuperar la idea y finalmente decidió hacerlo en este 2021, con una gira que le ha llevado por distintos escenarios españoles este verano.

Qué días son los conciertos de Kase.O en Zaragoza y dónde comprar las entradas

Hace ya meses que se anunció su doble presencia en Zaragoza este mes de octubre, y las entradas se vendieron a buen ritmo desde el principio; no obstante, aún quedan localidades para los conciertos que el Jazz Magnetism dará el jueves 7 y viernes 8 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe. Se venden a partir de 28 euros en entradasatualcance.com, y no se trata de una exageración para motivar a la compra: realmente quedan muy pocas entradas los dos días.

Kase.O se distingue por dos cosas a la hora de expresarse. La primera es que no se censura, dice lo que tiene que decir, y la segunda es que no pierde el tiempo con batallas en las que no cree, solamente se moja a conciencia de que la causa vale la pena. Y a pesar de que su ocupación principal en el mundo del espectáculo es escribir y transmitir esa inspiración, reconoce que la música le inspira más que la famosa página en blanco.

¿Regresarán los Violadores del Verso?

El rapero tampoco se esconde ante la eterna pregunta sobre el retorno de Violadores del Verso; ahí los cuatro miembros históricos han dejado claro que eso ocurrirá cuando ellos lo crean conveniente. Con el Jazz Magnetism consigue una puesta en escena que los críticos califican como muy orgánica, donde se reconoce al rapero y la instrumentación tiene su protagonismo muy claro.

