Sagrario Saiz: "A los 15 años me emborraché por amor"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Muy feliz. Éramos cuatro hermanos y nunca faltaba la diversión. Solíamos jugar a indios y vaqueros. La tabla de planchar era el caballo. Me encantaba ir a la playa de San Sebastián y parar a mitad de camino a almorzar.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

Seguro que tendría que ver con alguna trastada en el colegio, como colarnos en la zona reservada a las monjas.

¿Qué le hizo llorar?

Una bofetada que me dio una monja de muy pequeña por estar hablando.

¿Qué era en el patio del colegio?

Un trasto, como mis amigas; siempre estábamos pensando en cómo divertirnos. Éramos seis, a cual peor. Esa amistad todavía perdura.

¿Se sentía rara, diferente?

Siempre he sido un poco fantasiosa. Quería ser actriz, cantante o bailarina y eso me hacía sentir especial. Una vez, con cinco o seis años, di un recital encima de una mesa de hotel.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Una monja me ató a la pata de la mesa.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Leer, cantar y bailar. Luego descubrí el teatro y con 14 años entré en el grupo el Lebrel Blanco, de Pamplona. Estrenamos una obra de Jaime Salom, que vino al estreno, dijo que tenía madera de actriz y habló con mis padres para que me dejaran estudiar arte dramático. No les convenció y me enfadé mucho. Mis sueños de diva teatral se fueron al garete.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

Me veía fea.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

El parque de la Media Luna de Pamplona. Allí íbamos a jugar con los amigos y a patinar.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Pamplona?

Lo que más, las fiestas de San Fermín. Lo que menos, que es una ciudad pequeña donde hay mucho cotilleo.

¿Cuál es el episodio que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Las vacaciones en Zarautz. Era tiempo de libertad, de playa, de monte. Y si llovía, al cine.

¿Tenía mucha conciencia política?

En casa no se hablaba de política. «Es mejor no meterse en líos», decía mi padre. Cuando fui al instituto nació en mí la conciencia social y política. Creamos un grupo, Etorkizuna, de música folk reivindicativa. Llegamos a grabar un LP y dos singles.

¿Qué imagen tenía de Franco?

Tras el despertar social, lo veía como lo que fue: un dictador. Nunca me ha gustado la represión ni la injusticia.

¿Era religiosa?

Hice la comunión porque en esos años nadie se planteaba no hacerla. Pero no era religiosa.

¿De qué modo le hizo sufrir el sentido del pecado?

El sexo era tabú. Nos metieron en la cabeza que era pecado y marcó a varias generaciones. La mía empezó a romper moldes, pero costó.

¿Vivió algún episodio que retrate el clima moral de la época?

No moral pero sí social. Éramos tres hermanas y un hermano y nosotras teníamos que asumir hacer su cama o poner la mesa… Me sentaba fatal.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

A mis padres les importaba mucho y eso me ha influido, y más con el trabajo que he tenido. Pero es una carga de la que me he librado.

La muerte, ¿le provocaba algún tipo de tormento?

Mi hermana pequeña murió con 16 años de un tumor cerebral. Fue terrible y angustioso y me ha influido durante años. Me angustiaba pensar en la muerte. Ya no, pero cuanto más tarde venga, mejor.

¿Cómo ganó su primer dinero?

En un torneo de tenis, sirviendo las bebidas a los jugadores.

¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?

Tenía 15 años y me gustaba un chico. Me retó a beber una botella de cava con él y acepté. Pues buena era yo… Me emborraché por amor.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Chad Everett, guapísimo. Interpretaba al doctor Gannon de ‘Centro Médico’, serie de los setenta.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

Mi primer amor. Cantaba de maravilla, de hecho se ha dedicado a la lírica. Nos tenemos un gran cariño.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

Las de Marisol. Luego las cambié por Víctor Jara, Los Chalchaleros, Patxi Andión…

¿Qué libros le deslumbraron?

De pequeña las aventuras de Los Cinco y luego los libros de la periodista italiana Oriana Fallaci. Me fascinaba porque era mujer, reportera de guerra, entrevistaba a los líderes del mundo…. Influyó en mi decisión de ser periodista.

¿Había alguna persona que conociera -que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?

Nuria Espert. Magnífica actriz, directora y comprometida. La vi actuar hace poco y sigue siendo extraordinaria.

¿Quiénes fueron sus grandes amistades? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellas?

He tenido muchas y conservo a la gran mayoría.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué caló en usted con más fuerza?

La honradez y el esfuerzo.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Tardíamente, porque pensaba estudiar Medicina.

¿Por qué estudió Periodismo?

Creía que me permitiría viajar, ser corresponsal, vamos, parecerme a Oriana Fallaci. He viajado mucho, pero no por trabajo.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

Sigo siendo muy habladora y un poco mandona; al menos, eso dice mi marido.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?

Con el grupo Etorkizuna ganamos en 1978 un concurso nacional de villancicos en el que participaron a lo largo de los años Aute o Víctor Manuel. Nuestra canción ‘Eguberri’ todavía sigue sonando en la radio por Navidad. La gran tristeza, la muerte de mi hermana.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

A un día de Reyes. No había tantos regalos como ahora pero, como éramos cuatro hermanos, parecían muchísimos.