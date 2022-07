Pushmann, desde Tarazona al desierto monegrino a golpe de techno

“Estudié un tiempo en Zaragoza, pero soy de Tarazona, y muy orgulloso de ello”. Víctor Villarroya evoluciona en el mundo de la música electrónica como DJ y productor bajo el alias Pushmann desde 2015, aunque lleva más de media vida (desde los 15 años, y tiene 33) parapetado tras los platos. Rudimentarios en su inicio, de muchos quilates en la actualidad; en la madrugada del sábado al domingo añadirá una muesca sublime a su cinturón debutando en el renacido Monegros Desert Festival, que no se celebraba desde 2014.

El amor a la música le viene al turiasonense de la escena hip hop. “A los 15 años me pasaba el día entero oyendo a Violadores del Verso, y también a Wu-Tang Clan y Method Man. Es increíble tener a los Wu-Tang este fin de semana en el festival, por cierto. Empecé pinchando rap, sobre todo hardcore y las referencias más duras que encontraba, los ritmos gordos. De ahí derivé al techno, y en eso sigo. Fui comprando más música y pinchando en sitios, primero cerca de Tarazona, luego ya en algunos garitos de Zaragoza y Madrid”.

Pushmann recuerda que al principio pinchaba con un plato de poleas y un discman. “Tenía su tensión, nunca sabías si iba a funcionar bien, pero nos apañábamos. En 2013 comencé con la producción, aún empleaba otro alias; me puse Pushmann en 2015. Lo de la doble N tenía una razón mercadológica, quería sacar un sello y llamarlo N&N Records -ríe- así que elegí ese elemento diferenciador”.

Víctor valora mucho el impulso recibido por la agencia B4, que lleva la DJ y productora de techno Paula Cazenave y Asier, su pareja, que es el actual mánager de Pushmann. “Saqué un epé en el sello de Paula, ‘The Feather’, con remezclas de la propia Paula, Ken Ishii y DJ Rush. Entrar en B4 supuso un impulso tremendo: he recibido mucho apoyo desde lugares como la propia Florida 135 de Fraga o Industrial Copera de Granada. También fue un lujo pinchar en Berlín, en Tresor, la última noche antes de que cerrasen por la pandemia”.

Este fin de semana, el turiasonense se desenvolverá en el espacio Industry City del Monegros Desert Festival; le toca en la tarde del sábado, entre 17.30 y 19.00. Al oscense Andrés Campo le llegará el turno 15 horas después, a las 8.30 en la zona Techno Cathedral. Los Fokin Massive, tercera pata aragonesa del cartel, estarán en plena madrugada en el escenario El Pajar: entre 2.00 y 3.15. “A Andrés lo sigo desde siempre, desde los años de la Coliseum. Siempre nos hemos dedicado buenas palabras el uno al otro, le agradezco los detalles que suele tener conmigo; creo que apoyarnos entre los de la tierra es importante. Con los Fokin Massive tengo menos relación; sí conozco a alguno de ellos, y me parece de lujo que estén en el cartel”.

Estrenos y proyectos

Pushmann tiene material recién salido del horno. “Hay cosas por venir. Hace dos semanas saqué ‘The Balance’, un trabajo producto del tiempo extra que tuve en los meses más duros de la pandemia, donde todos aprovechamos para hacer cosas que el ajetreo del día a día no nos permite. Como no había bolos, me puse a trabajar en nuevos temas y busqué una línea más electro, bajé un poco los 'beats' por minuto; al final reuní unas 25 piezas, seleccioné ocho, quité cuatro, metí otras cuatro… fue cambiando”.

Pushmann contactó a algunos popes de la escena mundial para pedirles remezclas. Tiene varios hilos directos. “Contacté con Ben Sims, Alexander Kowalski, Jeroen Search… respondieron de maravilla, y al final ha salido un doble vinilo de 14 cortes en el sello madrileño Matterwave, que se ha vendido bien. Lo del balance va porque hay algo del techno de Detroit de hace 30 años con detalles más actuales, tirando al asunto cósmico. También saldrá en digital dentro de un mes. En enero tengo previsto sacar otro vinilo; de hecho, ya lo tengo listo, pero las fábricas están desbordadas y manejan plazos muy largos”.

Jeff Mills editó el año pasado en su sello Axis un epé de Pushmann: ‘Gamma Ray Phase, The Trip’. Además del padre del techno de Detroit, el zaragozano tiene otros dos lares de hogar, a los que ‘reza’ con afecto y regularidad. “Ben Sims -quien abre el Techno Cathedral de Monegros este sábado al mediodía y repetirá de madrugada en el Open Air, a las 5.00- es como un padre para mí en el tema de la producción, pincha mucho mis temas, ha hecho dos remixes para ‘The Balance’… agradecimiento es poco. Y también me encanta Óscar Mulero, es una referencia fundamental en el techno español. Obviamente, agradezco mucho su apoyo y talento a Paula Cazenave. Si hablo de inspiración desde siempre, también tendría que citar a Afrika Bambaataa, o Grandmaster Flash, el pionero”.

Las publicaciones especializadas hablan maravillas de Pushmann. Clubbinspain, por ejemplo, destaca “su regusto por las percusiones metálicas y bombos cavernosos bien acerados, situados al frente de todo, casi marciales. También llaman la atención sus quirúrgicas y obsesivas melodías, ‘loopeadas’ y aceleradas hasta el paroxismo. Sofisticada bestialidad, que aturde y contagia”. Palabras reveladoras al calibrar el talento de este aragonés que promete desarrollar aún más su discurso en los próximos años.