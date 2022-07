La productora zaragozana Carmen Pérez, elegida para el Match Me! de Locarno

La joven zaragozana Carmen Pérez Mata cumplirá 28 años el próximo mes de agosto. Para celebrarlo se ha buscado un destino muy especial, aunque para ser justos habría que aclarar que el destino también la ha buscado a ella: el festival de cine de Locarno (Suiza), una cita muy arraigada en el calendario europeo, que celebra este año su septuagesimoquinta edición entre el 3 y el 13 de agosto. El encuentro cinematográfico ha sustentado la consagración de grandes cineastas de todo el mundo; el año pasado, la argentina María Silvia Esteve fue la gran triunfadora, y ahora se reconoce (entre otros) a la actriz de ‘Normal People’ Daisy Edgar Jones.

Carmen formará parte activa del festival como representante española de la iniciativa Match Me!, que reúne a 32 productores emergentes de todo el globo para compartir experiencias e intercambiar ideas sobre anteriores y actuales proyectos. Representa a España en la cita junto a Nati Escobar de Galápagos Media y Raquel Pedreira de Almaina, ambas ubicadas en Madrid. Carmen representa a Du Cardelin, productora oscense.

“Estudié administración de empresas -explica Carmen- y acabé la carrera, pero el cine me gustaba de siempre y la verdad es que me rondaba la cabeza hacer algo laboralmente con esta inquietud. En la dirección no me veía, pero creo que me organizo bien y pensé además que la producción podía ser una vía de aplicar un poco mis estudios. La producción aúna temas como la preparación de presupuestos y la búsqueda de financiación, y eso sí tiene que ver con la administración de empresas, claro”.

Carmen hizo el grado superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos en Los Enlaces. “Tuve la suerte de que en la Muestra de Cine Dirigido por Mujeres de Zaragoza buscaban voluntariado, así que me apunté para colaborar allá mientras estudiaba. El azar quiso que la compañera que llevaba la producción de la Muestra tuvo que dejarlo y me tocó asumir la tarea; estuve tres años allá y definitivamente me gustó. Llegaron oportunidades de ayudante de dirección en cortos, contactos de producción… las cosas se fueron alineando”.

Fran Calvo y Laura Contreras en una escena de 'Ofra y Khalil'. Du Cardelin

Una ayuda fundamental

Carmen Pérez cita a la maquilladora Ana Bruned como una persona capital en su aún incipiente carrera. “En el primer corto en el que trabajé con Du Cardelin, Ana era la responsable del maquillaje; habíamos compartido aulas en el grado de Producción, que terminamos juntas. Se enteró que buscaban gente y les pasó mi contacto. ‘Ofra y Khalil’ resultó ser todo un éxito, con muchos premios y un montón de selecciones internacionales. Luego participé en ‘Sebastienne’, que también tuvo bastante éxito. Alberto Andrés Lacasta me dio esas oportunidades como ayudante de producción. Luego me fui a Madrid a hacer un máster en gestión de industria cinematográfica; salir un poco de casa también vino bien. A raíz de ese curso, pude acceder a prácticas en la Academia de las Artes y las Ciencias de España durante cuatro meses”.

Cuando Carmen enfilaba el retorno a casa, Alberto Andrés constituyó formalmente la productora Du Cardelin: antes era Asociación Cultural. “Me llamó, yo aposté por volver y durante el último año me he desempeñado allá como coordinadora de producción, para tratar de sacar adelante todos los nuevos proyectos. Estamos con el documental de Manolo Kabezabolo, ya casi acabando, y con un nuevo proyecto que me llevo bajo el brazo a Locarno: ‘Cayo Varsovia’. Quiero tratar de darle un impulso allá, es una idea magnífica y el guion está hecho por Alberto, que también la dirigirá; solo falta la financiación”.

‘Cayo Varsovia’ narra las desventuras de una mujer exiliada a Toulouse tras la guerra civil española. “Hay que rodar allá en Toulouse, por lo que buscamos una coproducción internacional. En Locarno, además de tratar de ubicar ventas internacionales y distribución para lo de Manolo, trataremos de ubicar financiación. Luisa Gavasa es la elegida para encarnar a la protagonista, ya ha leído el guion y está muy interesada en el proyecto. Sería fantástico impulsarlo en Locarno”.

Ingrid Magrinyá y Antonio Ayesta en 'Sebastienne'. Du Cardelin

La naturaleza del Match Me!

La experiencia de interconexión entre productores emergentes comenzó a rodar en Locarno allá por 2015. “En España hubo una convocatoria previa en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); debías rellenar una ficha contando tu actividad profesional actual y grabar un vídeo de cinco minutos haciendo esa misma tarea oralmente, abundando en la productora a la que representas y los proyectos que manejas. El inglés era un requisito innegociable, pero me defiende bien. Probé y me cogieron: el ICAA ejercía de filtro, pero si eras escogida te contactaba ya directamente el festival”.

En la convocatoria de 2022, además de las tres españolas, habrá representantes del British Film Institute, Dominican Republic Film Commission (DGCINE), Estonian Film Institute, Film Development Council of the Philippines, Istituto Luce Cinecittà (FilmItalia), Lithuanian Film Centre, National Film Centre of Latvia, Polish Film Institute, ICA Portugal, Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) y Unifrance.

Otros requisitos para las personas aspirantes eran tener experiencia internacional de dos o tres años como máximo, haber producido un largometraje, un documental o al menos un cortometraje y contar con uno o varios proyectos en desarrollo. “He trabajado en cortometrajes de más directores como ayudante y jefe de producción, no solo de José Alberto Andrés Lacasta, pero creo que los de Alberto son los más relevantes. También estuve de ayudante de producción en la tercera temporada de ‘Comedyantes’, y como ayudante de dirección y productora de la obra de teatro ‘Tal vez seas tú’ de Yolanda Blanco, otra gran profesional y compañera en los estudios de producción”.

El objetivo fundamental del programa es dar visibilidad y ayudar a despegar internacionalmente a productores emergentes, tanto a nivel de la productora como a nivel personal; Match Me! Dura tres días (del 5 al 7 de agosto) y se articula en reuniones ‘one to one’ (charlas e intercambios directos) y almuerzos institucionales con los representantes de ICAA y los ministerios e instituciones del resto de países participantes. “También hay ‘masterclasses’ formativas y encuentros más distendidos por las tardes con la industria, para continuar el ‘networking’ de una forma más informal”.

Carmen opina que “acceder a ciertos lugares y gentes desde España es muy difícil si no cuentas con estos espacios de encuentro. "Habrá muchos franceses, supongo que por la cercanía geográfica, y eso nos interesa mucho para ‘Cayo Varsovia’. El festival te manda además un amplísimo listado de profesionales presentes y organizan reuniones con aquellos que te interesan, en la medida de lo posible”.